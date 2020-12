Koliko je ljudskih života cjepivo dosad spasilo? Milijune!

Albert Einstein jednom je izjavio: “Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali za ovo drugo nisam siguran.” Citat je aktualan i sad u vrijeme korone. Počelo je cijepljenje, ni prvo ni zadnje u povijesti ljudskoga roda. Koliko je cjepivo dosad spasilo ljudskih života? Milijune!

Koliko je znanost napredovala? Nevjerojatno puno. Koliko je iskustva dosad prikupljeno s virusima, zarazama, cjepivima? Jako puno. Stoga ne treba čuditi zašto su u povijesti nikad brže nastala cjepiva protiv najnovijeg virusa. Znanost je otišla daleko, tehnologija, a u svemu tome udružili su se i znanstvenici. I cijepljenje je jedini efikasan način da se suzbije pandemija.

Očekivano je da ima ljudi koji su oprezni, malo zaziru od novoga cjepiva, pokušavaju se dodatno informirati… Danas doći do informacije nije problem. Internet radi čuda! Uz nekoliko klikova sve možete naći. Naravno, ako dođete na stranice na kojima su i vjerodostojne informacije. Ali mnogo se ljudi izgubilo u šumi dezinformacija koje se šire i haraju na društvenim mrežama i mnogim portalima.

Zacijelo kao nikad dosad preplavljeni smo teorijama zavjera, totalnim izmišljotinama, podvalama, zaglupljivanju… U javnosti je šuma informacija i dezinformacija. Mnogi su ljudi zbog toga već izbezumljeni.

Toj kakofoniji pridonose i znanstvenici koji se u javnosti nadmeću i prepiru oko svojih stavova, pa i svađaju i vrijeđaju, umjesto da znanstvene rasprave ostave na znanstvenoj razini, a da javnosti iznose samo potrebne informacije. Umjesto toga, mnogima je i ego poletio, postali su odjednom medijski ekstremno eksponirani, pa se u tom eksponiranju počinju i gubiti.

Ali bez obzira na sve, kad maknemo sve to skupa, kad se okrenemo samo cijepljenju, nema tu nikakvih posebnih tajni ni novosti. To što zaluđeni kažu da je sve to djelo masona, svjetska urota, sotonsko maslo, s takvima nema argumentirane rasprave. Međutim, nevjerojatno je koliko je općenito nepovjerenje u cjepivo, kao da se nitko od nas do danas nije nikad cijepio, i kao da se ne zna kako cjepiva nastaju, kako se proizvode, kako djeluju.

Niti je ovo prvi i posljednji virus koji se pojavio, niti je ovo prvo i posljednje cjepivo. Probajte samo promisliti što bi sa svima nama bilo da nema penicilina!? I taj antibiotik ima svoje nuspojave, i one su poznate. Kao što je jasno da i novo cjepivo može imati nuspojave. No mnogi se čude kako je tako brzo proizvedeno. Ljudi ne shvaćaju da danas tehnologija nije više kao prije tridesetak godina. Sve se mijenja, sve se ubrzava, pa tako i znanost.

Mene je, međutim, stid kako i ovako već mnoge izluđene ljude kakofonijom informacija i dezinformacija dodatno izluđuju i medijski truju pojedinci iz Katoličke crkve. Prije nekoliko dana slušam neke domaće moralne teologe, kakve gluposti pričaju, pa se pitam jesu li možda čitali što je već objavljivala Papinska akademija za život?! Jer se često barata dezinformacijom da su u cjepivima korištene stanice pobačenih fetusa.

Akademija je još 2017. objavila kako je istina da su se u prošlosti cjepiva pripremala korištenjem stanica pobačenih ljudskih fetusa, no da su stanične linije koje se danas koriste veoma udaljene od dotičnih pobačaja. I zaključak: “Treba napomenuti da danas više nije potrebno dobivati stanice iz novih dobrovoljnih pobačaja, i da su stanične linije na kojima su cjepiva temeljena dobivene isključivo iz dva fetusa pobačena šezdesetih godina prošlog stoljeća.

S kliničke strane stvari, moramo ponoviti da je tretman cjepivima, unatoč veoma rijetkim nuspojavama (takvi slučajevi najčešće su blagi i do njih dođe zbog imunološke reakcije na samo cjepivo), siguran i učinkovit.” Čita li to tko od naših trbuhozboraca? U širenju takvih dezinformacija sudjeluju i pojedini crkveni mediji. Svima njima šamar je ovih dana opalila Kongregacija za nauk vjere koja je objavila bilješku u kojoj stoji da je “moralno prihvatljivo primiti cjepiva protiv COVID-19 u svrhu čijeg su istraživanja i proizvodnje korištene stanične linije izvedene iz pobačenih fetusa” te se navodi kako zbog situacije “sva cjepiva koja su odobrena kao klinički sigurna i učinkovita mogu se koristiti u dobroj savjesti”.

Što će sad reći naši mudrijaši? Ovdje nije riječ o tome znam li ili ne znam, nego samo o nevjerojatnoj zadrtosti pojedinaca, pa makar imali i akademske titule. To je poražavajuće! Svećenici bi trebali narod poučavati, a ne dodatno zaglupljivati!

