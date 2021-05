Konobar u Njemačkoj, svećenik za šankom

Ne tako davno uvriježeno je bilo mišljenje da ljudi bez neke osobite društvene perspektive po pravilu odlaze u milicionare, dok takvi danas uglavnom bivaju konobarima i svećenicima, parafraza je izjave jednog našeg ugostitelja, izrečene u jednoj polemici o nedopustivoj ovisnosti državnih financija o uslužnom sektoru, bez imalo namjere da uvrijedi bilo koju od te tri profesije, zasigurno ne onu od koje i sam živi gotovo pola života.

Poanta je u tome da su ugostiteljski i pastoralni kadrovi s vremenom postali deficitarni, baš kao što su nekada bili represivni. Međutim, fenomeni koji su doveli do toga ostali su do danas isti: društvena nejednakost, urušavanje obrazovnog sustava i nabujala potražnja. U represivnom sustavu organa reda nikad dovoljno, a svećenika vazda previše. Zbog političkih i ekonomskih promjena situacija se na polju ponude i potražnje kadrova do danas potpuno obrnula. Demokracija ne trpi glomazan represivni sustav, a briga za duše danas je tražena usluga pa je i crkava više nego ikada. S druge strane, u nedostatku kreiranja suvislih industrijskih politika imamo stihijski nabujalu ugostiteljsku branšu, s pripadajućim strukovnim obrazovnim sustavom, svojedobno zamišljenim da bude osnovni bazen za popunu kadrova, koji je kvalitativno ostao na razini sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Kada se tome pridodaju učinci godinama prisutne depopulacije, ne čudi da je rast ugostiteljskog sektora praćen sve većim deficitom raspoložive radne snage.

Promatrano kroz fiskalnu prizmu, svećenici i konobari na suprotnim su stranama. Crkva se u međuvremenu prikačila na državni proračun, a ugostitelji ga dobrano pune. Prevladavajuća je vjerska organizacija, u posljednjih tridesetak godina financijski ojačala i društveno-hijerarhijski uznapredovala, unaprijedila svoje obrazovne institucije pa danas pripadnost crkvenoj administraciji otvara znatno bolju profesionalnu perspektivu nego nekada. Celibatu unatoč. Ugostiteljsko-turistički sektor prepušten je samome sebi, bez jasne razvojne i prostorno-planske strategije. Dok industrija putovanja funkcionira, nitko sretniji od hrvatskog ministra financija, čija se uspješnost uvelike mjeri utrškom ugostiteljskih objekata.

S obzirom na kuknjavu vlasnika kafića i restorana da muku muče s pronalaskom radnika, konstatacija s početka teksta mogla bi sugerirati da je u Hrvatskoj sve manje osoba s lošom perspektivom. Međutim, istina je da su takvi bolju budućnost potražili zapadnije od hrvatske granice, manje-više radeći na terasama, u kuhinjama i za šankovima barova koji daju izdašnije plaće.

U sličnoj je situaciji, što se radnika tiče, građevinska industrija. Iako su i ugostiteljstvo i građevina danas grane koje generiraju zaposlenost niže kvalificirane radne snage, građevinci lakše pronalaze posao u inozemstvu. Po istom principu građevinski poduzetnici jednostavnije popunjavaju radničke rupe s istoka. Zbog jezične barijere, koja je u građevini manji problem, ugostitelji su uglavnom usmjereni na kadrovski bazen u zemljama koje pripadaju sličnom slavenskom govornom području. Konobari, kuhari i drugo ugostiteljsko osoblje iz BiH, Srbije i Crne Gore nisu nikakva novost u Hrvatskoj. Problem je što i ti bazeni lagano presušuju, a Pakistanca i Filipinca nije lako integrirati u domaći uslužni sektor.

Prema posljednjim podacima, ove je godine više od 2600 tvrtki i obrta zatražilo dozvolu za uvoz strane radne snage. Kako je Večernjak neki dan izvijestio, najviše se među strancima traže i odmah zapošljavaju zidari, tesari i elektroinstalateri, čija plaća jedva prelazi pet tisuća kuna. Uvezeni pekari i čistačice plaćeni su još manje – između četiri i pet tisuća. Uz već ukorijenjen snobovski stav društva prema zanatskim zvanjima i urušen sustav strukovnog obrazovanja, koga još čudi sve slabiji interes učenika za strukovne srednje škole?

Ekonomija se evidentno počela obnavljati, hrvatsko je gospodarstvo u prvom ovogodišnjem kvartalu u odnosu na lanjsko prvo tromjesečje potonulo svega 0,7 posto, što znači da bi se razina BDP-a iz pretpandemijske 2019. godine mogla prebaciti već iduće godine. Nedostatak radnika, pogotovo onih kvalificiranih, postat će ekonomski i društveni problem kojem se ne nazire rješenje.