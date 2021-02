'Kandidiram se za gradonačelnika Zagreba. Kao liječnik naučio sam da ljudi žele stvarna rješenja'

Predsjednik Demokrata i bivši SDP-ov ministar rada Mirando Mrsić otkriva planove za lokalne izbore, a govori i o najnovijoj aferi s cijepljenjem rektora Borasa, ali i o ponašanju vlasti u planiranju i provedbi obnove Zagreba i Banovine nakon potresa.

Približavaju se lokalni izbori. Kako na njih izlazi vaša stranka Demokrati?

Demokrati kao stranka lijevog centra na lokalne izbore izlaze samostalno ili u koaliciji sa strankama lijevog centra, u onim sredinama za koje smo procijenili da imamo dobre šanse kao što su Grad Zagreb, Bjelovarsko-bilogorska, Istarska i Međimurska županija. Kandidirat ću se za gradonačelnika Zagreba, a javnosti ću vrlo brzo predstaviti svoj plan i program “Zagreb u sigurnim rukama”. Moja je vizija pošteniji i sigurniji Zagreb i znam kako to postići. Na ovim izborima biramo kome ćemo povjeriti Zagreb na upravljanje – nepoštenim rukama, neiskusnim rukama ili ćemo ga povjeriti dokazano iskusnim rukama kojima možete vjerovati. Moje je obećanje “Zagreb u sigurnim rukama”.

Kako gledate na situaciju u Zagrebu gdje se ljevica podijelila i izlazi u dva bloka?

Na ovim izborima ne biramo ljevicu koja se podijelila na više blokova ili nekog trećeg. Na ovim izborima biramo između Zagreba bez budućnosti i Zagreba sa sigurnom budućnosti i zato moj fokus nije na analiziranju politike i podjela, već na nuđenju stvarnih rješenja za stvarne probleme građana. Uskoro ću predstaviti i program “Zagreb u sigurnim rukama”, koji će glavni naglasak staviti na tri stupa, a to su obnova, obnova i obnova. Obnova Zagreba od potresa, obnova Imunološkog zavoda uz koji bismo već pobijedili COVID i s kojim ćemo biti spremni na nove pandemije i obnova tradicije, duha i vrijednosti Zagreba, kojeg više od 20 godina nagrizaju nepotizam i korupcija. Dnevno-političke analize ostavljam drugima.

Kako ste se i zašto odlučili kandidirati i mislite li da imate veće šanse od Tomislava Tomaševića ili Joška Klisovića?

Prva stvar koju sam naučio kao liječnik bila je da ljudi očekuju stvarna rješenja za svoje probleme. Ljudi vam moraju vjerovati, imati osjećaj da su u sigurnim rukama i žele čuti istinu. U politici, nažalost, ima previše onih koji su slijepi i gluhi na ono što građane stvarno muči. Previše je onih koji samo galame i ništa ne rade. I zato sam se odlučio kandidirati i ponuditi Zagrebu stvarna rješenja. Takav sam kao liječnik koji se svaki dan brine za svoje pacijente, takav sam kao direktor Zaklade Ana Rukavina, a takav ću biti i kao gradonačelnik Zagreba. Što se tiče kandidata na ljevici, uvjeren sam da na tom političkom spektru itekako imam dobre šanse.

Pozivali ste na ujedinjenje, sada broj kandidata samo raste. Hoće li to pomoći Milanu Bandiću da ostane na vlasti?

Milan Bandić neće i ne smije ostati na vlasti. Njegovo je vrijeme prošlo i mislim da je to svima jasno. Zagreb je predugo bio njegov talac. Od lažnih obećanja poput toga da će oživjeti Imunološki zavod do nepotizma i nebrojenih afera. Vrijeme je da Zagreb povjerimo u sigurne ruke.

Jesu li vas pozivali da se vratite u SDP i kako gledate na situaciju u vašoj bivšoj stranci pod vodstvom Peđe Grbina?

Situacija u SDP-u nije laka i kao osobi koja je velik dio političke karijere provela u toj stranci, neke mi je stvari teško gledati, kao ovo što se događa sada sa zagrebačkim SDP-om. Dopiru do mene neka šuškanja, znam da me mnogi SDP-ovci cijene i dobro poznaju moje vrijednosti i moj rad, ali potpuno sam posvećen Demokratima i planu da Zagreb vratim u sigurne ruke i na mjesto koje zaslužuje kao glavni grad Hrvatske.

