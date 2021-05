Jeste li mogli zamisliti da ćete i 2021. godine morati rušiti Jugoslaviju i braniti se od četnika, tako vam bog pomogao?!

Što doista želite od života? I ne, nemojte odgovarati onim uobičajenim frazama; samo da je zdravlja i sreće, da je dočekati penziju, jer nitko si normalan ne želi niti planira bolest, nesreću u životu ili nezbrinutost pod stare dane. Stvar je esencijalne prirode. Radi se o onome o čemu razmišljate dok ležite u krevetu u doba noći kada sve oko vas juri da se susretne u točci u kojoj će jučer postati sutra i koju, na točku mislim, zato i zovemo sada.

Kraj vas je u krevetu tvrdo usnuo/la zakoniti/a prisajedinitelj/ica, kat točno iznad vas spava susjed i gotovo da zbog kutije u kojoj stanujete možete osjetiti njegovu sjenu kako se prostire zakrivljenošću vaših odnosa. Onda rukom stegnete madrac, kao da želite opipati statiku stana ispod, u kojem je novodoseljeni mladi par poizbacivao pola nosivih zidova u namjeri da od jednoiposobnog stana napravi trosobni pa sada kolektivno strahujete od Richtera i Mercallija. Osluškujete šištanje kanalizacije. Netko je negdje pustio vodu i sada se cijevima koleba hitna pošiljka prema podzemlju, dok vani, u noći koja kao da je navučena kulisa pregorena silnim opušcima razočaranja, čuje se škripa auta koji ubrzava i kao da želi pobjeći i od vas i iz vaših misli.

U tim sitnim trenucima, kada se istini može pogledati u oči jer nema svjedoka, nema ovjerenog priznanja, tada je važno što pomislite i jeste li u životu stvarno dobili ono što ste htjeli? Iskobeljajte se iz gadnih deminutiva (poslić, ženica, plaćica, dječica) i suočite se svim kompromisima koje ste učinili pri odustajanju od vlastitih snova. Skrivene poruke poraza spuštaju se sa stropa i napokon počinjete iskreno shvaćati da vam se dogodilo baš ono što ste se uvjeravali da se nikada neće moći ni smjeti dogoditi – zadovoljavali ste se.

A netko je lijepo rekao da je „smrt zadovoljiti se lošijim“. Objektivno, ništa drugo i niste radili nego se tješili neminovnošću da se ne biste morali uspaničiti zbog odgovora na pitanje što želite od života. Možda je za te želje i prekasno, možda je operativni dio postojanja trajno blokiran biološkom odlaznošću u kojoj si i sada odbijamo priznati da su svi naši snovi u stvari tuđe odluke. Nema glasa generacije, nije ga nikada ni bilo, a sve te naše pobune bile su tek tuđe kontrarevolucije. Iskorišteni, izmanipulirani, potrošeni nemamo ništa naše osim uvjeravanja da jesmo.

Kolektiv bez značaja, tko će to prvi priznati?! Nacija bez sadržaja, tko će to zadnji otkriti?! Razuzdana pokornost, tko će nas ikada ukrotiti?!

Ujutro, čim se probudite, a da niste ni bili svjesni da ste zaspali, bit će izbrisani odgovori koje ste si izrekli i svijet će opet postojati inercijom predrasuda i stereotipa, oblici i strukture cijedit će se u sporosti vašeg oka, milisekunde će razračunavati razdaljine na lenti prolaznosti i nećete pronaći načina da zastanete i duboko iskreno sagledate tko ste. Teško je to i za vidjeti.

U svijetu u kojem ljudi hodaju pognutih glava s ekranima ispred lica zbog čega su na ulicama uglavnom „samsunzi“, „huaveji“, „ajfoni“ ne i osobe, oni što svijet ne promatraju neograničenošću pogleda i širinom nedohvatnosti, nego ga dobivaju serviranog kroz ekransku uokvirenost u kojoj je sve podređeno ideji pažljivo skicirane dostupnosti. Više i ne znamo kako svijet izgleda i kakav jest, nego smo se uživjeli u oficijelnu predodžbu koju su algoritmički stvorili ciljano samo za nas.

