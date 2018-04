Kakva je budućnost hrvatske brodogradnje pod novim “kraljem”

Smije li Hrvatska tri od četiri svoja velika brodogradilišta prepustiti poduzeću s jednim zaposlenim, s registriranom djelatnošću koja nema veze s brodogradnjom, kojemu je jedini osnivač off-shore tvrtka s javnosti nedostupnom vlasničkom strukturom? A upravo to će se dogoditi ako tvrtka Kermas energija iz Zagreba, d.o.o. za proizvodnju i trgovinu električnom energijom, vlasnica trogirskog brodogradilišta, postane i većinska vlasnica pulskog Uljanika, a s njim i riječkog “3. maja”.

Tada će vlasnikom ukupne aktive od gotovo pet milijardi kuna u tri velika hrvatska brodogradilišta postati tvrtka praktički bez spomena vrijednog vlastitog kapitala. Preciznije, tvrtka s glavnicom od samo 2,4 milijuna kuna, kojoj vlastiti temeljni kapital u ukupnim izvorima financiranja čini tek simboličnih 2,5 posto. Kermas energija, naime, u bilanci iskazuje aktivu od 267,8 milijuna kuna, ali čak 260 milijuna kuna su obveze, financijske i poslovne, odnosno dug.

Ne bi li se Vlada premijera Plenkovića nad tim, svakome dostupnim činjenicama trebala ozbiljno zamisliti, ako ne i zabrinuti? Osobito nakon što je SDP-ova Vlada Brodosplit za samo 3,7 milijuna kuna prodala maloj samoborskoj tvornici šarafa, a ona je u tom daleko najvećem i najvažnijem hrvatskom škveru čeličnu brodogradnju srezala na jedan manji brod u dvije godine? Kao vlasnik Kermas energije, pa tako i budući “kralj hrvatske brodogradnje”, istupa poduzetnik Danko Končar.

U sudskom registru, međutim, stoji da je neposredni vlasnik Kermas energije tvrtka Kermas Holding Ltd. s Malte. Taj holding osnovao je u Hrvatskoj 34 poduzeća, većinom “tvrtke specijalne namjene” (eng. SPV) za poslovanje nekretninama, zatim za hotelijerstvo, turizam, servisiranje, održavanje i popravak plovila. U Segetu Donjem trebao bi postojati i Kermas Casino. Sin Danka Končara, Nenad Končar, bio je ili još jest osnivač, direktor, član uprave ili nadzornog odbora u 98 hrvatskih poduzeća, pa tako i u trogirskom brodogradilištu koje je do prije dva tjedna bilo u petogodišnjem restrukturiranju u koje su hrvatski porezni obveznici uložili 370 milijuna kuna. U tih pet godina Brodotrogir je sagradio tri kemijska tankera i dva trupa manjih brodova ukupno vrijedna nešto manje od sto milijuna dolara ili oko 600 milijuna kuna.

Jedan od tih tankera, “Songa Fortune”, 2015., kad i Uljanikov senzacionalni kabelopolagač “Isaac Newton”, proglašen je “svjetskim brodom godine”. No, to nije bila zasluga Končarevih jer taj je brod projektiran i započet puno prije njihova dolaska u Trogir. Zagrebačka Kermas energija i malteški Kermas Holding, koliko je javnosti poznato, u proteklih pet godina hrvatskoj velikoj brodogradnji nisu donijeli ništa vrijedno spomena. Danko Končar ovih dana rado daje opsežne intervjue, predstavlja se kao veliki domoljub, u što ne treba sumnjati, pokazuje se kao iskusan međunarodni poduzetnik i mudar čovjek. Ali, to je sve neka opća mudrost, o brodogradnji u Uljaniku i “3. maju” od njega nismo čuli ništa osim da “ima veliki potencijal”.