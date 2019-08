Koga će teže udariti ‘žuti čekić’ – V. Britaniju ili EU?

Detalji operacije Yellowhammer (žuti čekić u doslovnom prijevodu, ali i vrsta djetlića) iscurili su ovih dana u javnost, premda se zna da je analiza što bi se moglo dogoditi s Brexitom bez dogovora naručena još u lipnju 2018., a njezino postojanje objavljeno 6. rujna te godine.

Analizu je sastavio vladin ured odgovoran za upravljanje hitnim situacijama. Sada je Sunday Times iznio neke detalje iz kojih se vidi što će se dogoditi nakon 31. listopada, bude li tada Velika Britanija izišla iz EU bez dogovora.

Primjerice, lukom Dover dnevno prolazi 10.500 kamiona, a carinske kontrole dovest će do velikih zastoja i kolona. Izračunato je kako samo dvije minute dužeg zadržavanja kamiona na granicama dovodi do stvaranja kolone od 17 milja. Na procjenu o zastoju robe na granici novi britanski premijer Boris Johnson odgovorio je najavom zapošljavanja novih carinika.

Foto: Reuters/Pixsell

Znalo se i da će Brexit pogoditi uvoz i izvoz. Njemačka bi godišnje izgubila oko 10 milijardi eura izvoza u Veliku Britaniju, Francuska oko osam, a Italija oko četiri milijarde eura. I premda izgleda kako bi više izgubile europske države od Britanije jer imaju suficit u robnoj razmjeni, ipak bi teži čekić pao ne samo na britanske tvrtke, već prije svega na britanske građane.

No, za Britance teškoće neće biti samo prvih mjeseci zbog carina i granica, već će se nastaviti godinama s negativnim posljedicama za cijeli društveni sustav.

Zašto je sada na sva zvona udario Yellowhammer? Prema podacima lista The Independent, samo 34 posto ispitanih Britanaca je za Brexit bez dogovora, a samo 19 posto misli da bi Johnson mogao doći do nekog novog sporazuma, različitijeg od onoga do kojeg je došla donedavna premijerka Theresa May.

Time što su objavljene teške posljedice Brexita, Johnson vjerojatno želi opravdati neke promjene u svojoj “tvrdoj” politici pa ovaj tjedan ide u Berlin kancelarki Angeli Merkel i u Pariz predsjedniku Emmanuelu Macronu