'Komemoracija u Bleiburgu ne smije se zloupotrebljavati, nema mjesta nacističkim simbolima'

Othmar Karas dugogodišnji je austrijski zastupnik u Europskom parlamentu, od 1999., u ovom je sazivu i potpredsjednik EP-a, dolazi iz trenutačno vladajuće austrijske stranke ÖVP, i jedan je od onih koji su javno apelirali na zabranu ustaških simbola na komemoraciji u Bleiburgu.

Nakon tog njihova apela, u Hrvatskoj su se mogli čuti komentari da su “austrijski europarlamentarci koji se bune redom ljevičari”, kao što je ustvrdio glavni tajnik Počasnog bleiburškog voda Bože Vukušić. Ili da su “otpor u Austriji stvorile udruge koje pojedinačno broje svega nekoliko članova”, a među političarima se “prije svega radi o ljevici i zelenima, koji su i ranije tražili zabranu”, kako je to ustvrdio predsjednik Počasnog bleiburškog voda Vice Vukojević.

No, Othmar Karas nije ni ljevičar ni zeleni, niti predstavlja udrugu od samo nekoliko članova, nego je visoko rangirani europski političar iz redova vladajuće austrijske stranke koja pripada Europskoj pučkoj stranci, najsnažnijoj političkoj obitelji u Europi kojoj pripada i Hrvatska demokratska zajednica.

Iako ÖVP trenutačno vlada Austrijom u koaliciji s krajnje desnom strankom FPÖ (koju su osnovali bivši nacistički časnici i koju i danas mnogi često prozivaju zbog navodnih veza s idejama nacizma, što je kritika koju ta stranka prvi put priznaje kao djelomično opravdanu, ali odbacuje i daje posebno osnovanoj komisiji povjesničara da to istraži), Karas u razgovoru za Večernji list kaže kako postoji vrlo jasan, nadstranački stav na austrijskoj političkoj sceni da fašističkim, nacističkim, pa onda i ustaškim simbolima, nema i ne smije biti mjesta u javnom prostoru. Taj stav jasno dijeli i Sebastian Kurz, austrijski kancelar i predsjednik stranke ÖVP, kaže Othmar Karas.

Koja je glavna poanta vašeg istupa na zajedničkoj konferenciji za novinare u Beču, s dvoje drugih austrijskih zastupnika u Europskom parlamentu, na temu komemoracije u Bleiburgu?

Ne mogu govoriti uime drugih kolega jer dolazimo iz različitih političkih stranaka, no ne bih želio reducirati Bleiburg na pitanje stranačke politike. Na konferenciji za novinare u Beču iznio sam tri glavne točke. Prvo, želio sam pozvati sve da imaju nijansiraniji i osjetljiviji pristup teškim povijesnim stvarima. Prestanimo oslikavati sve samo crnom-bijelim! Drugo, želim jasno kritizirati zloupotrebu komemorativnog događaja u Bleiburgu. Nema mjesta nacističkim simbolima u Austriji i u Europi! Treće, želim pozvati na stvaranje unificiranih pravila diljem Europe o tome kakva je vrsta simbola zabranjena. Ono što je zabranjeno u jednom državi, ne bi trebalo biti dopušteno u drugoj državi. Ako želimo zajedno živjeti u Europi, moramo se s poštovanjem odnositi prema povijesnim ranama drugih.

Postoji li neki specifični razlog zbog kojeg su austrijski političari poput vas odlučili upravo sada problematizirati ovo pitanje zlouporaba komemoracije na Bleiburgu iako je isti trend na tim okupljanjima bio očit i proteklih godina?

Ne mogu govoriti uime svih austrijskih političara, ali mislim da smo trebali to pitanje postaviti i prije. Ali, kao što je to često slučaj s teškim povijesnim događajima, povijesna svijest razvija se s vremenom. Ponekad treba puno vremena. I to nije samo točno u slučaju Hrvatske. I u Austriji smo imali problema u suočavanju sa svojom prošlošću.

Vi dolazite iz stranke ÖVP. Jeste li raspravljali o ovoj temi s kancelarom Sebastianom Kurzom? I kakav je njegov stav o ovome?

Kao što sam rekao, ne bih želio da se Bleiburg svede na stranačku politiku. U našoj zemlji imamo nadstranački konsenzus o tome da nacističkim simbolima nema mjesta u Austriji. Kancelar Kurz, naravno, dijeli taj stav.

Kako komentirate činjenicu da je Hrvatski sabor pokrovitelj komemoracija na Bleiburgu, na kojima i oko kojih se događaju zlouporabe kojima želite stati na kraj? I činjenicu da su ondje uvijek prisutni razni predstavnici hrvatskog državnog vrha, unatoč tome što ljudi na tim okupljanjima nose ustaške znakove? Trebaju li hrvatski političari nešto promijeniti, možda biti jasniji u povlačenju linije, onako kako ste to učinili vi, austrijski europarlamentarci?

Nije problem u tome što se komemoriraju žrtve ratnog zločina. Problem je što tu komemoraciju zloupotrebljavaju ekstremisti. Dopustite da budem vrlo jasan: ratni zločin je ratni zločin, čak i kad su među žrtvama ratnog zločina bili ratni zločinci ili fašisti. Naravno, nije svaki sudionik ovih komemoracija fašist. Mnogi Hrvati koji sudjeluju u tom okupljanju čine to da bi odbacili jednostrano iskrivljavanje povijesti tijekom komunističkih vremena. Bleiburška komemoracija i reakcije na nju pokazuju koliko nam još uvijek nedostaje pomiren pogled na našu zajedničku povijest u Europi.

HDZ, vladajuća stranka u Hrvatskoj, pripada obitelji europskih pučana baš kao i vaša stranka ÖVP, a premijer Andrej Plenković bio je, prije preuzimanja vlasti u Hrvatskoj, zastupnik u Europskom parlamentu baš kao i vi. Biste li rekli da HDZ i Plenković dijele iste vrijednosti kao ÖVP i vi osobno kad je riječ o ovome jer tvrdite da je krajnje vrijeme da se stane na kraj veličanju ustaštva s obzirom na to da se šteti ugledu naših zemalja i Europe?

Odluka premijera Plenkovića o osnivanju Vijeća za suočavanje s prošlošću radi izrade preporuka o tome kako se odnositi prema tim osjetljivim pitanjima bila je važna odluka. Taj rad treba biti nastavljen. Dobro poznajem Andreja Plenkovića jer smo zajedno bili zastupnici u Europskom parlamentu. Siguran sam da obojica dijelimo stav da oslikavanje u crno-bijelim bojama ne pomaže. Obojica dijelimo stav da puno više toga treba biti učinjeno kako bi se zaliječile povijesne rane. U Europskoj uniji radimo zajedno, upravo zato što želimo zauvijek prevladati grozne događaje iz Drugoga svjetskog rata i ratova tijekom 1990-ih prilikom raspada Jugoslavije. To se nikad ne smije ponoviti.

A za to nam je nužno stvarno pomirenje. Ono se ne događa od danas do sutra. Potrebno je vrijeme, rad povjesničara, pravednost i pravda te političari koji gledaju dugoročno.