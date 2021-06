Kako je nastao grb Republike Hrvatske. Tuđman: Neka početno polje bude crveno

Grb Republike Hrvatske prihvaćen je na sjednici Hrvatskog sabora 22. prosinca 1990. u sklopu Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske. Izglasavanju zakona prethodila je izrada prijedloga, a u tom procesu akademik Nikša Stančić sudjelovao je kao voditelj stručnog povjerenstva koje je izradilo podlogu za raspravu o novom grbu. U povjerenstvu, osnovanom u svibnju 1990., bili su još dr. Josip Kolanović, mr. Miljenko Pandžić, prof. Antun Abramović, dr. Josip Lučić, dr. Ante Gulin, prof. Vlasta Brajković te prof. Jelena Borošak-Marijanović. Završni elaborat, koji je sadržavao opis dijelova grba prema heraldičkim pravilima te opis mogućih kombinacija različitih elemenata hrvatskoga grba, akademik Stančić dostavio je predsjedniku Sabora Žarku Domljanu 7. rujna 1990. godine. U nastavku donosimo njegov skraćeni tekst objavljen u časopisu Hrvatskoga grboslovnog i zastavoslovnog društva „Grb i zastava“ u ožujku 2007. pod naslovom „Kako je nastao grb Republike Hrvatske?“.

Elaborati povjerenstva poslužili su kao osnovica za izradu prijedloga o izgledu grba. Dr. Žarko Domljan je kao likovnog suradnika angažirao slikara akademika Miroslava Šuteja, koji je dao maha svojoj imaginaciji te izradio na desetke prijedloga u različitim tehnikama, kombinirajući u bezbrojnim varijantama grbove s obvezatnim i neobvezatnim dijelovima. Krajem studenog i početkom prosinca 1990. bio je ubrzan rad na pripremanju zakonskog prijedloga. U nekoliko navrata sam sudjelovao u sastancima kod dr. Tuđmana u Visokoj ulici, gdje se tada još nalazila predsjednička rezidencija. Sastancima je uz mene redovito prisustvovao dr. Domljan, ponekad akademik Šutej. Zadnji sastanak je održan oko 10. prosinca.

Dr. Tuđmana je napose zaokupljalo pitanje treba li početno polje grba biti bijele ili crvene boje. Očigledno je bilo da ga zaokuplja dilema: zadržati raspored s početnim crvenim poljem iz dotadašnjeg grba SR Hrvatske ili prihvatiti grb kakav se vijorio na zastavama koje su donijeli politički emigranti a koji je zadržao raspored iz grba Nezavisne Države Hrvatske s početnim bijelim poljem.

U elaboratima povjerenstva konstatirano je da po strogim heraldičkim pravilima početnom polju pripada boja metala (tj. bijela boja koja je ustvari zamjena za izvorno srebrnu boju, dok je crvena ustvari boja krvi), te bi po njima hrvatski grb trebao započinjati bijelim poljem. Međutim, heraldika u provedbi nikada nije bila sasvim dosljedna, te se tijekom stoljeća u prikazima hrvatskog grba neprestano izmjenjivalo crveno i bijelo početno polje, dok se konačno nije u praksi ustalilo crveno početno polje, uključivši u 20. st. u praksi Hrvatske seljačke stranke koja je u međuratnom razdoblju faktički imala ulogu hrvatskog nacionalnog pokreta. Povjerenstvo je bilo jedinstveno u podržavanju te tradicije.

Povjerenstvo se u elaboratima oslanjalo na stajalište Ivana Bojničića, dosad najistaknutijeg i međunarodno priznatog heraldičara. Ivan Bojničić je 1896. godine kao ravnatelj Zemaljskog arhiva u svom elaboratu o početnom polju hrvatskog grba, izrađenom na zahtjev Zemaljske vlade, najmjerodavnijim smatrao najstariji hrvatski grb nastao u samoj Hrvatskoj, tj. grb s pečata na Cetinskoj diplomi (svi raniji sačuvani hrvatski grbovi nastali su izvan Hrvatske). Određujući početno polje toga grba, Bojničić se nije oslanjao na stroga heraldička pravila, već je kao početno polje označio ispupčeno, tj. crveno polje, krajnje lijevo polje gledano s motrišta promatrača. Na osnovi njegova zaključka je 1901. godine konačno uzakonjen izgled hrvatskog grba. Bojničićeva argumentacija unesena je u završni elaborat povjerenstva.

