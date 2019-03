Kako su apsolutna vlast i lokalni šerifi cijelu jednu županiju pribili na stup srama

Ni manje organizacije ni više problema. Tako stanovnici Požeško-slavonske županije govore o problemima koji već neko vrijeme pogađaju županijsku organizaciju HDZ-a koja polako ali sigurno u javnosti postaje prepoznatljiva kao “organizacija slučaj”. A kako i ne bi kada su u nekoliko mjeseci ovdje zabilježeni slučajevi pokušaja potkupljivanja novinara, fizičkog napada na novinare, vožnje u pijanom stanju, bježanja s mjesta nesreće, obiteljskog nasilja nad suprugom i djecom… Istina, neki od tih događaja stari su godinama, ali je isto tako i činjenica da su se dogodili, a krivci su obnašali visoke dužnosti u požeško-slavonskom HDZ-u. Počelo je s tadašnjim predsjednikom županijske organizacije HDZ-a Franjom Lucićem, inače i saborskim zastupnikom, koji je poslije nekoliko afera svoj vrhunac doživio pokušajem potkupljivanja novinara Drage Hedla koji je pisao o njima. Zbog svega Lucić je smijenjen s mjesta predsjednika.

Lokalna ‘cosa nostra’

Priča se nastavlja s još uvijek aktualnim županom Alojzom Tomaševićem kojega je supruga Mara Tomašević prijavila za obiteljsko nasilje. Tomašević je zbog svega izbačen iz HDZ-a. Međutim, on nije jedini obiteljski nasilnik u toj županijskoj organizaciji HDZ-a jer je zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Požege Igora Krizmanića kći prijavila za obiteljsko nasilje koje su ona, brat i majka proživljavali ranijih godina. Poslije svega on je dao ostavku na članstvo u stranci te je odstupio sa svih stranačkih funkcija. Za obiteljsko nasilje prijavljen je bio i zamjenik gradonačelnika Požege Mario Pilon, dok je prijašnji gradonačelnik Vedran Neferović fizički nasrnuo na novinara 034portala Mladena Mirkovića. Brutalni napad dogodio se u Neferovićevu uredu. Slučaj je završio na sudu, a Neferović je u međuvremenu napredovao i do mjesta zamjenika župana! Zadnji u nizu slučajeva o kojem su mediji pisali slučaj je Marijane Obradović, kume i najbolje prijateljice ministrice Gabrijele Žalac, koja je pijana skrivila prometnu nesreću i pobjegla s mjesta nesreće. I ona je izbačena iz HDZ-a.

– Vjerujem da ovo nije kraj i da će mediji o aferama pojedinih članova HDZ-a Požeško-slavonske županije sigurno još pisati. Mislim da je ovo što je do sada izašlo samo dio i da toga ima još jako puno. Problem HDZ-a je što su se ljudi sada ohrabrili i ne žele više samo šutjeti. Uz to tu je sada i niz portala, ali i razne društvene mreže gdje se te priče mogu objaviti – kaže novinar i urednik 034portala iz Požege Ante Mandarić. Govoreći o razlozima svih tih afera koje su uzdrmale tamošnji HDZ, Mandarić kaže i kako Požeško-slavonska županija nema neku posebnu težinu po brojnosti biračkog tijela pa možda i zato Zagreb nije posebno obraćao pozornost na to što se tu i kako radi. To je, kako kaže Mandarić, doprinijelo da lokalni šerifi mogu raditi što žele i to se sada i vidi. S obzirom na sve što se događa, pomalo ga i čudi što su, primjerice, Tomašević i Krizmanić izašli iz HDZ-a.

– Oni su izašli, a bivši gradonačelnik Neferović, koji je pretukao novinara, napredovao je do mjesta dožupana. U nekakvoj demokraciji bilo bi to dovoljno da osoba podnese neopozivu ostavku, ali ne i ovdje. Inače, kada se govori o Požeško-slavonskoj županiji, ovdje je HDZ na vlasti u svim općinama i gradovima pa samim tim i u županiji. Ima tu i doze bahatosti i onog lažnog osjećaja “tko mi što može”. Politika, odnosno HDZ ovdje odlučuju o svemu. Ovdje je nemoguće da se zaposli i spremačica ako nije član stranke i to svi jako dobro znaju – ističe Mandarić.

