'Kako županijska vlast koja je vlasnik 0,08% Uljanika može išta gurati? To su stvarno priče za malu djecu'

Na sjednicu u Puli Vlada je došla bez konkretnog rješenja za posrnulo pulsko brodogradilište, a prvi put se u kontekstu hrvatske brodogradnje spomenuo i stečaj. Boji li se takvog scenarija, upitali smo predsjednika IDS-a i pulskog gradonačelnika Borisa Miletića.

Vlada kaže da neće odustati od traženja rješenja, ali spominje i stečaj. Bojite li se takvog scenarija?

Vlada je rješenje trebala početi tražiti prije godinu dana, kad je dobila službene informacije o problemima u brodogradilištu, a ne prije tjedan dana. Kraj Uljanika značio bi kraj brodogradnje u Hrvatskoj. Hrvatska je s takvim stavom na putu da izgubi svu industriju i proizvodnju, što znači da će naše cjelokupno gospodarstvo ovisiti isključivo o turizmu. Ne moram niti reći koliko je to nepromišljeno, neodrživo i opasno. Za nas stečaj Uljanika nije opcija.

Radnici očekuju da će im Vlada osigurati i plaće za rujan. Zbog čega bi porezni obveznici još jednom trebali spašavati Uljanik?

– Ta floskula o poreznim obveznicima je netočna i nepoštena. Uljanik je jedino brodogradilište koje nikada nije bilo sanirano državnim novcem i jako je nepravedno stavljati ga u kontekst ostalih brodogradilišta koja su već prošla restrukturiranje. Kao drugo, ti radnici su porezni obveznici koji su u proteklih 10 godina uplatili više od 2 milijarde kuna kroz poreze i doprinose. Stanovnici Istre, kao porezni obveznici, državi godišnje uplate 900 milijuna kuna viška, a Vlada za ove dvije plaće nije posegnula za novcem iz proračuna, već je izdala jamstvo. Plaće su isplaćene novcima Uljanika koji su bili u poslovnoj banci u obliku depozita.

Spominje se i odgovornost uprave Uljanika. Vlada joj, očito, ne vjeruje. Vjeruje li joj IDS?

Vlada zaboravlja da je ona već godinama najveći pojedinačni suvlasnik Uljanika i da je, ako nije vjerovala Upravi, imala sve mogućnosti da je smijeni. Zašto to nije napravila? Što se tiče IDS-a, naša je pozicija vrlo jednostavna: od vlasnika Uljanika očekujemo da izabere novu Upravu koja će jamčiti posao radnicima i daljnji razvoj brodogradnje u Puli.

Plan restrukturiranja koji je odbacila Europska komisija predviđao je i mogućnost da se velik dio Uljanikovih nekretnina prenamijeni za druge djelatnosti. Sindikati odbacuju takvu pomisao. Kakav je vaš stav?

Ponovit ću ono što sam bezbroj puta jasno i nedvosmisleno rekao svima: Grad Pula neće promijeniti prostorne planove i neće poduzeti ništa što se protivi interesima radnika Uljanika i samog škvera. Za mene je Uljanik brodogradilište – mjesto gdje se grade brodovi.

Preduvjet za tzv. diversifikaciju je izmjena urbanističkih dokumenata Grada i Županije. Jeste li znali da će ona (diversifikacija) biti dio plana restrukturiranja?

Grad Pula se nikada nije miješao u rad Uljanika jer kao vlasnik 0,30% Uljanika to nije ni mogao. Grad nije sudjelovao u izradi plana restrukturiranja, to je činila Uprava sa svojim konzultantima.

Ministar Horvat je u Otvorenom dao naslutiti da su županijske vlasti gurale takav plan restrukturiranja. Što kažete na to?

Kako županijska vlast koja je vlasnik 0,08% tvrtke može išta gurati? To su stvarno priče za malu djecu. Uostalom, kakav je to država vlasnik ako, iako posjeduje četvrtinu Uljanika, navodno dozvoli da vlasnik 0,08% tvrtke odlučuje o budućnosti kompanije?! To su zaista naivne, gotovo dječje podvale kojima Vlada pokušava skinuti sa sebe odgovornost za nešto što je u njezinoj nadležnosti, a o čemu očito uopće nije vodila računa. Još gore, oni ni dan-danas ne znaju što bi s brodogradnjom. Vlada se trebala uključiti u rješavanje problema čim je za njih saznala, a to je bilo prije godinu dana, jer smo i mi tada dobili prve informacije o problemima o brodogradilištu i ekspresno smo o tome informirali sve odgovorne institucije, uključujući Vladu. Od tog dana do kraja kolovoza država nije poduzela ništa, nego je radnike otjerala u štrajk, nakon čega je brodogradilište izgubilo dodatnih minimalno 25 milijuna kuna i dogovorene poslove, da ne spominjem odljev radnika.

