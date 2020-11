Kako privoljeti 'facu' da ti kupi kuću ili jacuzzi

Podosta toga što se izgovori na suđenju Franji Vargi i Blažu Curiću u “aferi SMS” izaziva nevjericu i čuđenje običnog promatrača. No, najzanimljivije je slušati svjedoke, visokopozicionirane osobe do kojih taj obični promatrač ne može ni doći, kako su financijski pomagali Vargi jer im ga je, kažu, bilo žao. Dođe mu, zasigurno, da se, iskreno ili sarkastično, zapita kako on ne može pronaći dobre duše koje bi mu, kad “zaškripi”, mogle “uletjeti” s 50.000 eura za kuću ili barem pelenama za dijete.

– Franjo Varga nikada od mene nije ništa tražio, ali je kukao i djelovao kao netko tko ima jako puno problema, a ja sam takav kakav jesam i pomagao sam mu. Rekao je da je dobio nalog za deložaciju iz kuće, trebao je platiti oko 50.000 eura, i ja sam mu ih dao. Kupio sam mu i auto. Pomažem mu još i danas – nabrojio je “hladno” Mamić.

Dobio je Varga, po istom principu, i jaccuzzi i sprave za vježbanje. Tomislav Karamarko slao mu je, pak, pelene za dijete. – Treba biti iskren i reći, on nije tražio od mene ništa, nije trgovao – kazao je i Karamarko.

Franjo Varga bivši je MUP-ov informatičar iz Belišća koji je na tom poslu dobio otkaz, ali se očito nastavio baviti informatičkim poslovima i, po svemu sudeći, uspio od toga dobrano profitirati. Koliko je relevantno to što je radio, utvrdit će Županijski sud u Osijeku, na kojem se, inače, odbjegli Mamić jučer “ukazao” videovezom iz Mostara. I iskoristio je tu priliku da saspe cijeli arsenal optužbi na račun osječkih sudaca.

Sva trojica svjedoka, i Zdravko Mamić, i Tomislav Karamarko, i Ivica Todorić, izrekli su jučer na raspravi sličnu rečenicu. Parafrazirano, ona glasi: Varga je imao informacije, a nama je bilo jako stalo da do njih dođemo.

Karamarko je, kako se čulo, htio dokazati svoje sumnje da su HDZ-u pokradeni parlamentarni izbori 2015., a Mamić i Todorić da im se politički montira sudski proces. Vargu nisu poznavali otprije, ali ih je opet, po njihovoj priči, uspio uvjeriti da im može pomoći. I uspio je privoljeti, primjerice, Mamića da mu kupuje telefone, računala, kućnu teretanu... Zaista, zvuči nadrealno.