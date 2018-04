Koreje će se ujediniti samo ne budu li se petljali SAD i Kina

Posljednji film velikog južnokorejskog redatelja Kim Ki-duka “The Net” dosad je najslojevitije prikazao odnos Korejaca koji žive s dviju strana granice.

Priča je to o sjevernokorejskom ribaru koji živi na granici, jedno jutro mreža mu se zaplete za motor i struja ga odnese u južnokorejske vode čije ga vlasti hapse i optuže za špijunažu. I tu počinje sjajna profilacija ljudi: suprotno predrasudama da u Sjevernoj Koreji žive samo bezosjećajni i tupavi, a u Južnoj topli i pametni ljudi, karakteri su postavljeni obrnuto. Odnosno pojavljuje se pitanje – tko će koga učiti živjeti kad se dvije Koreje ujedine? Na sjeveru vlada užasna diktatura, ali po brojnim gradovima i selima ljudi žive od poljoprivrede i ribarenja, povučeno i tiho, ali kako-tako žive od svoga rada.

U Južnoj Koreji je sloboda, ali tamo vlada žestoka diktatura rada. Nedavna uredba vlade da se u petak navečer moraju ugasiti računala na svim radnim mjestima kako bi se ljude potjeralo kući nameće zaključak da tu ima vrlo malo mjesta za privatni život, zabavu i emocije. “Da, mi živimo u slobodi, ali to ne znači da smo sretni”, govori djevojka iz Seula Sjevernom Korejcu u filmu koji je sjajna uvertira svakome tko je jučer pratio povijesne razgovore dvojice vođa oko normalizacije odnosa i mogućeg ujedinjenja. Ujedine li se ove dvije zemlje, a to će učiniti jedino ako ih najprije Amerika, a potom i Kina ostave na miru i puste da se proces odvija bez njihova petljanja, ta će nova država postati velesila, kombinacija nevjerojatnog tehnološkog uzleta juga i beskrajnih prirodnih resursa sjevera. A gdje je tek golemi turistički potencijal. No teško je očekivati da će i SAD i Kina to tek tako dopustiti, vrlo izvjesno tviteraško divljanje Trumpa i nešto tiši tvitovi Xi Jinpinga preko noći bi mogli prekinuti krhki proces.

Vidjeli smo na primjeru Iraka kako se lažnom optužbom uništila država, ne bi bilo ništa neočekivano da se ponovno lažnim optužbama, vjerojatno na račun Pyongyanga, preko noći uništi san jednog naroda da konačno živi zajedno i u miru.