Je li se SDP doista odlučio razračunati s bandićevcima u svojim redovima ili je raspuštanje vodstva zagrebačkog SDP-a samo kozmetika s obzirom na to da ga Možemo! ugrožava u Zagrebu?

I jedno i drugo. Širenje utjecaja Možemo! u biračkom tijelu SDP-a natjeralo je rukovodstvo da konačno odvoji žito od kukolja. To je trebalo napraviti prije pet-šest godina i SDP bi sada u Zagrebu puno bolje stajao. Tomašević je do prije mjesec dana bio prihvatljiv SDP-u, a predsjednik SDP-a neki je dan izjavio da bi bio sretan da Možemo! bude prva opcija u gradu. To najbolje opisuje stanje duha u SDP-u.

A kandidat HDZ-a? Damir Vanđelić ih je odbio i u igri je sad Filipović. Je li to alibi-kandidat?

Filipović je kandidat koji očito ima zadatak Milanu Bandiću osigurati još jedan mandat u Zagrebu.

Vjerujete li da će Vanđelić još dugo ostati na čelu Fonda za obnovu i kako uopće gledate na te prijetnje smjenjivanjem jer je odbio ući u utrku za Zagreb?

Politikantstvo i igre moći. HDZ-u su stranački odnosi važniji od osiguravanja Zagrepčanima sigurnog krova nad glavom. “Ja mogu što hoću” Plenkovićeva je rečenica koju je izgovorio prije dvije godine u Saboru i od tada nam je svima jasno s kime imamo posla. Vanđelić je već bivši čelnik Fonda za obnovu, a Plenković se jasno ocrtao kao autoritarni vođa. Bilo ih je u povijesti mnogo, sjetite se recimo Nerona.

Plenković je zamjerio oporbi nedavno rušenje kvoruma optuživši je da zbog toga nije moglo doći do izglasavanja Zakona o obnovi, a sam je otišao na parlamentarne izbore a da nije donio zakon o obnovi Zagreba. Igra li se Vlada s ljudskim sudbinama kada je riječ o obnovi?

Vlada, bolje rečeno Plenković, igra se s nama građanima. Vlada kao Vlada ne postoji, postoji samo premijer, i on to zorno pokazuje svaki dan. U Zagrebu nije proglašena prirodna katastrofa jer to ne odgovara Andreju Plenkoviću i vjernom mu Milanu Bandiću. Instaliranje Vanđelića na čelo Fonda za obnovu bilo je samo bacanje pijeska u oči prevarenim i napuštenim Zagrepčanima. Svaki dan sve više ljudi napušta centar grada, koji postaje prazan, prepušten mešetarima nekretninama, usko povezanim s Bandićem i HDZ-om, koji na tuđoj nesreći stvaraju profit. To je danas Zagreb, nesiguran grad za pješake, školarce, za ljude koji u njemu žive, zaboravljen i prepušten na milost i nemilost kumova, Bandića i HDZ-a. Plenković je trebao osigurati većinu, nije to uspio i oporba je to iskoristila.

Ne muči nas samo obnova koje nema. Kako gledate na sve češće zahtjeve poduzetnika za popuštanje mjera protiv epidemije?

Čim se novi soj koronavirusa pojavio u Engleskoj bilo je samo pitanje vremena kada će doći do nas. Na žalost, Hrvatska, kao i u svemu, kasni s detekcijom mutacija virusa, no sada je bitno pratiti učinak ovog soja na hrvatske građane. No umjesto da čuva zdravlje građana, Vlada želi dobiti naklonost dijela poduzetnika kako bi bolje prošla na lokalnim izborima. Svako daljnje popuštanje mjera je veliki rizik da nam se ponovno rasplamsa epidemija. Britanski je virus u populaciji i svako daljnje popuštanje mjera dovest će do ponovnog velikog broja smrti zbog korone. Ti ljudi ne trebaju umrijeti i upravo je smrt realna prijetnja, samo zato što Vlada kapital pretpostavlja zdravlju. Nadam se da će biti pameti kod premijera i da će donijeti odluke koje ne ugrožavaju ljudske živote. Uz to, Hrvatska živi od turizma, nema turističke sezone bez povoljne epidemiološke situacije, a popuštanjem mjera sad možemo ugroziti cijelu sezonu. To nije pametno!

