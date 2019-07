Koliko još ima takvih Kuščevića po općinama i gradovima koji položaje koriste za bogaćenje?

Općina Nerežišća – tko bi kad čuo za tu općinu u Hrvatskoj, barem što se šire javnosti tiče, da nas sad već danima ne zabavlja potraga za nekretninama ministra uprave Lovre Kuščevića, čovjeka kojemu s usta ne silazi Bog, koji pozdravlja s “Hvaljen Isus i Marija”, koji Bogu zahvaljuje na svojemu bogatstvu, a druge optužuje za podvale, valjda koje dolaze od samog Lucifera. Čini se da je Kuščević u središtu borbe između dobra i zla, a on sve nas uvjerava da je na strani dobroga.

Što je još bitno oko Kuščevića? On je bio načelnik spomenute općine. Ta se općina prostire na području veličine 79 četvornih kilometara i, prema popisu stanovništva iz 2001. godine, imala je 862 stanovnika, od čega su Hrvati bili 98,94 posto, a katolici 94,43 posto. Kuščević očito nije među ovih nekoliko posto Hrvata u Nerežišćima koji se ne izjašnjavaju katolicima.

I sad se sve više steže obruč oko Kuščevića. Na sve strane traži se njegova ostavka, smjena, što god, jer je previše muteža oko njegovih nekretnina. Za demokratske standarde bilo bi dobro i poželjno da se Kuščević makne ili da ga se makne, i ne samo s mjesta ministra nego i s mjesta političkog tajnika HDZ-a. Sjećate li se Mije Crnoje koji je bio ministar branitelja u Vladi Tihomira Oreškovića, ali na toj se poziciji zadržao tek šest dana?! Crnoja je podnio ostavku nakon što je otkriveno da je prijavio da živi na adresi na kojoj se nalazi samo malena baraka u Samoboru. Naknadno se otkrilo da je riječ o zemljištu koje je Crnoji kao ratnom veteranu dodijelio Grad Samobor. Crnoji je zbog toga zapečaćena politička karijera. Nije li Kuščevićev grijeh daleko veći?

Međutim, nije Lovro Kuščević jedini primjerak takvog ponašanja političara koji je omastio brkove na lokalnoj razini i podebljao svoju imovinsku karticu. Što ćemo dobiti Kuščevićevim odlaskom? Jedan takav manje u javnom životu, politika mu je zatvorila vrata, ali imovina mu zasigurno ostaje.

Što mislite, koliko još ima takvih Kuščevića po općinama, gradovima, županijama? Koliko je takvih Kuščevića bilo i još ih ima, i bit će ih, koji svoje položaje koriste za vlastito bogaćenje? Evo nam i primjer Škabrnje, siromašne općine koja je gadno stradala u Domovinskom ratu. USKOK je ovih dana protiv načelnika Općine Škabrnja Nediljka Bubnjara (HDZ) i njegove zamjenice Kristine Erlić podigao optužnicu jer su, kažu, oštetili općinu za više od 875 tisuća kuna.

Jednostavno, općinski novac trošili su za svoje osobne potrebe, za najobičnije razvratničko ponašanje. Još nismo čuli da su ekspresno izbačeni iz HDZ-a! Što se čeka?

Ovi primjeri još jednom pokazuju i dokazuju svu nebuloznost hrvatske lokalne samouprave s jedne strane, nepotrebne općine, gradove i županije, ali s druge strane i hrpu općinskih načelnika, gradonačelnika i župana koji su godinama svoje pozicije jako dobro koristili za vlastite probitke i nitko im ništa ne može.

Čitamo ovih dana baš o Kuščeviću pa se ljudi većinom i ne čude i kažu kakvo je to čudo, kad Kuščević nije jedini takav, kad mnogi na njegovoj poziciji to isto rade, lokalni šerifi, gazde, koji se osile i drže da je općinski novac njihov novac. Drznu se to i ministri, nije to samo na lokalnoj razini. Evo, bivša ministrica kulture Andrea Zlatar-Violić lijepo je s bankomata dizala novac poreznih obveznika za svoje potrebe. I njoj nije ništa čudno, ne osjeća se krivom na sudu. Tako i njezin nasljednik, zamislite oboje iz HNS-a. Nismo nikad čuli da su isključeni iz stranke.

Koji je zaključak? U Hrvatskoj ne postoji odgovornost na mnogim razinama, pa tako ni politička odgovornost. U Hrvatskoj ne postoji ono što je u zapadnim demokracijama, da se loše kazni na izborima. Kod nas ih se kazni, ali se opet vrate. Vani ih se kazni i više ih nema, dolaze neki novi ljudi. U Hrvatskoj je nužno ugasiti Nerežišća kao općinu, kao i niz takvih nepotrebnih općina koje ne služe ničemu osim lokalnim manifetlucima, čast iznimkama. Tako je i s gradovima i županijama, ali kako to riješiti kad se godinama gradi interesna mreža na svim razinama koja blokira svaku promjenu?

Kako očekivati da će Plenković uvesti neke nove standarde kad je u stranci unaprijedio Božidara Kalmetu čak u pomoćnika glavnog tajnika stranke Gordana Jandrokovića? Kalmeta ima ozbiljnu optužnicu USKOK-a i nikome ništa. Jer sve samo ovisi o tome jesi u čijoj političkoj milosti ili nisi. Tako će biti i s Kuščevićem. Ili će ostati ili pasti, ne zbog nekretnina, nego samo je pitanje koliko će milost nad njime trajati i koja je to granica povezanosti. Dakako, ne čeka se Božja milost.