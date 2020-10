Korona, Bezuk, Trump – ima li i drugih događaja na ovome svijetu?

Gledao sam jednom na TV-u kako love neki kitovi. Nekoliko ih se udruži, zaokruže golema jata sitne ribe koja više nema izlaza i hrane se. Tako je nekoliko tema zaokružilo nas, sitnu čitateljsku ribu, i hrane se našom bezizlaznošću. Nemamo kamo. Lijepa je Hrvatska, mila nam je i draga, ali je u posljednje vrijeme nepodnošljivo dosadna, a takvom je čine nekoliko tema grabežljivica u medijima. Otvoriš bilo koje novine i naići ćeš na ovaj sadržaj: 40 posto korone, 40 posto pucnjave na zagrebačkom Markovu trgu, deset posto Trumpa, nešto sporta, kulture i zabave, i to je to.

Okružilo nas nekoliko tema-kitova i svaki dan nas neumoljivo proždiru. U želji da izađeš iz zatvorenog kruga prolistaš novine, odložiš ih i ostaneš gladan informacija, ali bar pomisliš kako si se napasti brzo riješio. No kako smo medijski ovisnici, otvaramo radio, TV, laptop, i slika je opet svuda ista korona, Bezuk, Trump... Nepristojni će opsovati: “Idi mi lijepo u p. m. i ti, i korona, i Bezuk, i Trump!” No ja sam pristojan pa ću, eto, opsovati samo u citatu. I u svijetu korona dominira u medijima, ali su u maloj, tjeskobnoj Hrvatskoj dvije-tri teme koje dominiraju do beskraja ubojite kao malo gdje drugdje. Jedno je od glavnih obilježja medija koje, uz senzacije, najviše privlači čitatelje – raznolikost. Stranicu po stranicu otvaraš da vidiš ono čega nema na prethodnoj, na TV-u čekaš nove slike ili na laptopu surfaš da vidiš, čuješ i čitaš dotad skriveno.

Medije trošimo kao knjigu, kao beskrajan niz događaja, a ne kao ustrajno ponavljanje iste priče. U svim medijima, na primjer, svaki dan vidimo Krunoslava Capaka i druge članove Stožera civilne zaštite koji nam ne kažu ništa novo, samo govore o “sve strožim mjerama” i priopćavaju broj novozaraženih. I što god je taj broj veći, oni šire više optimizma. Naravno, na najistaknutijim su mjestima u medijima, kao što je uz željezničku prugu najistaknutija uvijek ista, jednolična buka vlakova. Tuf, tuf! Tuf, tuf! Tuf, tuf! Ako si prisiljen biti uz prugu, ne piše ti se dobro ni ušima, ni očima, ni živcima. Pa ljudi bježe od te prisile, vjerojatno zbog potrošenosti dvije, tri teme nije porasla ni gledanost televizijskih dnevnika i vijesti, ni naklada novina, ni čitanost tekstova o tim temama na portalima.

Kad vidim najavu dnevnika na nekoj TV, izračunam kad ću ga početi gledati, obično ga trećinu ili pola preskočim, jer sam isto gledao jučer i u više medija pratilo me cijeli dan. Kad listam novine, zna se dogoditi da se prije sporta ne zadržim ni na jednoj stranici. U skučenosti tema u medijima jedino sport zna osvježiti, posljednjih je dana podosta igrala hrvatska nogometna reprezentacija pa smo se mogli malo više odmoriti od korone, Bezuka i Trumpa. A Trump je poseban slučaj, ima ga svaki dan i svaki dan u istoj obradi, u sprdnji s njegovim izjavama i postupcima i u najavama njegova poraza na skorim predsjedničkim izborima. Gotovo svi hrvatski mediji biraju samo neuvjerljive, dosadne, zlobne, zlurade vijesti o američkom predsjedniku, i izruguju ga s visine i sa superiornošću kao da Amerika koju on vodi i veličinom, i gospodarskom moći, i ugledom zaostaje za Hrvatskom u kojoj i u ime koje pišu i govore.

Kao da su deseci milijuna Amerikanaca koji su ga izabrali i koji bi ga opet mogli izabrati smradovi koji glasaju za smrada. Kad bi ljevičari u Hrvatskoj koji o njemu pišu izmjerili svoje značenje u napadima na Trumpa, vidjeli bi da su bezvrijedni mnogo više nego što se za ljevičare može zamisliti. Kakvi su proroci vidi se po tome što su ga posljednjih godina rušili nebrojeno puta, ali mogao bi ih iritirati još cijeli jedan mandat. Tih nekoliko tema o kojima se piše vjerojatno veseli vlast jer više nije u središtu pozornosti. Istina, ima podosta zlobnika koji joj pripisuju “zasluge” za pucnjavu na Markovu trgu, ali je to baš ne uzbuđuje. Na kraju, valja se upitati – je li nam život doista oskudan kao i sadržaj medija, ima li i drugih događaja osim korone, Bezuka i Trumpa? Zacijelo nije, ali dosadnu trajnost nekih tema produžuje želja da se “udbaški” istraže sve pojedinosti o nekom događaju ili ličnosti, tih pojedinosti korona će nuditi još dugo a kad se iscrpe pucnjava na Markovu trgu i Trump, već će se naći neka zamjena.