Kad bi politički i korporativni čelnici bili dobri kao naši nogometaši

Dok ovo pišem, moja se djeca pripremaju za veliku utakmicu protiv Rusije. Govore o svojim omiljenim igračima, iznose svoje dresove i najvažnije od svega odlučuju o tome što ćemo jesti uz ovaj veliki događaj. Većina Hrvatske prolazila je kroz ovaj isti ritual. Kad se moja kolumna objavi, već ćemo saznati jesmo li pobjednici koji će igrati sljedeću utakmicu ili smo pobjednici koji su se hrabro borili protiv Rusije, ali se na kraju ipak moraju vratiti kući jer su izgubili ovu utakmicu. Razumijete li?

Pobjednici smo, u svakom slučaju. Imam prijatelje iz Kolumbije, Kanade, Amerike, Njemačke, pa čak i Rusije koji mi kažu da na-

vijaju za Hrvatsku. Zašto? Zato što ljudi vole malene. Ljudi vole gledati Davida kako pobjeđuje Golijata. Zato navijamo za Islan-

đane, Irce, Škote, Urugvajce i to je razlog zbog kojeg mnogi diljem svijeta navijaju za nas.

Možete li zamisliti da nadmašimo očekivanja i u ostalim važnim područjima kao što smo u nogometu? Naš bi premijer bio Modrić političkog svijeta – koji hrabro s upornošću, kreativnošću i srcem vodi svoju državu. Zbog urođenog talenta cijeli bi svijet tražio njegov savjet o važnim pitanjima kao što su međunarodni trgovinski rat koji se nazire u daljini, migrantska kriza i utjecaj umjetne inteligencije na nacionalni ekonomski rast i sigurnost. Naš najbolji političar bio bi među najboljima na svijetu.

Zamislite da naš oporbeni čelnik ostavi svijet bez daha svojim kreativnim političkim rješenjima, potaknuvši vladajuću stranku na još veća postignuća, na isti način na koji Rakitić nadopunjuje Modrićevu igru. Svijet bi rekao: “Ne samo da sićušna Hrvatska ima jedan veliki um koji vodi naciju, ima i oporbenog čelnika koji mu je gotovo ravan.” Kako ne bi bile nadmašene od političkog sektora, naše bi korporacije bile dominantne u važnim gospodarskim sektorima... sektorima koji imaju svijetlu budućnost.

Naše bi korporativne izvršne direktore veličali zbog njihovih sposobnosti da predvide deset koraka unaprijed i hvalili zbog toga što vode ključne razvojne trendove. Bili bismo primjer izvrsnosti, vizije i vrlina. Borili bismo se prsa u prsa protiv mnogo većih konkurenata iz Sjedinjenih Država, Kine i Njemačke i pobijedili. Bili bismo prepoznati kao jedni od onih koji predvode ekonomsku transformaciju koja upravo poprima svoje obrise. Jedna od Modrićevih prednosti njegova je nadnaravna sposobnost tranzicije.

Majstorski prelazi iz obrane u napad, s lijeva na desno, brzinom munje. Poput njega, naše bi korporativne vođe smatrali najboljima na svijetu u upravljanju tranzicije stare ekonomije u novu utemeljenu na umjetnoj inteligenciji, robotici i “big dati”. Naše bi korporativne vođe pozivali na međunarodne konferencije držati govore o upravljanju promjenama i pokretanju rasta te ih angažirali za upravljanje vodećim svjetskim tvrtkama. U subotu navečer velik je dio naše političke i korporativne elite bio u Rusiji, navijao za našu nogometnu momčad do pobjede – bez obzira na ishod utakmice. Mi smo im se pridružili iz naših dnevnih boravaka. Međutim, koliko god ponosni na našu nogometnu momčad, svi potajno želimo bodriti i naše političke i korporativne čelnike do pobjeda širom svijeta. Koliko god to danas nevjerojatno zvuči, vjerujem da će doći i taj dan.