'Klijentelizam, diskriminacija, ponižavanje, a umjesto ‘dobro jutro’, dobiješ ‘gdje ste, Srbi'

Razvojna agencija Karlovačke županije Karla malen je kolektiv od desetak zaposlenih većinom s visokom stručnom spremom, a kako smo u agenciju došli iz raznih institucija, dobra organizacija bila je nužna. No, to se nije dogodilo. Iako je na početku direktor Viktor Šegrt i pokušavao nešto napraviti, odlazio bi, kako je znao reći “u komitet”, odnosno u vrh županijskog HDZ-a, a vraćao se snužden, vidno pod stresom i govorio da mora napraviti i zaposliti koga mu oni odrede jer da inače njega tu neće biti.

I tako je sve krenulo naopako – kaže nam Mile Sokolić, čovjek koji je 15 godina radio u županijskim službama, među ostalim i u Karli. Odradio je desetke višemilijunskih projekata, obučavao kolege, a u travnju ove godine u procesu reorganizacije Karle jedini je dobio otkaz kao tehnološki višak. Ironija je u njegovoj priči u tome što je istoga dana kada mu je direktor Šegrt rekao za otkaz, na mail agencije došla potvrda da je odobren projekt “P.S. Pokreni se” vrijedan čak 1,8 milijuna kuna kojeg je Sokolić vodio, a kojeg sada Karla provodi s partnerima.

To je više, tvrdi Sokolić, nego što je “zaradio”’ u svih 15 godina u županijskim službama. Zato je na Općinskom sud pokrenuo radni spor radi vraćanja na posao, jer tvrdi da je otkaz nezakonit.

– Sam projekt koji mi je prošao garantira moj angažman više od godine dana. Tu su i druga moja zaduženja koja su dodijeljena kolegicama, dakle nisu ukinuta – objašnjava Sokolić. Nije tužio za mobbing iako, kaže, i za to ima argumente.

– Iako sam jedini dobio otkaz, mobbing i ponižavanja u Karli doživljavali su i drugi. Primjerice, osim mene, još ih jedna kolegica tuži zbog ukidanja njezina radnog mjesta i premještaja na slabije plaćeni posao. Riječ je o klijentelizmu, diskriminaciji, ponižavanju, nepotizmu koji se događa u samom vrhu županijske izvršne vlasti, a koji se prelijeva na institucije županije.

Ja sam taj model autoritarnog vladanja, zastrašivanja koji potječe od župana Damira Jelića i njegovih najbližih suradnika, osjetio na svojoj koži u agenciji. Da to nisam doživio, ne bih vjerovao, jer mi takvo ponašanje nikada nije išlo uz mladu osobu poput Jelića. Tvrdim da se na taj način ni jedna institucija ne može razvijati na dobrobit društva zbog kojeg postojimo.

Riječ je o aferi, a ne samo o mom otkazu jer se radi o većem procesu koji se događa u institucijama Karlovačke županije i to je nastavak onoga što se događalo u Gradu kad je Jelić bio gradonačelnik – tvrdi Sokolić. Dodaje kako je još 2013. direktora Šegrta uhvatila neka politička “mantra” pa često počinje potencirati raspravu o političkim pozicijama, gdje sebe svrstava u one koji najbolje vide “istinu”.

– Pri tome, iako to pakira u formu šale, prakticira homofobiju, nacionalizam, isključivost i prizemno kvalificiranje pojedinih osoba. Na primjer, vrlo često razgovor o nekim osobama započinje isticanjem njegove nacionalnosti. Ušao je jednom u sobu gdje sam bio s kolegicama i pozdravio nas je: “Gdje ste, Srbi”

Meni je znao govoriti da se ne brinem jer da će jednoga dana i moji pobijediti aludirajući na to da sam Srbin ili je projekt koji sam radio za jednu općinu nazvao “Ponovno Srpska krajina”. Ta mu je fora postala toliko popularna i uvriježena da su me i neki ljudi iz obitelji pitali od kada sam ja to Srbin.

To su toliko prizemne stvari, jadne i nedostojne mladog čovjeka koji je tek na početku karijere i to sam mu nekoliko puta rekao. Osim toga, siguran sam da je takav stav, takav stil komunikacije pokupio u “komitetu” i da je i on sam zapravo žrtva mobbinga i presinga “komiteta” na čelu sa županom, ali na to je pristao – kaže Sokolić.

Direktora Razvojne agencije Viktora Šegrta tražili smo komentar svih navoda djelatnika kojemu je u travnju ove godine dao otkaz kao tehnološkom višku. Nije htio komentirati većinu toga, poput pitanja je li i sam žrtva mobbinga župana, no odbija optužbe da je on mobingirao djelatnice, isticao nacionalizam.

– To nije istina. No, ako itko ima ikakva saznanja o tome, dužan je obavijestiti nadležne institucije – odgovorio je Šegrt. Kazao je da ne može komentirati sudski postupka jer: ”Karla d.o.o nije zaprimila nikakvu tužbu”. Ipak, potvrdio nam je da se nije kandidirao za direktora “nove” Karle.

Naime, Razvojna agencija pretvorena je u javnu ustanovu, glavnu za pripremanje projekata i dodjelu EU novca. Raspisan je stoga krajem lipnja natječaj za novog direktora. Molbe za mjesto direktora poslalo je četvero kandidata, među njima i Mile Sokolić.

– Želim ostati u toj priči, dati im do znanja da ću se boriti. Godinama sam u ovome poslu, imam iskustva, magistrirao sam baš na organizaciji posla. No, jasno mi je zašto ne odgovaram vlastima u Karlovačkoj županiji. Ja nisam vojnik stranke, mislim svojom glavom i ne dam se gaziti. Radio sam do sada s dosta župana, a svi su oni bili iz redova HDZ-a i uvijek smo surađivali.

