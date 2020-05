Kakvi će to izbori biti, neizvjesniji i turbulentniji nego ikad

Ako našu političku scenu zamislimo kao zrakoplov, onda posadi i putnicima u njemu nije lako. Upravo prolaze kroz olujno područje ionako opterećeno ekonomskim posljedicama koronavirusa i potresa, turbulencije su nikad izraženije, barem kad je riječ o nekoliko posljednjih parlamentarnih ciklusa.

Posve je neizvjesna sudbina toga leta, odnosno tko će i u kakvom stanju ući u Hrvatski sabor. HDZ-ova slavonska uzdanica, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava za sobom je povukao kompletan vukovarski HDZ. Andrej Plenković hini, a što će drugo, da ga to nije pogodilo.

Doduše, to je bilo očekivano, ali ne u tim razmjerima. Kako će Vukovar, Slavonija, pa i birači HDZ-a honorirati Penavi to što je birao najgori mogući trenutak da im okrene leđa, baš kad to najviše boli? Govori li to da mu je baš interes Vukovara bio prvi i jedini motiv?

Hoće li vukovarski HDZ-ovci dodatno pojačati Miroslava Škoru ili će mu to ipak štetiti? Hoće li birači shvatiti smisao toga što se najprije Škoro razišaos HDZ-om, pa sada Penava, da bi onda nakon izbora, ako uspiju formirati vlast, s kim opet nego s HDZ-om.

Iako nakon predsjedničkih izbora poželjan partner, Škoro dobiva i zvučne odbijenice te mu se zasad brod nagnuo na desnu stranu. Hoće li HDZ opet platiti cijenu u centralnom dijelu biračkog tijela zbog pretjeranog fokusiranja na njegov desni dio?

Nakon neuspjelih pregovora Mosta i Škorina Domovinskog pokreta, slutilo je da bi to moglo rezultirati osipanjem Mosta, a onda je jučer uslijedila objava o novom pojačanju zvijezdom Petog dana dr. Marijom Selak-Raspudić, a najavljena su i nova pojačanja.

Ako se Tomislav Karamarko namjeravao uključiti u kampanju, hoće li mu krim-obrada supruge biti vjetar u leđa ili će imati suprotan efekt? Koga bi on mogao povući na svoju listu i koga bi to moglo više koštati, HDZ, Škoru ili nekog trećeg?

Kako će to preslagivanje na desnici utjecati na motivaciju na lijevom dijelu političkog biračkog tijela, gdje je hendikep liderstva izraženiji nego ikad. Kakvi će ovo izbori biti! Kampanja samo što nije počela, a svjedočimo tolikim političkim brakovima i razvodima.