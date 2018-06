Kako je Gospa spojila Radina, baku Darku i Poljaka Hosera

Što povezuje Furija Radina, Darku Živković i Henryka Hosera, odnosno, što ih je, premda se zacijelo nikada u životu nisu sreli (osobito ne u ovome sastavu), povezalo prošloga tjedna. Nekoga će odgovor možda začuditi, ali to je – Gospa. Da, upravo Blažena Djevica Marija, majka Isusa Krista, Bogorodica.

Nekadašnji uglednik Saveza socijalističke omladine Hrvatske, sada najdugovječniji zastupnik u Hrvatskom Saboru, Furio Radin, možda će se toj poveznici najviše začuditi, no njega je Gospa, u najnovije aktualnosti, zacijelo, uvukla na najmističniji način. Naime, premda je ognjem i mačem bio protiv referenduma, koji je, između ostaloga, iznikao iz krila katoličkih udruga i premda je zbijao neumjesne šale na račun Zvonimira Troskota, lidera “Narod odlučuje”, Radin je upravo preko svoje kćeri Petre, poznate redateljice, povezan s tim udrugama, tj. novim pokretom mladih. I njegova kćer, naime, kao i Troskot i još tisuće mladih redovito u molitvenoj zajednici “Srca Isusova” moli krunicu utorkom na Kamenitim vratima, a sada su se krenuli i u društveni angažman. Režirala je i Uskrsfest, božićnu predstavu u Međubiskupijskom sjemeništu u Zagrebu…

Gospa je, dakle, htio on to ili ne, jako aktivna pod njegovim krovom. Baš kao što je bila i u cijelome životu Darke Živković, koja je prošloga tjedna u 74. godini preminula u Zagrebu. Baka Darka (možemo je tako zvati zbog njezinih šestoro djece, 24 unučadi i jednog praunuka) zajedno je sa svojim suprugom Marijem, od 1967. aktivna u zaštiti života od rođenja, kroz “Obiteljski centar” koji su vodili na zagrebačkom Kaptolu, a koji je bio jedna od snažnih poluga evangelizacije u doba komunizma, preko kojega je Crkva, udarena komunističkom zabranom, mudro vodila politiku podrške obitelji i širila vjeru. Darka i Mario Živković bili su i prvi laici koje je 1980. papa Ivan Pavao II. pozvao na Sinodu o obitelji, zajedno s 16 bračnih parova iz cijeloga svijeta i imali su kasnije mnogo susreta s njime. Uzor u radu bila im je nazaretska obitelj, tj. Josip i Marija, koji su u potpunom povjerenju prihvatili Božji plan za njih i cijelo čovječanstvo. Pravocrtnost Božjega plana mogla se vidjeti i u imenovanju mons. Henryka Hosera, poljskog nadbiskupa, za “papina biskupa” u Međugorju. Crkva s pažnjom bira datume (Hoser je lani imenovan papinim izaslanikom na blagdan Gospe Lurdske), Vatikan je sad vijest objavio na Tijelovo, koje je ove godine zapalo na crkveni blagdan Marijina pohoda Elizabeti. “Marija je bila prvo svetohranište u povijesti, jer je u svome tijelu nosila Isusa Elizabeti”, protumačio je simboliku oba blagdana u jednome vlč. Jorge Ramos, na tijelovskoj misi. Hoserov dolazak u Međugorje tako je prožet golemom simbolikom. A ta simbolika, upravo kroz Gospin lik, spaja njega i zastupnika Radina i baku Darku u prošlome tjednu. Dovoljno je samo malo zaviriti ispod uzburkane površine da se to primijeti. Dakako, onima koji vjeruju da je to moguće.