U isto vrijeme Požeško-slavonska županija suočava se s već uobičajenim problemima koji pogađaju i ostale dijelove Slavonije. Iseljavanje je i dalje svakodnevno, nema novih i kvalitetnih radnih mjesta, plaće su niske, a uz sve to građane “ubija” i kada čitaju o zapošljavanju podobnih, aferama, slučajevima obiteljskog i drugog nasilja i slično. Interesantno je i da je i predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković nedavno za događanja u ovoj stranačkoj organizaciji kratko rekao: “Ne znam kako, ali stalno je nešto vezano za Požegu.” Što je zapravo mislio i razmišlja li možda o nekim koracima kojima bi pokušao srediti stanje, za sada se ne zna. Zato pak ne miruje oporba pa su zbog najnovijeg slučaja obiteljskog nasilja zatražili raspisivanje prijevremenih lokalnih izbora u županiji i gradu.

– Ovo zaista više nije normalno i ovakva ponašanja nikako ne mogu doprinijeti razvoju. Zato smo tu gdje jesmo. Pitamo se kako građani mogu imati povjerenje u osobe koje su nasilne u svojim obiteljima i kakvu poruku šaljemo mladima kada su na pozicijama i dalje lokalni političari bez sankcija i, što je najvažnije, bez preuzimanja odgovornosti za svoje postupke. Jedino kroz prijevremene izbore možemo spriječiti lokalnu “cosa nostru” u njezinim naumima – rekao je predsjednik požeškog SDP-a Ivan Vlahović. Dodaje kako i potezi i poruke vrha HDZ-a pokazuju da oni zapravo podržavaju ovakav način rada i svoje ljude.

– Da nije tako, već bi raščistili svoje ili pak glasali tako da sruše župana Tomaševića dok su to mogli napraviti. Nisu učinili ništa i to najbolje pokazuje da Plenković i vrh stranke zapravo i dalje, unatoč svemu, stoje iza njih – ističe Vlahović. Govoreći o situaciji u županiji, kaže kako nedostaje kvalitetnih projekata, ali i da lokalni HDZ-ovci i dalje neumorno rade na uhljebljivanju svojih članova. Podsjetio je na kazalište u Požegi koje ima desetak zaposlenih, ali nijednoga glumca! Tvrdi i da gradska uprava i gradske tvrtke i ustanove imaju 30 posto više zaposlenih. U isto vrijeme, kako tvrdi Vlahović, gradonačelnik Požege ima tek nešto nižu plaću od one Milana Bandića. Slično razmišlja i nezavisna vijećnica u Gradskom vijeću Požege Tamara Puač koja je poslije objave na društvenim mrežama kćeri Igora Krizmanića pisala Plenkoviću i Jandrokoviću.

– Htjeli to neki priznati ili ne, ovdje je dovoljno imati člansku iskaznicu HDZ-a kako biste bili oslobođeni svake krivnje. Nemoguće je da vrh stranke nije znao za malverzacije i sve afere Franje Lucića koji ih predstavlja i u Saboru – kaže Puač. Dodaje i kako je za očekivati objavljivanje novih afera iz “kuhinje HDZ-a”, ali i da se unatoč tome na terenu neće previše toga promijeniti. U isto vrijeme građani, kako kaže, bježe glavom bez obzira jer vide što se i kako radi, ali i tko o njima odlučuje.

– Na nama je da govorimo i ukazujemo na propuste i afere, ali nažalost za sada sve tu ostaje. Građani sve to znaju, govore o tome, žale se, ali i dalje u ovoj županiji pobijediti može samo HDZ jer samo njegovi članovi ostaju jer samo oni mogu i dobiti posao. Nažalost, ovdje se najbolje pokazuje kako ne postoji nikakav “umiveni HDZ”, nego je to uvijek onaj stari i isti HDZ bez obzira na to tko ga vodi i kako predstavlja – ističe Puač. Također nezavisni vijećnik u Gradskom vijeću Požege Dražen Pekčec sve ove afere unutar županijskog HDZ-a objašnjava riječima da one nisu od jučer, nego se događaju već godinama, ali i da su tek sada isplivale u javnost. I on kaže kako se sve to, nažalost, dogodilo, ali i kako isto tako ima još puno toga za saznati. Pekčec je bio gradski vijećnik i 1993. godine kada se, kako kaže, u vijećnici razgovaralo s puno više demokracije i diskusije nego što je to slučaj danas, a što nije normalno.

