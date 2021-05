‘Kineski sindrom’ ili kako će kapitalizam koji u konkurenciji vidi efikasnost opstati bez socijalizma

Uz COVID-19, koji je uz zdravstvene probleme donio i globalne ekonomske, za koje se nadamo da će uskoro završiti, svijet će idućih godina biti dosta suočen s odnosima između Kine i Amerike. Poraz socijalizma neki su protumačili kao dokaz savršenosti kapitalističkog sustava. Pobjedom kapitalizma konačno je dostignut prirodni i samoodrživi ekonomski i društveni sustav. Neki su to proglasili „krajem povijesti“.

Iako su te tvrdnje pobijene vrlo brzo velikom svjetskom ekonomskom krizom 2008./2009., na samom početku nametnulo se pitanje: kako će sustav koji vjeruje u konkurenciju koja ga čini efikasnim održati svoju efikasnost ako sam nema konkurenciju, jer mu je socijalizam (komunizam), koji mu je bio glavni konkurent, na čelu sa Sovjetskim savezom, propao?

Rijetki su u to vrijeme obraćali pažnju na Kinu. Krajem sedamdesetih Kina je počela napuštati socijalizam i krenula drugim putem pod motom „nije važno koje je boje mačka, važno je da lovi miševe “ i „neka cvjeta stotinu cvjetova“. Polovicom devedesetih, u velikoj azijskoj krizi, Kina se pokazala kao stabilizator regije, s jasnom financijskom, ekonomskom i političkom vizijom, sa stopama rasta više od 10%. Prethodna velika ekonomska kriza iz 2009. godine nije ju ni okrznula.

Dok je svijet padao između 3,5 i 5%, Kina je rasla više od 9%. S prosječnom stopom rasta od 7% zemlja u deset godina udvostruči svoju proizvodnju. Kina te stope ostvaruje gotovo 40 godina. Jedinstveno u povijesti. Od jedne nerazvijene i porušene zemlje u Drugome svjetskom ratu i nakon toga u građanskom ratu do 1949., pa u tvrdom komunističkom režimu do 1978. godine, Kina je danas uz Ameriku i EU vodeća svjetska ekonomska sila, sa stopama gospodarskog rasta tri puta većima od američkih i EU.

To i nije iznenađenje. Kina je do 1820. godine, uz Indiju, bila najveća, najrazvijenija i najefikasnija ekonomija svijeta. Kina je doživjela industrijsku revoluciju već u desetom stoljeću u vrijeme dinastije Sung (960. – 1279.) s proizvodnjom željeza koju Europa nije dostigla do osamnaestog stoljeća. Izumila je sve tehnologije potrebne za industrijsku revoluciju stotinama godina prije nego što se ona dogodila u Europi. Izumila je visoke peći za proizvodnju čelika osamsto godina prije Europe, barut i top, kompas i kormilo, papir, pokretna slova i tisak, viseće mostove, porculan, metalni plug na kotačima, papirni novac, konjsku uzdu, decimalni sustav, negativne brojeve i pojam nule itd …

Čak su i šibice korištene stotinama godina prije nego u Europi. Mnogi od kineskih izuma (topovi, barut, kompas,..) iskoristili su Europljani da bi nakon Opijumskih ratova (1839.) prisilili Kinu da potpiše nepovoljne trgovačke ugovore. Opijumski ratovi i nepovoljni ugovori tamniji su dijelovi kineske povijesti koji su se utisnuli u kolektivno pamćenje. Osnivanjem Narodne Republike Kine 1949. američki obavještajni analitičari tvrde da je donesen plan da za sto godina, tj. do 2049. godine Kina opet bude vodeća ekonomija u svijetu. Taj je plan nazvan „stogodišnji maraton“.

Dugoročni planovi svojstveni su kineskoj filozofiji, kao i vlade koje mogu napraviti i provesti strategije. Na vrijeme su shvatili da je prijelaz iz komunizma u kapitalizam težak i ne može se provesti bez uspješne i dugoročne vlade. Rast gospodarstva ne ide bez velikih investicija. Zbog toga su investirali oko 40% BDP, dok je taj udio kod zapadnih zemalja oko 20%. Strane investicije su važne, ali ne nužne.

Liberalizaciju vanjske trgovine nisu prihvatili kao instrument ekonomskog rasta, što im je predlagao liberalistički Zapad (Adam Smith), nego su prihvatili doktrinu njemačkog ekonomista Friedricha Lista: prvo razviti nacionalnu proizvodnu snagu pa se postupno liberalizirati. Kina je ograničila svoje eksperimente s tržištem na manje dijelove gospodarstva s manjim privatizacijama umjesto uvođenja tržišta i privatizacije s velikim praskom. Kineska filozofija je bila postupno ići naprijed, pri čemu je glavni faktor i poticaj bio uspjeh u prethodnom koraku.

Kineska je vlada činila greške, ali je u stanju ispraviti ih i donositi jasne i čvrste odluke, dok to nije slučaj kod većine bivših europskih socijalističkih zemalja. Komunizam i dominantna konfucijanska filozofija međusobno su poticali obrazovanje. Poštovanje tradicije, obitelji i starijih temelj je kineskog društva. I maju ugrađen osjećaj veličine i samodostatnosti, ali će iz vanjskog svijeta iskoristiti sve ono što povećava kinesku snagu. Filozofija sredine ugrađena je u duh kineskog društva, što se vidi u držanja istog odmaka od Amerike, Europe i Rusije.

