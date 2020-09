'Klub' nije bitan, bitno je kako su istražitelji došli do njega

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u pravu je kada kaže da je "klub" Dragana Kovačevića nebitan. Ali samo djelomično. Za javnost je nebitno tko je u prostor u Slovenskoj 9 inače dolazio, ali bitno je tko je i kada dolazio, kao i što se dogodilo u tom prostoru u vlasništvu jedne od Kovačevićevih tvrtki. No ima nešto puno bitnije od "kluba" u cijeloj ovoj priči. Ali najprije o "klubu".

On je djelomično bitan upravo zbog Milanovića i drugih koji su u taj prostor odlazili, kako je i sam predsjednik priznao, tijekom lockdowna, kad je sve osim trgovina hranom bilo zatvoreno i kad se ljude s ulice tjeralo u kuće i zabranjivalo im se okupljanje. Roditelje s djecom policija je iz parka slala kući. A predsjednik se u to vrijeme družio u "klubu". I zbog toga se Milanović treba ispričati svojim sugrađanima. Što je bio jednakiji od njih. "Klub" je bitan i kao mjesto, kako tvrde istražitelji, primopredaje mita od gotovo dva milijuna kuna. Sumnja se da je taj mito Krešo Petek na Martinje predao Draganu Kovačeviću, a istražitelji to potkrepljuju njihovom SMS komunikacijom.

I tu bi interes javnosti, barem što se slučaja "klub" tiče, trebao stati. Puno je važnije u cijeloj ovoj priči, ako su ti navodi istražitelja točni, namještanje poslova u Janafu i kako je novac došao do "kluba". Jadranski naftovod strateška je državna tvrtka i sad je postala jedna u niżu državnih tvrtki koja je došla na listu korupcijskih afera. I ako je ono za što se sumnjiči glavne aktere priče točno, to znači da nismo uopće napredovali što se tiče suzbijanja korupcije.

Zbog istih stvari i dalje se pokreću velike istrage, privode se brojni osumnjičeni kao, primjerice, i prije desetak godina. Nažalost, mnogi antikorupcijski procesi koji su tada pokrenuti još nisu okončani, a neki od onih koji počeli još i prije završili su u međuvremenu u zastari. No nikad nije na odmet napomenuti ono što mnogi zaboravljaju kad se pokrenu ovakvi postupci, a to je da je svatko nevin dok mu se ne dokaže suprotno.