– Bilo je to teško i ratno vrijeme, ali je ipak svaki vijećnik mogao iznijeti svoje mišljenje i tada nije bilo stranačke stege kao danas. Danas pak postoji samo interes da se nešto mora izglasati i nitko ne diskutira o tome. To je vojska bez činova gdje postoji general i obični vojnici. Važna je ruka više i ništa drugo – kaže Pekčec. Dodaje i kako velikom broju običnih članova HDZ-a sve to smeta. A ti obični građani baš i nisu previše raspoloženi govoriti o aferama koje pogađaju HDZ Požeško-slavonske županije. Dio na sam spomen toga o čemu želimo razgovarati odbija reći bilo što, dok drugi govore, ali uvijeno. Kažu kako se ne žele nikome zamjerati, ali i da svakako treba napraviti razliku između onih koji čine ovakve nepodopštine i velike većine običnih članova koji nemaju repova iza sebe.

Držim se novih principa

– To su stvari koje svakako treba osuditi, ali i to su stvari koje se, nažalost, događaju širom Hrvatske. Mlada smo demokracija i još obolijevamo od dječjih bolesti – rekao nam je Krešimir V. iz Požege. Tako razmišlja i Željko Glavić, inače liječnik, koji je u ožujku 2018. godine postao predsjednik županijske organizacije HDZ-a. Zatekao je županijsku organizaciju opterećenu s više teških i nezgodnih afera. Govoreći o ostavkama i brisanju iz članstva pojedinih članova, kaže da se to dogodilo zbog njihovih osobnih propusta i neprihvatljivog ponašanja te da je jedina poveznica s HDZ-om to što su bili članovi stranke.

– To su sve događaji od prije nekoliko godina ili još stariji i svaki od tih slučajeva ima ime i prezime te se s njima ne treba povezivati cijelu stranku. To nije županijska organizacija niti je to HDZ. To su izdvojeni slučajevi. Samo je slučaj Marijane Obradović nov, ali ona je bila običan član, odnosno nije bila ni na kakvoj dužnosti. Kada je riječ o aktualnom županu Alojzu Tomaševiću, koji je isključen iz stranke, i dožupanu Vedranu Neferoviću, njihovi su slučajevi predmet sudskih postupaka koji su u tijeku i stranka poštuje njihovo pravo da dokažu svoju nedužnost. O sudskoj presudi ovisi dalje postupanje stranke u odnosu na dužnosti koje obnašaju. Neke od osoba koje spominjete same su dale ostavke, a neke smo mi odmah izbrisali iz članstva – kaže Glavić.

Dodaje i kako je HDZ u svim tim slučajevima dosljedan i krivci su isključeni ili su pak sami dali ostavke u članstvu te tako pokazuju da unutar stranke ne toleriraju takva ponašanja. Posebno ističe i kako se radi o organizaciji koju je zatekao kada ju je preuzeo prije godinu dana i da on nije slagao kadrove na bilo koji način pa samim tim i ne može odgovarati za njihove propuste.

– U radu se držim principa koje je iznio Andrej Plenković kako stranka takvo ponašanje neće tolerirati i da će oni koji nanose štetu stranci biti odstranjeni i neće biti kandidirani za dužnosti. Svakako da je neugodno kada razgovaramo o ovim temama, ali isto smo tako svjesni propusta kod izbora kadrova za odgovorne javne dužnosti posljednjih godina. To su propusti koje nećemo ponoviti. Kritičarima mogu poručiti da će HDZ Požeško-slavonske županije riješiti probleme koji ga opterećuju u posljednje vrijeme, a i osobno ću preuzeti odgovornost za odabir kadrova koje ćemo kandidirati na budućim izborima – zaključio je Glavić.

