Komemoracija u Bleiburgu nije proustaška manifestacija, većina tamo doista komemorira žrtve

Bleiburška komemoracija je proustaška, pronacistička manifestacija, kako to zbore neki u Austriji, a i u Hrvatskoj? Ne, to je krajnje tendenciozna tvrdnja. Da, činjenica je da su komemoraciju počeli organizirati bivši pripadnici poražene vojske NDH. Bio je to i svojevrsni otpor i bunt prema jugokomunističkom režimu, koji je u emigrantskim redovima vrbovao Hrvate koji su po zadatku još radikalizirali emigrantsku scenu. Također je činjenica da hrvatska desnica godinama Bleiburg koristi za svoje političke ciljeve i pokušaj ostanka na životu. I to je dokaz koliko je ostala nazadna, stala na 1941. i 1945. godini.

Također je činjenica da su se na komemoracijama pojavljivali svakakvi likovi s ustaškim i sličnim znakovljem i da je bilo svakakvih propusta u organizaciji. Ali je također činjenica da se godinama već ne događaju nikakvi posebni incidenti i da najveći dio ljudi dolazi onamo doista komemorirati žrtve, a ne zazivati stare ideologije.

Ako je tko ondje bio, mogao je vidjeti da su oni koji najčešće ondje nose neko zabranjeno znakovlje, koji pjevaju neprimjerene pjesme, najčešće nepismene pijane budaletine koje uopće ne idu na svetu misu niti nazoče komemoraciji, nego odmah sjednu u šatore s pivom i kobasicama pa se do kraja komemoracije toliko opiju da ni sami više ne znaju gdje su, ali su glasni i agresivni. To nisu nikakvi ustašofili, opasni elementi, nego samo najobičniji provokatori koji godinama rade štetu komemoraciji.

Inače je komemoracija svedena u očekivane okvire ponajprije otkad je patronat nad njom preuzela Katolička crkva, odnosno biskupske konferencije RH i BiH. Svakako da se i dalje ne mogu izbjeći njezine političke implikacije, da će uvijek biti političkih poruka, ali one nikako nisu na tragu proustaških i sličnih. Na kraju, godinama dozvole za organizaciju izdaju austrijske vlasti, ondje su uvijek prisutne jake policijske snage i Austrijanci su prvi koji trebaju sankcionirati svaki eksces. Budaletine i provokatore valja dobro kazniti, što će velika većina sigurno i podržati.