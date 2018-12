Kolač mora biti jednako  ispečen i s desne i s lijeve strane

Mirjana Hrga uzbuđeno je stigla na Pantovčak, nestrpljivo otrpjela sigurnosne procedure i otrčala do slastičarnice Kolinde Grabar Kitarović. Prva hrvatska slastičarka dočekala ju je u ultramodernoj kuhinji, okružena brdom neoprana posuđa i zamrljanih kuharica, a na bijeloj pregači crvenio se veliki hrvatski grb.

– Draga moja, konačno si došla – zagrlila je domaćica svoju novu savjetnicu, pazeći da joj brašno s dlanova ne prijeđe na gošću.

– Evo, uzmi Galićevu traveršu i pridruži mi se.

– A gdje je Galić? – pitala je Hrga dok je vezala pregaču prethodnog savjetnika, sivomaslinaste boje.

– Nemoj mi ga spominjati. Mislila sam, iskusni operativac iz “Sladoleda i slastica”, skraćeno SIS, ali znao je skuhati samo grah. Od mekog brašna pokušavao je raditi biskvite, a od oštrog muffine. Zadnje su mu zagorjele beze kore! A mene očekuje natjecanje za najboljeg slastičara 2019. Kako ću pobijediti s takvim kadrovima?

– A ja sam mislila da si ga otpustila jer je zvao Vargu…

– To s Vargom je jako nezgodno. On je imao pune kompjutore lažnih recepata i htio ih je podmetnuti premijeru da se osramoti. A Blaž Curić mu je lijepo rekao da ih obriše, ali bilo je kasno.

– I sad se Plenković uvrijedio pa si morala otpustiti i Radeljića, a on ti je smislio sve najbolje recepte…

– Da, to je veliki udarac za mene. I još je Radeljić bio tako ljubazan da je štrudle nosio svojem prijatelju Bujancu da ih pospe šećerom u prahu. Nema majstora kuhinje kao što je Radeljić! On ti je dugo bio chef Glavaševa restorana, ministru vojske Berislavu Rončeviću pripremao je sljedovanja, a Jadranki Kosor radio je najslađe kanapeiće. Doduše, Sanaderu se njegovo kuhanje nije svidjelo, ali Ivici Vrkiću je spremao božanstvene šarane, a potom je napravio švedski stol s SDP-om, HSP-om, HNS-om i Laburistima. Svi su mu jeli iz ruke.

– Ali zeznuo te s onom marakeškom tortom?

– Da, gadno. Iz UN-a sam donijela takav fantastičan recept, sa šlagom i svježim datuljama, već sam pozvala i goste, ali savjetovao mi je da je ne poslužim. Morala sam je baciti, Kika je sve pojela.

– Pa zar zbog toga?

– Ne, naša vjerna SOA, što je kratica za “Slastice originalne arome”, bdije nad kvalitetom naših slastičarskih proizvoda. Otkrili su da je Radeljić resetirao moju pećnicu. Ja bih kao predsjednica trebala peći kolače jednako sa svih strana, ali on je otkrio da naši gosti uvijek probaju prvo s desne strane. Zato je lijeva strana naših slastica uvijek ostala malo sirova, da bi desna bila hrskavija. Plenković je inzistirao da se to ujednači, inače mi više neće slati višnje za Schwarzwald tortu.

– Pa zar se ne možeš snaći negdje drugdje za sastojke?

– Ma kakvi, politička kuhinja je užasno skupa. Zvala sam Crkvu, i dali su mi preporuku za Caritas. Ali tamo imaju samo osnovno, brašno, jaja, ulje, margarin. A gdje ću naći grožđice, fini rum i one ukrase od marcipana ako mi HDZ okrene leđa? To mi je najveći udarac otkad sam Lozančića zatekla za ovim istim pultom kako u 2 sata ujutro prepisuje recept za mramorni kolač moje none.

– Ali je li zbilja trebala SOA prijetiti Radeljiću?

– Ti dečki iz SOA-e su tako dragi. Ako mi nestane praška za pecivo ili vanilin šećera, uvijek rado skoknu u dućan. Ali stvarno nije bilo lijepo od njih da mu prijete da će mu baciti tortu u lice ako oda ikome recept za moju roladu od banana.

– Stvarno okrutno. A zašto nisi zvala na zadnju degustaciju svojih kolača Tihomira Dujmovića? On te uvijek hvalio i spremno bi progutao sve što si mu servirala?

– Ne znam ni sama, nisam više svoja. Znaš, jako se bojim da neću pobijediti za naj slastičarku. A zbilja ne želim pustiti ovu kuhaču iz ruku – rekla je Kolinda Grabar Kitarović i tako zamahnula kuhačom da je čak i Mirjana Hrga uzmaknula za korak.

– Shvaćam – rekla je Hrga – situacija je vrlo teška. A da odustaneš od toga da sama sve pečeš pa da narod radije hraniš kupovnim slatkišima?

– Pa da mi se desi kao prije dvije godine, da mi se potkrade srpska čokoladica? Ne, ti i ja moramo pripremiti neki stari hrvatski kolač.

Treba nam pravih tradicijskih slastica jer ako ovako nastavi, svi ćemo uskoro jesti samo tufahije, baklave i urmašice.

– Slažem se. A što si mislila?

– Jednu dubrovačku rožatu, za početak.

– Kakve to veze ima s Hrvatskom?