No, nakon dolaska na vlast Damira Jelića kao župana toga nema. Nakon dolaska župana Jelića je i počela priča oko reorganizacije svih županijskih institucija, pa tako i Karle. Pa, iako sam i do tada javno upozoravao na stanje u razvojnoj agenciji, najviše mi se zamjera što sam se usudio lani javno reći da nije korektno da se na sastanak sa županom Jelićem ne pozovu svu djelatnici Karle.

Satima smo čekali, ja i još tri “nepodobne” kolegice sastanak, a onda mi je kolegica posprdno rekla da nama nisu javili jer nije bilo dovoljno stolaca! Nakon toga sam još više mobingiran – kaže Sokolić. Tvrdi da u tretmanu zaposlenika raznih institucija županijskog političkog vodstva, a tu misli na župana i najbliže mu suradnike poput I. Uđbinca, I. Mrzljaka, kao i zamjenice M. Furdek Hajdin, ima elemenata sadizma, radne i društvene diskriminacije, homofobije, primitivizma, antiintelektualizma, što se nikada prije nije događalo u ovim razmjerima.

– Oni su nas vratili u komitet. U županiji se događa organizacijsko-politički horor kao nikada prije. Branko Vukelić držao je do nečijeg znanja iako je nametao svoje mišljenje i volju, ali nije bio pokvarenjak. No, ovo sada je pokvarenjaštvo – dodaje Mile Sokolić.

Reorganizacija po modelu novog župana, tvrdi Sokolić, najviše je zahvatila Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, u kojem se radnici sele raditi u druge gradove bez obrazloženja i objašnjenja. Iz Zavoda za prostorno planiranje županije dvije su djelatnice, navodi Sokolić, premještene u Ured državne uprave s obrazloženjem “ili to ili otkaz”.

“Reorganizaciju” prate metode koje upućuju na to da to nisu aktivnosti usmjerene na poboljšanje usluga, već je riječ o neskrivenom konceptu praktičnog klijentelizma.

– Koriste se pritom, pa tako i u Karli, raznim metodama; od diskriminacije do stvaranja napete atmosfere jer Šegrt cijeli dan galami ispred ureda. Stvara se atmosfera psihoze, gdje se mi međusobno počinjemo svađati, kako bi nas se otjeralo. Tu je i psihološki pritisak da će, onome tko ne prihvati novi posao, biti smanjena plaća. No začudilo me što rade svojim članovima. Ljude koje žele premjestiti pozivaju na razgovor u Županiju i nakon uvjeravanja, ucjena i prijetnji otkazom nude im alternativu.

Razgovore vode novi pročelnik za gospodarstvo, zamjenica župana i župan. Neke kolegice koje odbijaju predložena rješenja stranački dužnosnici zovu subotom i nedjeljom. Jednoj su svojoj članici rekli da se do kraja dana javi na novo radno mjesto u Ured državne uprave, kamo su već poslani njezini dokumenti bez njezina znanja, što je ona odbila. Potom joj je župan dao “posljednju ponudu”, kao trgovac krumpirima pa je otišla raditi u jednu zdravstvenu ustanovu.

Zamjenica župana, pak sugerira jednoj kolegici da se javi za posao u karlovačkom Hrvatskom zavodu za zapošljavanje jer joj je “ptičica” šapnula da će tako dobiti trajni posao. I tako u nedogled – objašnjava Sokolić. Situaciju u Razvoj agenciji i otkaz te tužbu bivšeg djelatnika, ali i optužbe na vlastiti način rada, komentirao je i župan Damir Jelić.

– Svaki sudski spor pravo je svakoga pa tako i gospodina Mile Sokolića. Sve što je gospodin Sokolić izrekao u javim istupima treba i dokazati, u protivnom je neozbiljno i neodgovorno, a da ne kažem i neku težu riječ – kazao je župan Damir Jelić. Dodao je da je njegova obveza da se kao župan brine za egzistenciju ljudi te je u kontekstu tih nastojanja i suradnja s Uredom državne uprave u Karlovačkoj županiji.

– Zahvaljujem predstojnici Ureda na kooperativnosti i razumijevanju. Zar bi bilo bolje da te suradnje nema i da to ne činimo? – pita župan. Kazao je i da je Sokolić po vertikali nadređenosti imao nekoliko nadređenih osoba s kojima je trebao riješiti probleme i prijepore.

– Njemu nadređena bila je gospođa Marijana Tomičić, potom direktor Viktor Šegrt, nakon toga pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Željko Fanjak, potom zamjenica župana Martina Furdek Hajdin, a tek onda ja kao župan. Koliko mi je poznato gospodin Sokolić s njima nije razgovarao, a ja s time nisam bio u doticaju, prema toma, tvrdnja da sam utjecao na to da dobije otkaz nikako ne stoji.

Mogu zaključiti da je Karla opterećena lošim međuljudskim odnosima i nedostatkom komunikacije, što koči razvoj Karlovačke županije – zaključio je Jelić. Da su u Karli narušeni međuljudski odnosi, slaže se i Sokolić, ali, tvrdi, samo zato što je “komitet” preko Šegrta stvorio takvu atmosferu u kolektivu.

– Došla je beskrupulozna ekipa koja je spremna štošta. To su ljudi skriveni iza zavjese, scenaristi koji “upravljaju” šefovima institucija, pa sami formalno nisu krivi. No, loše je što se nitko ne buni protiv toga. Organizacije, sindikati, zaposlenici koje se podcjenjuje šute iako svi znaju o čemu se tu radi. Nema reakcije na kršenje zakona. Političke stranke to ne zanima pa ni vijećnike oporbe u Županijskoj skupštini – zaključuje Sokolić.

