Kamere će zaustaviti iživljavanje vozača na autocesti

Najviša dopuštena brzina na hrvatskim autocestama je 130 kilometara na sat, no mnogi vozači se toga ne pridržavaju. Bilo domaći ili strani. Autoceste u Hrvatskoj tako su postale piste za iživljavanje, pogotovo onih s “nabrijanim” skupocjenim vozilima. Suludom jurnjavom takvi su vozači velika opasnost za sigurnost prometa.

Njih na našim autocestama hvataju policijski presretači, takozvane kobre, koji isto tako riskiraju svoje živote jureći za tim teškim prekršiteljima zakona. Kad ih uhvate, naplate im kaznu, koja prema važećem zakonu za prekoračenje brzine na autocesti za više od 50 kilometara na sat od dopuštene brzine iznosi od 3000 do 7000 kuna. Onaj tko vozi između od 30 do 50 km/h brže od dopuštene brzine platit će kaznu od 1000 do 2000 kuna dok je kazna za brzinu veću od 10 do 30 km/h iznad dopuštene 500 kuna. No s kobrama je izvjesnost kažnjavanja onih koji sumanuto jure autocestama mala.

Postavljanjem kamera za nadzor brine, što HAC planira od sljedeće godine, ta izvjesnost znatno se povećava. Tako će svatko tko projuri kroz tunel primjerice brzinom od 150 km/h, iako je ondje ograničenje brzine 100 km/h, dobiti uskoro kaznu na kućnu adresu. Isto slijedi i onima koji će kod zone radova gdje je ograničenje primjerice 40 km/h, projuriti brzinom od 100 km/h. A kad uskoro stupe izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima se drastično povećavaju kazne pa tako i za jurnjavu autocestama, malo tko će se usuditi stisnuti gas više nego što je dopušteno.

Jer ako prekorači brzinu više od 50 km/h od dopuštene slijede mu kazne od 5000 do 15.000 kuna ili 60 dana zatvora. Dobit će i tri kaznena boda, a u slučaju da drugi put počini isto to nedjelo, na tri mjeseca izgubit će vozačku dozvolu, a na šest mjeseci ako je taj isti prekršaj počinio tri ili više puta.

Kazna za prekoračenje brzine od 30 do 50 km/h u odnosu na dopuštenu povećana je na 2000 kuna. No primarna svrha kamera za nadzor brzine nije naplaćivanje kazna nego odvraćanje vozača od počinjenja prekršaja. Dakle, imaju prvenstveno preventivnu funkciju. Vozači će znati da će biti uhvaćeni i kažnjeni. I to papreno.