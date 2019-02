Kako to vojni analitičar uspijeva biti objektivan u vezi s nabavom F-16, a sponzorira ga SAAB?

Jedna naša kolegica uvijek strogo pazi da, kada piše o problematici onih koji su uzeli kredite u švicarskim francima, na kraju teksta doda uvijek u fusnoti “autor teksta i sam posjeduje kredit u CHF”. Ona je to isto radila i kada je pisala o HT-u premda je imala tek nekoliko njegovih dionica, što dakle nije vrijedno spomena. No ona smatra da je to u skladu s novinarskim kodeksom i toga se pedantno pridržava jer želi otkloniti svaku mogućnost da je netko prozove da je pristrana. Mnogima se činilo da pretjeruje, no nije, u što još više vjerujem sada kada vojni analitičar Igor Tabak s portala Obris.org ne vidi apsolutno ništa spornoga u tome da već godinama nastupa u TV emisijama posvećenima tematici nabave borbenih zrakoplova premda mu je, kako i sam priznaje, još od 2014. glavni sponzor njegova portala švedski Saab, proizvođač borbenog zrakoplova JAS-39 Gripena.

Dakle, jednog od konkurenata na hrvatskom natječaju za nabavu aviona. I nikada u svim tim nastupima ni on ni oni koji su ga pozivali nisu našli za shodno da dodaju tu fusnotu iz novinarskog kodeksa koja bi jasno dala do znanja javnosti da ga sponzorira jedan od natjecatelja na natječaju. Istina, Tabak nije skrivao da kao najbolje rješenje za HRZ vidi nabavu Gripena te se ubrajao u one novinare koji su se grozili mogućnosti nabave izraelskih F-16 Baraka. To je naravno njegovo pravo, no nije korektno što nije u fusnotu stavio sponzorstvo švedskog proizvođača. Svi mi iz novinarske branše koja prati vojsku znali smo da njegov Obris, koji posluje kao neprofitna udruga, drži već pet godina taj reklamni baner Saaba.

Većina mu to nije uzimala za zlo zato što su i sami favorizirali nabavu Gripena, a manji dio onih koji su smatrali da je F-16 bolji izbor nisu to potezali zato što su znali da je on iz male, zapravo dvočlane redakcije i nije mu lako financirati taj projekt. Kako se Tabak i ja sada razlikujemo u tumačenju tko je kriv za propali posao s F-16, on je odlučio da se, umjesto argumentima, pozabavi mnome. Pa je objavom niza mojih fotografija skupljanih proteklih godina s raznih novinarskih zadataka progovorio o mojim dobrim kontaktima s ministrima, mojem ekskluzivnom statusu i informiranosti. To što meni on prebacuje i jest osnova novinarstva – dobri kontakti. Onako kako je mene opisao, Tabak je zapravo opisao i sebe jer bilo je vremena kada smo i mi zavidjeli njemu što dobiva dobre informacije prije nas. I Tabak je sjedio u tim istim garniturama u kabinetima po MORH-u tražeći uvid u neku dobru priču. I nema tu ničega čudnog.

No svakako je čudan taj njegov obračun sa mnom, a ne s mojim argumentima u kojima već danima dokazujem da je istina u nabavi s izraelskim Baracima drukčija nego što sugeriraju on i većina medija koji za svoje izvještavanje nerijetko koriste baš Tabakove “neutralne” ocjene. Ta pozicija u kojoj ja i tek nekoliko mojih kolega stojimo nasuprot većini meni nije strana. Jednako je bilo u onih deset godina kad sam pratio haaška suđenja i tvrdio kako su hrvatski generali kojima se sudi u Haagu nevini. To što često imam dobre kontakte u vrhu MORH-a i u vojsci proizlazi iz toga što sam s mnogima od njih sudjelovao u Domovinskom ratu, kao branitelj, a onda i “samo” kao novinar. Pa smo tijekom godina zadržali odnos povjerenja.

No nisam tu ja onaj koji se mora opravdavati. Činjenica je da jedan vojni analitičar koji dobro kotira kod TV kuća prikriva da i dalje vrti reklamu za Gripene iznad svojih tekstova, pa i onda kada kritizira hrvatsku Vladu što se upušta u nabavu borbenih aviona F-16. Ne znam kako on sam misli da može biti objektivan i realan analitičar i tupiti protiv F-16, a istodobno navijati za Gripene. U aktualnom skandaliziranju postupka nabavke izraelskih aviona Tabak je radi kritiziranja koristio krnji dokument kako bi dokazao krivicu hrvatskih pregovarača. A kada je Večernji jedini objavio potpunu dokumentaciju, to je postao problem pa se sad traži i istraga o tome kako su dokumenti procurili.

Kakva je to logika da koristiš dio dokumenta koji je isto tako “iscurio” i potom iz tako selekcioniranog sadržaja stvaraš iskrivljeni kontekst, i to je onda vrhunac novinarstva, a kao što smo vidjeli postalo je i ozbiljan temelj SDP-u za interpelaciju Krstičevića, dok je objava cjelovitog dokumenta i prepiske sumrak novinarstva? Problematiziraš objavu cijelog dokumenta, a ne vidiš ništa spornoga u objavi sakatog dokumenta kojim se tjednima manipuliralo! Na stranu i to što je meni malo nastrano što Tabak ima cijeli album s mojim fotografijama, kao da ih je izvukao iz nekog dosjea, to njegovo preusmjeravanje pozornosti s kritike Vlade na Večernji i mene osobno znak je, a toliko sam naučio u 35 godina novinarstva, da svoje analize o nabavi aviona nema više na čemu temeljiti. Time završavam polemiku na osobnoj razini, a ako se Tabak vrati na argumentiranu, možemo nastaviti.

