Kakva je to opasnost od fašizma u Hrvatskoj da ga ljevica izvlači iz naftalina

Ranko Ostojić osvjedočeni je poklonik lika i djela druga Tita, komunizma/socijalizma, Jugoslavije, Che Guevare... Uglavnom, poklonik likova komunističke prošlosti. I to je u redu, to je njegov izbor, a u demokraciji svatko ima pravo na svoj izbor, na vlastito političko i ideološko opredjeljenje, koliko god to nekome drugome izgledalo čudno, pa čak i nakaradno. Kažu, koliko ljudi, toliko ćudi! I nije Ostojić jedini u SDP-u takav, niti samo u SDP-u. Njegov partijski šef javno se opredijelio za Tita u dvojbi između Tita i Tuđmana.

Međutim, sve ima svoje granice, posebno kad je o političarima riječ, i posebno kad je o javnom diskursu riječ, i kad političari trebaju imati posebnu odgovornost prema javnosti, prema onome što iznose. SDP je u kampanji, posebice zadnjih dana, prešao ne samo granicu dobrog ukusa nego i granicu zdravog razuma! Prvo je Ostojić na tiskovnoj konferenciji zaurlao protiv fašizma. I znate kako, u kojemu kontekstu? Ako ne znate, evo podsjetnik. Na konferenciji za novinare Ostojić je kazao da se u ovom trenutku 5000 ljudi nalazi u samoizolaciji bez pisanog rješenja da su lišeni slobode, ocijenivši kako imaju manje prava od pritvorenika i osoba koje idu u zatvor. “Ako niste spremni poštivati Ustav i zakone, onda ne možete govoriti o sigurnosti. Svaka osoba koja se na temelju zakona lišava slobode mora dobiti rješenje o tome”, poručio je Ostojić HDZ-ovcima. A kada se mimo Ustava i zakona ljude lišava slobode, to je fašizam, to je poruka koju šalje HDZ, ustvrdio je Ostojić.

>> FOTO Bez uzvanika na Iblerovom trgu: Doček rezultata Restart koalicije ispred središnjice SDP-a

Ostojić kao teški politički lakrdijaš tako se olako zaigrao pojmom fašizma, mrtav-hladan, i nitko se u SDP-u od njega nije distancirao. Štoviše, SDP je u svojim TV spotovima posljednji dan kampanje, u petak, kao jednu od opcija protiv koje se bore, i zašto treba dati glas za Restart koaliciju, upravo bio Ostojićev fašizam! Možemo raspravljati o politizaciji Nacionalnog stožera, o njegovu radu, o pravnim aspektima samoizolacije, ali tako se olako nabacivati fašizmom ravno je luđaštvu! Ili uopće, kakva je to opasnost od fašizma u Hrvatskoj da ga ljevica neprestano izvlači iz naftalina?

SDP nam stalno podmeće kako su oni protiv aveti prošlosti. I kako su oni za budućnost. A oni nam prvi stalno izvlače aveti prošlosti, ili fašizam ili Tita, i nikad kraja tome! I onda okrenu ploču, pa se diče antifašizmom, kako bi pokazali da su oni napredni, progresivni, a svi drugi su sumnjivi, nazadni, potencijalni fašisti. Kad smo kod Ostojića, što je sa svastikom na Poljudu? Kad ćemo doznati tko ju je iscrtao? Možda ako SDP opet dođe na vlast? Kome je svastika trebala? Možda je trebala fašizaciji kako bi se antifašisti razgalamili, poput Ostojića. Svašta je moguće, svakakvi zaključci, dok točno ne znamo tko je njezin autor, tko je naručitelj. Isto kao i s nedavnim grafitima protiv Srba u Zagrebu. Još se ne zna tko ih je narisao.

I tako dolazimo opet do poražavajućeg zaključka kako se hrvatska ljevica nije maknula od 1945. godine, kako fabricira prošlost, kako sve svoje promašaje, neznanje, nesposobnost, lutanja prekriva toliko već potrošenim i dosadnim antifašizmom. Te riječi su izgubile svoj smisao već odavno. Doista je već više nego glupo da se netko deklarira za/anti ideologiju koje nema više od 70 godina kod nas. To je ideološki opterećenim ljevičarima postala glavna poštapalica – ja sam antifašist. Dobro, i ? Ja nisam ni za ni protiv. Mene zanimaju ekonomska i demografska pitanja u Hrvatskoj, kako dalje, kako zarađivati, otvarati nova radna mjesta, graditi bolju budućnost, a ne neprestano se vrtjeti u krugu i propitkivati tko/što/čije je uniforme nosio nečiji djed u nekom prošlom dalekom ratu.

Zato Restart koalicija ni u ovoj kampanji nije ponudila ništa konkretno, osim nekih nabacivanja s porezima. Sve skupa samo floskule, i floskule, i hrpa poštapalica kao što je antifašizam. Ako je vlast bila tako pokvarljiva, tako nesposobna, ako je oporba toliko sposobna, što nije ponudila konkretnije? Što je radila četiri godine u oporbi? Što se uopće čudimo da imamo takvu, nikakvu vlast, ako imamo još goru oporbu? Jer prava oporba radit će pritisak na vlast, da bude što manje pokvarljiva. To da će sve riješiti svojim antifašizmom, Titovim idolopoklonstvom, to je već sumanuto!