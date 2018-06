Komu ne paše demografska politika, ravna mu Afrika!

Svi znaju znanstvenu istinu – pradomovina Hrvata nije iza Karpata ni u Harahvatišu, to su samo usputne stanice, a stari Hrvatići, kao sav normalan svijet, u Europu su stigli iz Afrike. Na to nas je neugodno podsjetio premijer, govoreći o golemom demografskom valu Afričana koji stižu u Europu “vapeći za standardom kakvog imaju Hrvati”. A sad, jesu li Prahrvatići bili crnci, pa su Tuga i Buga usput pobijelile, ili su pak današnji crnci tek kasnije pocrnili, to su već detalji. Izgubljena crna braćo, dođite da podijelimo kruh i sol!

Buduća istraživanja možda pokažu da Hrvati nisu samo najstariji europski, već i najstariji afrički narod. Potekao negdje tamo na obalama jezera Kivu i Tanganjika, gdje su danas, kažu, najsiromašnije zemlje na svijetu, Ruanda i Burundi. Sud u Haagu već je nametnuo vezu: Tutsiji i Hutui zapravo su Prasrbljići i Prahrvatići koji nisu uspjeli na vrijeme napustiti Crni kontinent. A sad, tko je tu točno potekao od koga, vrag bi ga znao, za to su ipak nužne detaljnije analize DNK. A neki su možda podrijetlom iz Nigerije. Evo, neki dan se meni otamo javio jedan izgubljeni rođo tražeći moju pomoć u transferu nekoliko milijuna dolara koji su mu nekako zapeli. Samo da mu stigne moj broj računa, milijune ćemo rodijački podijeliti, pa ćete vi vidjeti što je afričko-hrvatsko bratstvo i jedinstvo. Tko nije zadovoljan demografskom politikom, široka mu Afrika!

Mrvicu ozbiljnije, što nam drugo preostaje nego usporedba sa Subsaharskom Afrikom? Jer, potrošili smo uobičajene “džokere” – Rumunjsku i Bugarsku. Eurostat je upravo potvrdio, Rumunji su nas lani debelo prešišali, a ne možemo se utješiti ni s Bugarima, jer će nas najdalje dogodine i oni preteći. Ta, i Česi i Poljaci nekad su vapili za hrvatskim standardom! Dakako, jasno da Plenković “nije baš tako mislio”. Ta nije ni Milanović “baš tako mislio” kad je žrtvi poplave rekao da je razumije jer je i njemu neki dan pukla cijev u kupaonici. Mi ga dočekali na nož, a htio je, jadničak, zapravo biti iskreno suosjećajan, reći da zna koliko je muke on sam imao, pa da može zamisliti kako je tek toj nesretnoj ženi koja je izgubila gotovo sve. No, morao bi imati dovoljno emocionalne inteligencije, osjetiti da osobne tričarije pri takvim tragedijama nije pristojno ni spominjati. Ni Ivan Milas, slavni čuvar državnog pečata, svojedobno nije “baš tako mislio”, pa nije zapravo ni rekao da kila mozga vrijedi dvije marke, ali, eto, bilo to pravedno ili ne, po tom navodnom navodu ostat će upamćen, baš kao što će Milanović po puknutoj cijevi, a Plenković po Afričanima koji vape za hrvatskim standardom.

No, ono što je Plenković stvarno mislio, zapravo je još gore od onoga kako je zazvučalo. On još nije objasnio niti što znači tiho stavljeni hrvatski potpis na deklaraciju iz Marakeša, kojom se olakšava imigracija iz Afrike. A ovo je pak samo nastavak prethodne Plenkovićeve skandalozne reakcije na katastrofalni egzodus Hrvata kakav nije zabilježen još otkako je Tito otvorio granice shvativši da je to najbrži način da smanji siromaštvo. “To je jedan posve normalan trend”, poručio je nama neznalicama Plenković. Eto, sad nam je još malo jasnije. Naime, Afričani vape za standardom Hrvatića, a Hrvatići za standardom Švaba, pa je eto, onda “posve normalno” da Afričani i Hrvatići zajedno trbuhom za kruhom hrle u – Njemačku. Ali, Nijemci bi ih htjeli vidjeti i u Hrvatskoj, a Plenković nas na to senzibilizira. Neizgovorena je tu Plenkovićeva sugestija: I što bih onda tu, jel’te, protiv takve globalne nepogode mogao napraviti ja? Naravno da bi mogao i – mora. Svi mi znamo da se u Hrvatskoj u prosjeku bolje živi nego u Čadu. Ali što nam to govori kad nas i Plenković na to podsjeća, osim da je – otkrio Afriku? Nema nikakve dvojbe da Hrvati masovno bježe između ostaloga što konačno – mogu. Ali većina ne bi odlazila kad ne bi jasno vidjeli da – moraju, da drugačije ne mogu opstati, jer nijedna vlada njihovu sudbinu ne doživljava kao nacionalnu katastrofu vrijednu bilo kakvih izvanrednih mjera.

Rezanje PDV-a za jedan postotak, od čega će profitirati jedino budući vlasnici Agrokora, kao i zakonski paket za blokirane bez ikakvih socijalnih kriterija pokušaji su stvaranja privida da se nešto radi. Jer, od milijun Hrvata kojih se taj paket tiče, rijetkima će pomoći, dok svi koji još nisu otišli ostaju kandidati za egzodus. Prije nego bi dugoročne mjere mogle dati rezultata, njih – u Hrvatskoj više neće biti. Izvučen je iz konteksta kaže, premijer. Pa, da, naravno, iz bruxelleskog konteksta u kontekst stvarnog života u Hrvatskoj!

Molim lijepo, tko god ga je iz njegova konteksta izvukao, neka ga brzo dobro prodrma – ili neka ga u taj kontekst odmah i vrati.

Pogledajte Plenkovića, Jandrokovića, Marića... u akciji na nogometnom terenu