Dok velik dio poduzetnika ne može raditi i zarađivati, mijenja se Zakon o braniteljima kojim će se još lakše stjecati taj status. Je li to kupovanje glasova uoči lokalnih izbora?

HDZ kupuje branitelje i ovaj sadašnji potez je samo nastavak te politike. U prosincu 2020., prosječna braniteljska mirovina iznosila je 6026 kuna, a prosječna radnička mirovina 2567 kuna. Braniteljske mirovine trenutačno u Hrvatskoj prima više od 113 tisuća veterana ili članova njihovih obitelji. Ukupni godišnji trošak braniteljskih mirovina 2025. godine iznosit će oko 10 milijardi kuna. Vlada Andreja Plenkovića je mirovine i privilegije branitelja i njihovih obitelji dodatno povećala, proizvodeći tako još više nepravde u ionako nepravednom hrvatskom društvu, unatoč svim preporukama iz Bruxellesa. Zahvaljujući tom Plenkovićevu potezu ubuduće će većina hrvatskih građanki i građana imati manje mirovine, dok će istodobno veterani i njihovi nasljednici imati više mirovine.

Ono što se slabo „kupuje“ je cjepivo. Stiže doslovce na kapaljku, a očito se do njega dolazi i preko veza. Kako gledate na činjenicu da su se prvo cijepili političari, a svoju dozu dobili su i rektor Boras i njegova supruga jer su se „slučajno“ zatekli u jednoj stomatološkoj ordinaciji gdje su ostale baš dvije doze viška?

Iskreno, cijepljenje preko veze je najslikovitiji prikaz svega onoga što ne valja u ovom društvu koje kroje HDZ, Bandić i slični i u meni to izaziva mučninu kao čovjeku, liječniku i političaru. Dati cjepivo Borasu preko veze, prije ranjivih skupina, ne samo da je gadljivo, nego mislim da ima i elemente kaznenog djela i ugrožavanja života drugih. Odavno se u Hrvatskoj ne događa ništa slučajno. Sve što se događa, odvija se prema mračnom scenariju HDZ-a, samo da bi se pogodovalo svojim ljubimcima. U slučajnost više ne vjeruju ni mala djeca. Zamislite slučaja, u zemlji u kojoj nedostaje cjepiva za najugroženije, u trenutku posjeta Borasa bolnici, upravo su bile dvije doze cjepiva viška. Istodobno je u bolnici bilo na stotine ugroženih pacijenata koji cjepivo mogu samo sanjati. Nitko se nije sjetio da se cjepivo sa statusom „da se ne baci“, da njima i poveća im šanse za preživljavanje. Vjerojatno ima još borasa za koje ne znamo.

Kad smo već kod Borasa, navodno su mu dani na čelu Sveučilišta odbrojeni, nakon svih skandala.

Rektor Boras ogledalo je HDZ-ove i Bandićeve Hrvatske, na žalost, ogledalo akademske elite koja se sad okreće protiv njega. Sveučilište u Zagrebu treba dobro provjetravanje na svim razinama. To Sveučilište je nešto značilo na ovim prostorima stotinama godina, a zadnjih dvadesetak godina ugled Sveučilišta sve je lošiji. I zato želim uputiti apel cijeloj akademskoj zajednici – svijet oko nas se mijenja, moramo gledati daleko izvan svojih predavaonica i kabineta, zaostajemo, Sveučilište se guši u nepotizmu, vrijeme je da se onaj zdravi dio zajednice okupi i preuzme Sveučilište. Znam da ih ima i da su u većini, ostavite ega po strani i preuzmite Sveučilište. Ovo je zadnja šansa da se spriječi “borasizacija”.

Koju je uopće poruku premijer poslao javnosti imenovanjem Martine Dalić u Podravku?

Poslao je poruku, ja mogu sve, vi niste bitni. Podcijenio je hrvatske građane, koji sigurno nisu zaboravili sve afere vezane za Agrokor i zašto je ona morala otići iz Vlade. Ponovno svjedočimo politikantstvu i igrama moći, koji su očito važniji od interesa građana. No uz premijera, brine me i pristanak mirovinskih fondova na imenovanje Dalić, osobe koja im je izbila milijune kuna u procesu „spašavanja“ Agrokora. Martina Dalić je lice i naličje ortačkog kapitalizma.

