Korona i potres okidač su da razmislimo kako naprijed i za restart državnog aparata

Zagreb i sjevernu Hrvatsku zatresao je jak potres, prvi put nakon 140 godina. I sve se to dogodilo baš u jeku borbe protiv epidemije koronavirusa, u vrijeme kad su na snazi stroge mjere zaštite, u što spada i ostanak kod kuće. Potres je sve poremetio, ali i unio dodatnu psihozu među ljude. Kad smo bili u ratu, znali smo tko je protivnik. Vidjelo ga se, znalo se gdje je, što ima, kako izgleda, kamo ide... S virusom je danas to nemoguće. U doba zaraze svaki je čovjek potencijalni protivnik. Jer svaki čovjek može imati virus i prenijeti ga na drugoga. Isto je i s potresom. Ne možete ga predvidjeti, ne možete ga vidjeti, ne možete ništa, osim nastojati racionalno postupati nakon njega. Isto kao i u borbi s virusom.

Međutim, nije sad poanta u potresu i virusu! To je samo okidač da dobro razmislimo kako kao država i društvo naprijed! Ovo je krajnje vrijeme da razmislimo koji su nam prioriteti! Ova kriza, prvo s virusom, a sad i s potresom, pokazuje i pokazat će koliko smo krhki. Siromašna smo zemlja, koju će na koljena sad još baciti i propast turističke sezone. Gospodarstvo je na koljenima, a država će prvi put spašavati i privatne firme. To je samo vatrogasna mjera, da se val nezaposlenih preko noći ne nađe na burzi rada. Rekli bi mnogi, bolje išta nego ništa.

Ali ne možemo više tako razmišljati, bolje išta nego ništa. Doista je krajnje, ali krajnje vrijeme za potpuni restart države! Da, u prvom redu države, ako imamo mudro vodstvo, mudre političare, koji mogu i znaju preuzeti takvu odgovornost. Jesu li nam i dalje prioritet fontane, spomenici, zastave, nacionalni stadioni... Kad ćemo konačno shvatiti da treba iz temelja promijeniti sustav? Premijer je u obraćanju naciji prije nekoliko dana prvi put jasno napomenuo da privatni sektor ne može i ne smije snositi posljedicu ove velike krize kojoj se još ne nazire završetak niti se zna koje su krajnje posljedice. Privatni sektor prvi treba ojačati, jer on stvara nove vrijednosti, i on puni proračun.

Ako je tome tako, onda je krajnje vrijeme da se krene u radikalno mijenjanje Hrvatske. To znači ukidanje tolikih nepotrebnih županija, gradova i općina! Dosta je bilo s rasipanjem javnog novca! To znači ukidanje brojnih državnih agencija, nepotrebnih ministarstava. Čemu služi, recimo, Ministarstvo turizma? To znači izbor manjeg broja zastupnika odmah na idućim izborima! Čemu toliki broj njih u Saboru? U jeku krize to znači: najmanje tri mjeseca svi proračunski korisnici na minimalnu plaću, osim onih koji su na prvoj crti bojišnice u borbi protiv epidemije i sad u rješavanju posljedica potresa. Ne može nitko ostati pošteđen! Ne može država radnicima isplaćivati minimalac, a da saborski zastupnik u jeku krize bude pošteđen samo kazne jer ne dolazi na posao u Sabor! To nije samo neodgovorno, to je licemjerno! To znači da umjesto fontana, spomenika i zastava hitno trebamo nove bolnice. Jedan od prioriteta trebalo bi biti hitno dovršenje bolnice u zagrebačkom Blatu! Umjesto rasipanja novca kumovima, rođacima, prijateljima, ljubavnicama, političkim podobnicima, novac hitno treba preusmjeriti u obrazovanje.

To znači i hitno rasteretiti gospodarstvo! To znači hitno smanjiti poreze i sva davanja državi! To znači hitno smanjiti birokraciju! Kako je moguće da se sad u jeku krize hrpa toga može rješavati mailom, internetom, a prije se nije moglo bez šaltera? Znači, može se kad se hoće ili kad se mora! To znači da država ne može gospodarstvu davati odgode! Gospodarstvo traži hitne dugoročne mjere kako bi se održalo. Ili je uhljebnički sustav toliko jak da je iznad nacionalnih interesa, iznad svih nas? I da smo svi mi njegovi robovi, a on kao pijavica na nama?

Dame i gospodo u politici, i na vlasti i u oporbi, jeste li svjesni što to znači ako ne napravite odlučujuće resetiranje države? Državni i javni sektor gotovo uopće nije osjetio gospodarsku krizu, osim što je imao malo manje plaće. U privatnom sektoru nestalo je više desetaka tisuća radnih mjesta i na tisuće firmi. Ako vam to ništa ne znači, ako vam ne dođe iz guzica u glavu, jeste li svjesni da bi vrlo brzo prvi put mogao nastradati i državni sektor, da neće biti za vaše plaće, mirovine? Jer ako privatni sektor dodatno strada, tko će onda napuniti proračun?

