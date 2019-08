Kad u Beogradu kažu 'ne brinite se, nećemo vas napasti', a vode 2:0 u avijaciji, bude se sjećanja...

Već je prošlo više od 16 mjeseci otkako je hrvatska Vlada proglasila srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina personom non grata, nepoželjnim u Hrvatskoj.

Taj je status Vulin tada zaslužio zato što je rekao da mu ne pada na pamet tražiti od hrvatskih vlasti dozvolu da bi došao na skup u povodu obnove srpske crkve u Mlaki, ističući da “o tome može odlučiti vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srbije g. Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu odlučivati hrvatski ministri”. To je bilo previše čak i za nekonfliktnu Vladu Andreja Plenkovića, te su proglasili da Vulin nije do daljnjega dobrodošao.

Vulin je godinama provocirao i kompromitirao hrvatsko-srpske odnose, bio je glavni Vučićev jastreb, koji si je davao za pravo da šeće po Hrvatskoj, obilazi ovdašnje Srbe i potiče novi bunt. Kako se Hrvati jako dobro sjećaju istih takvih emisara iz Srbije koje je slao Milošević, naučili su pouku.

U tih 16 mjeseci “na ledu” Vulin je donekle zaboravio na Hrvatsku, no onda se dolaskom kolovoza, kad se u RH obilježava i slavi Oluja, probudila stara strast. Kazao je da se Oluja prema Srbima više nikad neće ponoviti, “o tome neka nitko ne sanja, ako je u Hrvatskoj pripremaju za nekog drugog, to je već njihov problem. Srbima nemojte prijetiti”. Dodao je još malo “mesa” i kazao da “ne postoji zemlja u Europi koja se još drži fašističke ideologije i prakse kao što to čini Hrvatska”. To što je Vulin rekao u Hrvatskoj nikoga nije iznenadilo. No, isti taj dan Vulin je otišao i korak dalje. Govorio je o naoružavanju Srbije i poslao poruku Hrvatima i Hrvatskoj.

– Hoće li Srbija napasti Hrvatsku? Neće. Što se mene tiče, bolje da Hrvati daju za socijalna davanja, bolnice, ceste... Nemaju potrebu kupovati oružje. Nemaju ga protiv koga upotrijebiti – nabrajao je Vulin.

Nadajmo se da u službenom Zagrebu taj njegov “pomak” nije ostao nezapažen. Premda mu je netko mogao odgovoriti da novih Oluja neće biti sve dok spavaju njihove pretenzije prema RH. Desetak dana poslije, Vučić je već u Rostovu na Donu u Rusiji, gdje se proizvode vojni helikopteri i gdje je u tijeku obuka 35 pilota i tehničara srpske vojske koji će uskoro preuzeti četiri Mi-35. To su oklopljene leteće tvrđave, u Beogradu već nazvane “Vučićevi leteći tenkovi”, koje će jako povećati borbenu moć srpske ratne avijacije. Hrvati su u ratu imali njegova pretka Mi-24, koji je promijenio tijek rata i osigurao hrvatske ratne pobjede u Oluji i posebno u ratnim operacijama HV-a u BiH.

U Rostovu se Vulin pojavio u uniformi, u letačkom kombinezonu vojske Srbije, što je svima upalo u oči jer Vulina stalno zadirkuju zato što je izbjegao služenje vojske. I tamo mu je Hrvatska bila na umu jer je ponovio da se nitko ne mora plašiti naoružavanja Srbije, ona će se naoružavati i dalje i provodit će vojno-tehnički sporazum Vučića i Putina. Budimo otvoreni, sad kad dokazani hrvatomrzac Vulin, koji je ministar obrane u zemlji s kojom je Hrvatska devedesetih bila u ratu, poruči Hrvatima da se ne brinu jer nas neće napasti, nego da radije trošimo novac na bolnice, bude nam se sjećanja. Dok god su u Srbiji na vlasti takvi tipovi koji u životu o Hrvatima i Hrvatskoj nisu rekli ništa istinito i kod kojih je primjetna frustriranost što nisu realizirali ideju da je Srbija tamo gdje je ijedan Srbin, takve će poruke za nas imati potpuno suprotno značenje. To znači da sve jače naoružavanje Srbije Hrvatska ne može ignorirati nego shvatiti kao ozbiljnu i moguću prijetnju.

Problem je za Hrvatsku u tome što je Srbija svom novom naoružavanju pristupila vrlo ozbiljno i u zadnje dvije godine stječe prednost, pogotovo u ratnoj avijaciji. Dok je nama propala nabava F-16 pa sada pokušavamo organizirati novu, Srbija je zahvaljujući poklonima iz Rusije i Bjelorusije ipak uspjela kompletirati eskadrilu MiG-ova 29. Stižu joj i poboljšani ruski tenkovi T-72 te novi oklopni transporteri.

Dodamo li tome i početnu nabavu helikoptera Mi-35, koji je u rangu Apachea i s kojima se hrvatski Kiowe ne mogu natjecati, notorni je zaključak da Srbija u ratnoj avijaciji u odnosu na Hrvatsku vodi 2:0. Dodamo li tome vijest da su ovih dana Bugari Amerikancima iskeširali 1,2 milijarde USD (8 mlrd. kuna) za nabavu novih F16 Block 70/72, da nabavljaju 150 oklopnih transportera i troše više od 500 milijuna eura na dva nova velika patrolna broda, to sve potvrđuje pojačano naoružavanje u susjedstvu. Hrvatska u tome zaostaje čak i uspoređujući se s državama koje su od nje na papiru ekonomski slabije.

Za zemlju koja je u suficitu čak i kada u bezdan baci četiri milijarde kuna za Uljanik, krajnji je čas da se počne brinuti o svojoj sigurnosti.

