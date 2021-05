Korona spriječila 4820 vjenčanja, stiže svadbeni boom?

Kakav će to baby boom biti! Imat ćemo puna rodilišta, psihički ćemo zbog korone možda i malaksati, ali demografski ćemo se oporaviti, i bit će nas više, u inat zlogukim demografima koji godinama navještaju slom...

Tako se otprilike razmišljalo prije nešto manje od godinu dana, kad je korona građane Hrvatske zatvorila unutar četiri zida, tjerajući parove na prisilno protuepidemiološko druženje. A kako to po navadi, po tradiciji, već ide, čim su žena i muž duže vrijeme u kući, počne se nagađati da će za devet mjeseci stići i prinova u obitelj. I mediji su najavljivali baby boom za prvo tromjesječje 2021. No, nije bilo tako. Baby boom je nekim čudom izostao.

Nećemo sad ulaziti u to tko je pritom zakazao, ali činjenica je da na nacionalnoj razini nema neuobičajenog skoka broja novorođene djece. U Državnom zavodu za statistiku revno su izračunali da je u prva četiri mjeseca ove godine svijet ugledalo oko 11.900 beba, što doduše jest tristotinjak više nego u istom razdoblju lani, ali je otprilike isto kao i u prvom kvartalu 2018. godine. Dakle, i dalje premalo za demografski oporavak.

Dobra je vijest da je u porastu broj sklopljenih brakova kojih je u prva četiri mjeseca ove godine zabilježeno 3426, što je 552 više nego u istom razdoblju lani. Najveći pomak vidi se u travnju, dakle u vrijeme kad Nacionalni stožer još nije ni razmišljao o povećanju broja uzvanika na svadbenim svečanostima. U travnju je sklopljeno gotovo 1300 brakova, što je ipak za četvrtinu manje od petogodišnjeg prosjeka za taj mjesec.

Javna je tajna da su se u travnju, nakon četrdesetodnevne korizme, svadbena slavlja održavala “na crno”, po klijetima, vikendicama i u šatorima po dvorištima, ali i u hotelima koji su svatove vodili kao hotelske goste. Prava svatovska sezona tek počinje ovog vikenda, nakon blagoslova Nacionalnog stožera koji dopušta do 120 uzvanika, a kako to po navadi već ide, za devet mjeseci opet će se valjda najavljivati baby boom. No, na odluku o tome kad će se donijeti dijete na svijet sve više utječu ekonomski razlozi. Nestalna radna mjesta na određeno, visina porodiljnih naknada i osjećaj nesigurnosti i strepnje, dio parova “tjera” na odgodu majčinstva i očinstva.

Prema posljednjem popisu stanovništva, od 867.680 obitelji s djecom, nešto više od polovice ima jedno dijete, a oko 28 posto obitelji nije imalo djece. Otkako je u ožujku 2020. službeno proglašena epidemija u Hrvatskoj do travnja ove godine broj brakova je manji za 19,1 posto u odnosu na petogodišnji prosjek. To je 4281 brak manje zbog COVID-19. Zanimljiv je podatak da uz broj sklopljenih brakova porast bilježi i broj razvoda u usporedbi s prvim kvartalom prošle godine, a stručnjaci će reći svoje mišljenje zašto je tome tako.

U DZS-u su pogledali i brojeve sklopljenih brakova po mjesecima od siječnja 2020. do travnja 2021. i usporedili ih s petogodišnjim prosjekom. Pokazalo se da najviše brakova sklopljeno u proljetnim mjesecima te u kasno ljeto, a najmanje u zimskim mjesecima. U posljednjih godinu dana svadbeni ritam nisu, na žalost, određivali mladenci i njihovi roditelji, nego korona. Statistika za prvi kvartal ove godine vraća nadu da ipak kreće na bolje. Ili bolje reći, na staro.