Ne robuju brzim uspjesima. Ne daju se pokolebati „kratkotrajnim“ lošim situacijama: nakon kiše dolazi sunce, rekli bi Kinezi. U tuzi se ne ponizi niti se u veselju uzvisi. Kineska civilizacija traje neprekinuto više od dvije tisuće godina. Konfucije, Tao, Buda i tradicija najveća su snaga Kine. Kina u proteklih dvadesetak godina, a osobito u proteklih desetak godina velikim koracima izlazi u svijet. Za razliku od geopolitike, gdje se svijet osvaja političkim sredstvima, njihovo osvajanje svijeta ubraja se u područje „geoekonomike“. Kod geopolitike zastava ide ispred robe, najprije se političkim ili vojnim sredstvima osvoji neko područje pa se razvije trgovine.

Kod geoekonomike najprije ide roba pa zastava. Kina je robom i investicijama osvojila svijet. Sad je na redu zastava. Suvremeni Put svile uklapa se u kinesku geoekonomiku. Globalni razvoj Kine omogućio je i svjetski ekonomski i politički sustav koji je stvorila i u njega najviše uložila Amerika. Tu je prije svega riječ o Međunarodnome monetarnom fondu, Svjetskoj banci i Svjetskoj trgovačkoj organizaciji čiji je zadatak poticanje na liberalizaciju svjetske trgovine.

To je nakon Drugoga svjetskog rata odgovaralo Americi, isto kao što je to odgovaralo Engleskoj do Prvoga svjetskog rata jer je ona bila najveća financijska, ekonomska i vojna sila. Amerika nije kao pobjednice iz prethodnih ratova okupirala zemlje koje je porazila, nego ih je oporavila (Njemačka i Japan) i uvela u svjetski ekonomski sustav. Amerika je cijelo poslijeratno razdoblje bila lokomotiva svjetskoga ekonomskog razvoja, na račun svoga trgovačkog i proračunskog deficita, i čuvar svjetskog mira (Pax americana). Naravno, to je koštalo, ali takav svjetski sustav donosio je koristi i Americi.

Gospodarskom razvoju Kine, s njenim golemim proizvodnim kapacitetima i razvojnim potencijalima, najviše odgovara svjetski gospodarski sustav koji je izgradila Amerika uz veliku cijenu, uključujući poginule vojnike u Prvome i Drugome svjetskom ratu. Prema nominalnim cijenama, Amerika danas ima oko 21 tisuća milijardi $ BDP, a Kina 14 tisuća milijardi. Prema paritetu kupovne moći Kina je na 27 tisuća milijardi što je 6 tisuća milijardi $ više od Amerike. Kina je 2000. godine činila oko 3,6% svjetskog BDP-a, a 2018. godine oko 15%, dok se u istom razdoblju američki udio smanjio s 31% na 20%...

Očito je da u svijetu koji je Amerika stvorila i u njega najviše uložila, Kina je na putu da postane najveće gospodarstvo svijeta i posljedično dominantna politička snaga. Prema broju ambasada, konzulata i misija, Kina je prije nekoliko godina prestigla Ameriku: 276 prema 273, što također pokazuje njene planove za širenje utjecaja. Iako je američko ulaganje u vojsku najveće, ono je 2020. godine iznosilo oko 778 milijardi $, što je 1,7 puta veće od 2000. godine kad je iznosilo oko 457 milijardi.

Kinesko je drugo najveće i iznosilo je 252 milijarde $, što je šest puta povećanje u odnosu na 2000. godinu kad je iznosilo oko 41 milijardu $. Trumpova objava trgovačkog rata Kini bio je pokušaj usporavanja Kine i očuvanja vodeće uloge Amerike u svijetu. Istu politiku nastavit će i sadašnji predsjednik Joe Biden, možda malo drukčijim pristupom. Kad je predsjednik Trump govorio da Međunarodni monetarni fond, Svjetska trgovačka organizacija i druge organizacije rade protiv američkih interesa, bit je bila u tome da njihova politika koju nekad kreirala Amerika sada više potiče razvoj Kine nego Amerike.

Kina je sada prvi borac za svjetsku trgovinu bez granica, a donedavno je to bila Amerika. Politika usporavanja Kine neće dati veće rezultate, osobito na dulji rok. Puno je bolja politika ubrzanje razvoja Amerike. Usporavanje carinama i zabranama uvoza kineske robe koje je uvodio Trump spada u instrumente koji su bili učinkoviti do 19. stoljeća. Politike s kojima je do sada izišao predsjednik Biden (vrsta javnih radova), spada u politike 20. stoljeća, koje je prije gotovo sto godina provodio F. D. Roosevelt.

To neće biti dovoljno, i trebat će puno inovativnija politika, primjerena 21. stoljeću, da se zadrži prednost pred Kinom. Kako stvari sada stoje, one idu u korist Kine: civilizacija koja traje više od dvije tisuće godina, tradicija, kultura, dugoročno planiranje, izgrađeni proizvodni kapaciteti i potencijali razvoja, broj stanovnika i golemo, neiskorišteno domaće tržište.

Bog dao da živite u zanimljivim vremenima, kaže kineska kletva. Takva su vremena, glede razvoja odnosa Kine i Amerike i promjene geopolitičkih odnosa ispred nas. Nadajmo se da nas je prošlost naučila da to treba provoditi mirnim putem. U povijesti rijetko je tko mirno prepuštao svoju dominaciju.