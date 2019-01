Koji je, zapravo, srećković ministar Tolušić

Kakva pouka za političare, novinare, građane, a nadajmo se da će uskoro uslijediti i za kreatore fotomontaže. Zapravo, koji je srećković ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić! Zbog kompromitirajuće lažne fotografije mogao mu se urušiti sav svijet, javni i privatni.

Tehnologija danas očigledno omogućava čuda. Ako je vjerovati prosudbama Nacionala, sporne su fotografije vrhunski obrađene tako da djeluju kao originalne. Ministar je srećković iz više razloga. Prije svega, svi koji su došli u doticaj s fotografijom ponijeli su se profesionalno. Nacional je komotno mogao objaviti senzacionalni foto-session, koji javnost ima pravo vidjeti, a Tolušiću bi bilo prepušteno hoće li što komentirati ili ne. Imao je sreće i što su fotografije prije objave došle u posjed SOA-e, koja ima sofisticiranije metode i tehniku za tu vrstu analize.

Imao je Tolušić sreće i da je zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji otkrivena lokacija ambijenta u kojem je snimljena lažna fotografija, te da u dokaz svoje nevinosti može reći kako ni u Srbiji, pa ni na tome mjestu, nije mogao biti. Ali, što bi bilo da je podloga za laž snimljena baš u hotelskoj sobi u kojoj je Tolušić za nekog od inozemnih putovanja boravio, ili da je riječ o hotelskoj sobi u Zagrebu. Odnosno, da su “montažeri” uz tehničku stranu izvedbe vodili više računa i o detaljima kao što je sat, cipele ili specifične Tolušićeve ruke. I ovaj slučaj govori da su s razvojem tehnologije došla teška vremena za politiku, a obećavajuća za prodavatelje magle.

Zanimljivo je i da se “montažeri” nisu odlučili plasirati “vijest” kroz društvene mreže, već su očigledno igrali na kartu vjerodostojnosti medija. Mediji se više nego ikad pokušavaju instrumentalizirati i na njima je odgovornost da provjeravaju više nego ikad, unatoč tomu što javnost, inficirana društvenim mrežama, očekuje da se objavljuje sve i odmah.

Dobro je što je Nacional objavio poučan slučaj, ali zamislimo da se to dogodilo u predizborno vrijeme. Mnogi bi tvrdili da je zapravo to “fake news” u službi Tolušićeve kampanje. Doduše, imao je sreće i Nacional što nije objavio laž u koju je mogao i povjerovati, jer kad dužnosnik tuži, zna se kako to završi.