Kad je već toliko čekao na Nagradu Zagreba, Diklić joj je barem podigao ugled

Među ovogodišnjim laureatima Nagrada grada Zagreba našlo se i jedno poznato ime za koje je gotovo nevjerojatno da do sada nije ovjenčano tom prestižnom nagradom.

Naravno, riječ je o svestranom i doista kompletnom glazbeniku i kantautoru Dragi Dikliću kojeg prijatelji zovu Fiko. Odmah treba reći da je Diklić još jedan talentirani i marljivi “dotepenec” koji je svojim dolaskom u Zagreb ovaj grad itekako obogatio. Te postao i svojevrsni zaštitni znak starog dobrog Zagreba, grada poznatog po glazbenjacima i živoj svirci, po štiklecima i gospodskom agramerstvu, po ljubavi prema glazbi koja ne trpi ideološka ograničenja.

Grada glazbe koji glazbu istinski živi i štuje. A hrvatsku zabavnu, i ne samo zabavnu glazbu obogatio je Diklić i zimzelenim skladbama kakve su “Gde si sad moj prijatel”, “Još samo večeras”, “Opet si plakala”, “Oprosti volim te”, “Zagorje moje tak imam te rad”, “Domovino moja lijepa”, “Najlepša je domača reč”, “Mari, Mari”, “Vse bum zapil”...

Pjesama koje se, doduše, prerijetko čuju na hrvatskim radiostanicama i televizijama, ali i pjesama koje publika ni izbliza nije zaboravila. Da mu je prepoznatljivi vokal i dalje u odličnom stanju, dokazao je Diklić i rasprodanim koncertom u dvorani Lisinski održanim prije nekih dvadesetak mjeseci, kada je euforično proslavio šezdeset i pet godina umjetničke karijere.

Croatia records objavio je, na sreću, i kompaktnu ploču s tog koncerta, za koji je sve aranžmane potpisao sam Diklić. Stoga je zapravo skandalozno, a donekle i ponižavajuće da je Diklić, rođen u Sinju 1937. godine i autor poznate pjesme “Zagreb je najljepši grad”, morao do ove 2021. godine čekati Nagradu grada Zagreba!?

Netko je na Dikliću očito trenirao strogoću. Istina, nadobivao se taj zaljubljenik u jazz i bridž, ali i u saksofon strukovnih nagrada, a među njima se svakako ističu Porin za životno djelo i nagrada Josip Slavenski, ali i davnašnje nagrade na zagrebačkom i opatijskom festivalu.

Ali ipak je jako čudno da je legendarni zagrebački pjevač i skladatelj te dugogodišnji direktor zagrebačkog festivala zabavne glazbe morao tako dugo čekati najvažnije priznanje koje grad Zagreb može dodijeliti onima koji su ga zadužili. Očito se Diklić baš i nije držao one narodne “ne bi se štel zameriti”, tj. “ne bi se štel mešati”.

Pa je stavljen na čekanje, a čekanje se ovog puta isplatilo. Doduše, netko će točno reći da nije sve u nagradama koje su zbog nekih nagrađenika vrlo često i devalvirane. Možda je bolje na neku nagradu dulje, džentlmenski strpljivo i dostojanstveno pričekati, nego je dobiti prerano, preko reda, po babi i stričevima i tako izazivati i sudbinu i lošu sreću, ali i tračanje po kuloarima koji nikada ne spavaju.

A daleko je najbolje za jednog skladatelja kada publika pamti i cijeni njegove pjesme i desetljećima nakon što su nastale. I kada ih čak smatra narodnim, što se dogodilo s nekoliko Diklićevih uspješnih kajkavskih pjesama. A isto vrijedi i za pjevače. Publiku se ne može prevariti.

Ona ili nešto voli i prihvaća ili ne voli i ne prihvaća, bez obzira na glazbene pomodnosti. A da se pitalo obične građanke i građane Zagreba, Drago Diklić bi svoju Nagradu grada Zagreba dobio već odavno, i to sasvim sigurno aklamacijom. Jer to je i nagrada za sve one bendove u kojima je svirao, za sve klubove i plesnjake gdje je muzicirao, za sve one ploče koje je snimio, za sve one koncerte koje je organizirao i za sve one umjetnike s kojima se srčano družio, ne samo u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji nego i šire.

Jer, imao je Diklić i izglednu međunarodnu karijeru. To je i nagrada za sve one ljude koji su uz Diklićeve doista svjetske evergrine tugovali ili slavili važne datume i događaje iz privatnog života, sakriveni u ljudskoj intimi u koju čovjek pripušta iznimno mali broj ljudi. I iznimno mali broj umjetnika koji su ih dotakli svojim emocijama, notama i riječima.

A među baš te i takve iznimne umjetnike koji su i apsolutni glazbeni kreativci, ali i reproduktivci s viškom šarma i energije, svakako spada i Drago Diklić Fiko. Zagrebački glazbeni brend. Čovjek i umjetnik, ali i ponosni Zagrepčanin koji je apsolutno zavrijedio ovogodišnju Nagradu grada Zagreba, ali i osoba koja toj nagradi dodatno diže ugled. A to su oduvijek bili laureati za poželjeti.