Kako je Kolinda u godinu dana izgubila pola birača pa treba čudo za ulazak u drugi krug?

Opet se pokazalo prilično besmislenim graditi ozbiljne političke ambicije na temelju anketa sa samoproglašenom minornom statističkom pogreškom. Kako to već biva u nekoliko posljednjih izbornih ciklusa, približavamo se istini i stvarnom odnosu među političkim kandidatima, eto, na 15 dana do izbora. Kolinda Grabar-Kitarović “naglo” je izgubila 7 postotnih poena, a Miroslav Škoro isto toliko dobio.

To da u razmaku od samo tri tjedna dođe do tolikog pada, odnosno uzleta, naravno, ravno je čudu pa neka u to čudo vjeruje tko god hoće. Puno su realnije bile procjene, doduše rijetke, da će glavni izborni trojac ući u predsjedničke izbore gotovo izjednačen. Glavobolju, međutim, imaju samo vrh Plenkovićeva HDZ-a i aktualna predsjednica, dok Škoro i jedinstveni kandidat hrvatske ljevice Zoran Milanović mogu smireno prekrižiti ruke, pa što bude. Opet za one realnije promatrače, očita je činjenica da Grabar-Kitarović ni u godinu dana nije uspjela zaustaviti pad rejtinga, a nade da bi taj trend mogla preokrenuti u preostalih 15 dana bile bi opet ravne čudu. U politici se, naime, trendovi iz negative u pozitivu mogu promijeniti u 15-ak mjeseci, a jako teško u 15 dana.

U svoja najbolja vremena ona je imala dvostruko veći rejting, a gotovo uvijek on je bio barem 50 posto jači od rejtinga matičnog HDZ-a. Prvi se put dogodilo da je njezin rejting izjednačen s rejtingom HDZ-a. Osvrnemo li se godinu dana unazad, sjetit ćemo se da je tada poduzela strateški preokret te je, pritisnuta od Andreja Plenkovića i HDZ-a, do kraja počistila svoju savezničku garnituru, sve kako bi završio konkurentski i hladnoratovski odnos Pantovčaka i Banskih dvora. S Pantovčaka je uz veliku galamu izbačen glavni savjetnik Mate Radeljić, no ono što će ostaviti i veće posljedice na njezin današnji rejting bilo je nepromišljeno izbacivanje savjetnika Vlade Galića. On je maknut ni kriv ni dužan.

Galić je na Pantovčak doveden zapravo kao glavni koordinator i ekspert za predizborne pripreme Grabar-Kitarović za njezin drugi mandat. On je taj posao radio za nekoliko predsjednika HDZ-a, kao i za samu predsjednicu, još 2014. No netko je viknuo predsjednici da je Galić “Brkićev čovjek” pa je morao otići. Ta odluka predsjednice da se pupčanom vrpcom veže za Plenkovića pokazala se fatalnom, jer nekako u to vrijeme počeo je i ubrzan pad rejtinga i premijeru i HDZ-u. Njezinoj drugoj fatalnoj pogrešci bili smo svjedoci ovih dana, kada je opet, očito krivo, zaključila da je njezin saveznik koji će joj priskrbiti moćnu količinu glasova u Zagrebu – Milan Bandić. U trenutku kada Bandićev lik i djelo potpuno puca – pod razornim utjecajem velikih afera s odvozom smeća, s frapantnim poskupljenjem gradnje žičare, s dilanjem stotina štandova za Advent unutar povlaštenog kruga te posljednja afera s dr. Nogalom i sjedanjem na 60 milijuna eura težak projekt vezan za dječju bolnicu na Srebrnjaku – nepromišljenim se čini osloniti se na njegovo partnerstvo. Bandić, istina, ima veliku klijentelističku vojsku birača, no ona mu je lojalna isključivo na lokalnoj razini, dok za njegove ambicije na nacionalnoj razini nikad nije marila. Jasno je da, stoga, nimalo ne mari ni za ambicije Grabar-Kitarović.

Ne uspije li predsjednica, a još ako se dogodi ono najgore, da prvi put predsjednik u utrci za drugi mandat ne uđe ni u drugi krug, to će se katastrofalno odraziti na Plenkovića i bit će početak njegova neizbježnog kraja. Jer njegovi će mu reći – izgubio si euroizbore, izgubio si i predsjedničke, zbog naših fotelja i poslova ne možemo dopustiti da izgubiš i parlamentarne.

Premda se sada matematički čini izglednim čak i mogućnost da u drugi krug uđu predsjednica i Škoro, to je manje vjerojatno. U rascjepu između njih dvoje Milanović ima prolaz. Jer ustreba li, može se pretpostaviti da će birači ljevice na biračkom mjestu preliti glasove Kolakušića i ostalih marginalaca najprije Milanoviću. Ako predsjednica u idućih 15 dana krene u neki ishitreni blickrig na Škoru, ni to joj neće baš valjati, jer i on je isto s konzervativne scene i ne možeš ga kao Josipovića proglasiti komunistom, pa ‘ajmo svi zajedno protiv obnove komunizma. Kako ćeš mobilizirati desne birače protiv Škore? Probali su s onim “žena-Srpkinja”, ali to kod Hrvata više ne pali. Jedino bi pronalazak nekog tajnog, velikog mu grijeha eventualno mogao potaknuti preokret. Čini se, dakle, da Grabar-Kitarović sada na izbor više nema dobrog poteza.

Zanimljivo je da je na jako sličan način izbore izgubio i Josipović, koji je bio nesporan, a onda mu se u izborno vrijeme sve istopilo. Njega je uništila bezličnost, a dogodi li se da Grabar-Kitarović poklekne, razlog će biti njezina ličnost.