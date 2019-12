Kako je najljepši Advent u Europi ispao najkorumpiraniji

Kako se čini, Miki je malo nervozan. Kao da mu nije dosta povlačenja po sudnicama i muke sa optužnicama, nego se još i pojavio taj tip Juričan koji se hoće zvati Milan Bandić, kao i on, zagrebački gradonačelnik, pa sada na sav glas razglaba o “korupciji za sve”. Pa onda još i novinari. Teško je to opisati koliko mu dižu tlak kada mu postavljaju pitanja koja on nimalo ne voli.

Nećete uspjeti da ste još toliki, ni vi ni ni vaši urednici, da isprovocirate gradonačelnika”, kazao je neki dan pa pozvao novinare da se najprije nauče kulturi. “Kad vi postavljate pitanja ja šutim, onda vi šutite dok ja odgovaram jer vam neću više nikada dati izjavu, budite pristojni, živimo u suverenoj, slobodnoj i demokratskoj državi gdje mediji neće voditi grad dok sam ja gradonačelnik”, rekao je i ne pokušavajući skriti ljutnju i bijes spram onih koji su se namjerili ukrasti mu Božić.

Jer, mediji su neki dan objavili da su tri tvrtke povezane s Bandićem, bez natječaja, od gradonačelnika Zagreba dobile najbolje pozicije na zagrebačkom Adventu te mogućnost da iznajmljuju kućice ugostiteljima po basnoslovnim cijenama. I nisu zlikovci stali, nego sada pišu o čak sedam tvrtki i udruga kojima su bez natječaja za sitniš dodijeljene najatraktivnije lokacije u Zagrebu.

I ne samo to, ispostavilo se da su ih neki dobivali bez ikakve naknade i uz milijunske subvencije, pa su potom iznajmili kućice na tim lokacijama ugostiteljima za višestruko veće cijene, koje sežu do sto tisuća kuna. Ispostavilo se i to da se ugovori s najmoprimcima za kućice potpisuju mjesecima prije nego što su od grada dobili dopuštenje i koncesiju za prostor te da se iz godine u godinu pojavljuju isti koncesionari.

Umjesto najljepšeg Adventa u Europi, ispao najkorumpiraniji. Pa majku mu staru, kako da čovjek ne poludi na ta zabadala”, zapita se gradonačelnik Bandić, već pomalo i sam nesiguran u vlastiti identitet.

Višestruki Uskokov osumnjičenik ili uvijek rado viđen gost na manifestacijama, javnim događanjima, priredbama, pa i akademskim domjencima, gdje ga dočekuju i ispraćaju srdačnim pljeskom? Dvostruki uznik iz Remetinca ili uglednik nominiran za počasni doktorat Sveučilišta u Zagrebu? Mjerna jedinica za korupciju ili dobitnik visokog odlikovanja kojeg mu je dodijelio Vladimir Putin? Duhovni otac svih zagrebačkih uhljeba ili ključni koalicijski partner vladajućeg HDZ-a na lokalnoj i nacionalnoj razini?

Duhovna majka svih hrvatskih korupcija ili slavljenik na čijem rođendanu zapjeva i predsjednica republike pa još i podeblja izjavom da će mu u zatvor nositi kolače? Obična lopina ili meka za sve lijeve i desne “preletačeviće” iz Sabora u njegov tabor?

Gradonačelnik Hrvatske ili Hrvatska (zagrebačkom) gradonačelniku? Milan Bandić ili “Milan Bandić”? Novinari 24 sata jučer javljaju kako cijelu ovu rabotu s adventskim kućicama još od prošlog tjedna istražuje Uskok. Možda upravo u tome i leži tajna Bandićeve samouvjerenosti.