S druge strane, smatrao sam, a tako i članovi povjerenstva koji su se o tome izjašnjavali, da bi u tom osjetljivom prijelomnom vremenu na kraju 1990., kada je trebalo dobro mjeriti svaki korak kako se ničim ne bi omelo proces osamostaljivanja i stvaranja demokratske Hrvatske, uzakonjivanje državnog grba s početnim bijelim poljem bio znak nadovezivanja te države na kratkotrajnu tradiciju NDH, što bi neminovno imalo unutrašnje i vanjske političke implikacije.

Dr. Tuđman je vrlo pažljivo slušao moja objašnjenja u kojima nisam zalazio u političke implikacije izbora početnog polja grba. Bio je zapravo pred jednom eminentno političkom odlukom, svjestan svih implikacija odluke o prihvaćanju bijelog početnog polja, ali očigledno o tome još nije bio donio konačnu odluku i – rekao bih – tražio je povijesnu argumentaciju koja bi opravdavala donošenje protivne odluke. U svom izlaganju iznosio sam heraldička načela koja su govorila u prilog početnog bijelog polja te podatke o tradiciji tijekom koje se ustalilo crveno početno polje i koja je početnom crvenom polju davala povijesni legitimitet. Tumačeći tu tradiciju, pozivao sam se na najstariji sačuvani hrvatski grb koji je nastao u samoj Hrvatskoj, tj. na grb s pečata Cetinske diplome. Prepričao sam Bojničićeva stajališta. Dr. Tuđman me nakon toga ozbiljno pogledao i upitao: „Stančiću, je li to točno?“ Bio je to očigledno trenutak kada sam se morao konačno odlučiti. Vidio sam da ga i dr. Domljan napeto promatra. Nakon mog potvrdnog odgovora kratko je zastao i malo oklijevajući, ne sasvim odlučnim glasom ali očigledno riješivši se dotadašnjih dilema, rekao: „Dobro, neka početno polje bude crveno.“

Šutejeve brojne crteže dr. Domljan i ja postupno smo reducirali na još uvijek priličan broj onih manje ili više prihvatljivih rješenja i o njima zatim raspravljali s dr. Tuđmanom. Konačno je u tim razgovorima kao likovno najuspjeliji izdvojen nacrt grba kakav je kasnije u Saboru i usvojen, tj. štit s hrvatskim grbom i iznad njega kruna s pet hrvatskih povijesnih grbova. Ocjenjivao sam s jedne strane da hrvatski povijesni grbovi, nanizani iznad središnjeg štita s grbom koji se povijesnim tijekom izdvojio kao hrvatski nacionalni i državni grb, govore kao svojevrsni repetitorij o povijesti procesa hrvatske nacionalne i političke integracije. S druge strane, u tako oblikovanom grbu kao cjelini vidio sam formulaciju programa koji kao svoj postulat ima očuvanje postignutog nacionalnog i državnog jedinstva hrvatskih povijesnih pokrajina.

Kad smo u predsjedničkoj rezidenciji u Visokoj listajući Šutejeve crteže došli do tog crteža, dr. Tuđman je dr. Domljana i mene pitao što o njemu mislimo. Dr. Domljan ga je povoljno ocijenio, a moje je stajalište bilo da je najbolji od predloženih. „Mislite?“, pitao je dr. Tuđman provjeravajući pogledom jednog i drugog. Pritom se napose interesirao za najstariji hrvatski grb s motivom polumjeseca i zvijezde. Nakon našeg ponovljenog povoljnog izjašnjavanja zaključio je da treba za sljedeći sastanak izraditi konačnu verziju. Na kraju je dr. Domljan, pokazujući na najstariji grb s polumjesecom i zvijezdom i kao da želi čuti reakciju dr. Tuđmana, primijetio: „Ovo će nam privući bosanske muslimane“, na što se dr. Tuđman samo neodređeno nasmiješio.

Ovaj je prilog pogled u meni poznati dio povijesti nastajanja današnjeg grba Republike Hrvatske. Grb je nastao kao izraz povijesnog trenutka, a nastajao je kombinacijom djelovanja političkih, umjetničkih i stručnih čimbenika koji su u procesu izrade prijedloga grba sudjelovali u različitoj mjeri i na ra zličite načine. Današnji grb Republike Hrvatske kakav je oblikovan krajem 1990. godine i prihvaćen 22. prosinca svakako ima određenih nedostataka. U nekim pojedinostima nije oblikovan sasvim u skladu sa strogim heraldičkim pravilima, ali suvremena heraldika dopušta takva odstupanja. Ona su dijelom posljedica izravne odluke onih koji su u njegovu oblikovanju sudjelovali, ali u ponečemu također – što nije sasvim rijedak slučaj u heraldici – banalnih slučajnosti ili tehničkih ograničenja. No, grb ima sasvim određenu sadržajnu vrijednost: on sadrži povijesnim simbolima izraženi program samostalnosti i cjelovitosti.