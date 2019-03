Kada nema reda u HDZ-u kako će ga biti u državi?

Nakon preuzimanja HDZ-a iz ruke posrnulog političkog samoubojice Tomislava Karamarka, novi lider Andrej Plenković učinio je posve razumljiv potez: okružio se ljudima od povjerenja.

Nije to nerazumljivo, štoviše, činili su to i mnogi prije njega, kada preuzmu vrh stranke, tvrtke, bilo čega, jer nema ništa logičnije no osigurati se od onih koji će ti u prvoj okuci zabiti nož u leđa. I ta stvar, evo već treću godinu, funkcionira pa njegovi ministri kao dobro uštimani orkestar o šefu zbore kao o bezgrešnom nadnaravnom biću, a zauzvrat uživaju bezrezervnu potporu i onda kada ne provode zdravstvenu reformu, kada monstrumi bacaju djecu kroz prozor pa i onda kada sami gaze djecu bez vozačke dozvole. Do posljednje kapi krvi brani se neobranjivo, pa i posrnula Gabrijela Žalac, premda je, uz cijeli niz krimena zbog kojih u istinskoj demokraciji ministri ne bi dočekali jutro u istoj fotelji, pokazala i to da joj je nepoznat pojam e-građani, jedan od uspješnijih projekata upravo njezine vlade. Kao i to da ministrica, pretpostavljeno školovana i kompetentna osoba, tvrdi da ima “insinuacije” da joj netko iz stranke podmeće. Da nisu ipak indicije? No, dok čvrstom rukom kontrolira vrh stranke i vlade, Plenkoviću iz ruku izmiče kontrola nad onim ono što se u političkom vokabularu naziva teren.

U slučaju HDZ-a, riječ je o članstvu koje navodno broji 220 tisuća članova – premda se ovdje računaju i izbačeni i prebjezi i mrtvi – odakle, uz čast iznimkama, svakodnevno pristižu vijesti o sramotnim slučajevima uhljebništva, nepotizma, korupcije, vraćanja usluge za uslugu... cijeloj lepezi ponašanja koja ne priliči slici europskog HDZ-a kojoj predsjednik teži. Usprkos činjenici da je Plenković prvog dana mandata iz stranačkog habitusa protjerao volove na ražnju, alkohol i lijepljenje članskih iskaznica na čelo, cijeli niz dužnosnika u tom hranidbenom lancu ni danas se ne odriče primitivizma, pa se i dalje sa svih strana čuje o sramotnom ponašanju članova HDZ-a, ali tek kada ih mediji prokažu kao obiteljske zlostavljače, lopove ili bekrije koje bježe pijane s mjesta nesreće nakon što su odbile pomoći unesrećenom, poput ministričine kume. Koja je izbačena iz HDZ-a, da ne bi ministrica.

Ako ničem, famozni stranački teren poslužit će kada treba spriječiti odstrel kakvog stranačkog kapitalca, pa onda visi neki seoski Pedro, kako bi se u javnosti uspješnije fingirao obračun s nepoćudnim elementima. I zato, proteći će Save i Save prije nego će se HDZ moći percipirati vjerodostojnim, čime se diče u programu stranke. Stare navike teško odumiru pa je pred Plenkovićem još dug put, no kada ne uspijeva unijeti reda u vlastitu stranku kako će u državu?

U slučaju Gabrijele Žalac, sve poznatije kao Gabrijele Lažac, javnost očekuje odgovore na niz otvorenih pitanja. Kojom je brzinom vozila kada je udarila dijete, zašto se u izvješću spominje “neobilježeni pješački prijelaz” kada ga u cijeloj ulici nema, tko je štopao istragu nesreće njezine kume? I hoće li Žalac otići samo zato što je dirnula u stranačko jedinstvo? Insinuacije ili ipak indicije?