Pojedinac je nemoćan prostrti se izvan ekrana, izvan nekoliko inča na koje mu je svedena percepcija i nevjerojatna me tuga obuzme kad vidim ljude kako hodaju sa staklima ispred lica nadvladavajući time strah od ostanka sa sobom samima, svojim mislima i s mogućnošću otkrivanja pekuće istine da svojih misli niti nemaju.

Nije ljudska ispraznost neizbježna posljedica rasta tehnologija, nego upravo suprotno, ovakva tehnologija posljedica je ljudske ispraznosti, što nas pak dovodi do tehnologije ispraznosti. Biti na društvenim mrežama, skrolati i surfati internetom stvaranje je iluzije korisnosti i, mada potpuno nevoljko, moram priznati da je kapitalizam u pravu; ljudi su nedovoljno zaposleni, imaju višak slobodnog vremena koje koriste potpuno neplodno.

Radni dan bi, stoga, trebalo produljiti na bar 12 sati i to efektivnih, jer vojska, buduća i bivša, nikako ne smije biti nezaposlena. Staro je to pravilo pa umjesto “jeneaovskog” “čišćenja pikavaca“ sada imamo pobiranje po webu. I dani prolaze. U međuvremenu ste saznali da ste Hrvat/ ica, katolik/inja i to bi trebalo biti dovoljno u čoporativnoj razlikovnosti prema ostalim korisnicima weba koji postoje u hologramu konfrontacije da bi sve ono u čemu niste uspjeli napokon imalo smisla u uzviku “Oni su krivi!”.

Otuđeni kroz izvrsnost manjkavosti, opterećeni krvavim grijesima predaka i obradovani budućim masakrima zatupit ćemo se u ekran sve dok baterija ne istekne ili ne prokuha. Simbolika klika onomatopeja je repetiranja poluatomatskog osobnog naoružanja, jer „u ruke Mandušića Vuka bit će svaka aplikacija ubojita“.

Jahve je svojevremeno poručio Židovima „vaš mi tamjan smrdi u nosnicama“, što će reći da licemjernost žrtve koju mi prinosite, dok se istovremeno klanjate različitim demonima, izaziva gađenje i prijezir. Vjernicima je danas najteže; oni mogu slobodno vjerovati u boga, nemaju više sistemskog opravdanja za religijsku nerevnost, nema više boljševizma da se sakriju iza njega dok hule u znoju lica svoga. Ovo je vrijeme vjere kao obaveznog programa, od škole do groba, a naravno i iza toga, u međuzvjezadnom prostoru u kojem vas čekaju nagrade za sve propušteno u ovostranosti.

Ateisti su u grdnom problemu jer uglavnom svi dolaze iz duboko religioznih obitelji pa više ne znaju kako se odnositi prema nečemu čega je ponestalo. Zato se vraćam na pitanje; što doista želite od života? Želite li biti Hrvat? To vam je omogućeno, zajamčeno i obvezano. Želite li biti katolik? To je pak sastavni dio domoljubnog paketa bez kojeg ne možete biti ono prvo. Želite li biti dobar Hrvat i katolik? To je bar lako, jer dobar znači poslušnost, ne kvalitetu. Želite li biti dobar platiša kredita? To je bar lako, druga opcija sljedećih 30 godina niti ne postoji.

U suprotnom ostajete bez onog stana u kojem pokušavate razaznati što želite od sebe. Želite li biti član stranke? To je bar lako, jer stranke, ne mušterije, su uvijek u pravu. Želite li biti bogati kapitalist? To je bar lako, odreknite se svake odgovornosti za svoje postupke i proglasite se zaštitnikom vjere i nacije.

Želite li biti dobar roditelj? To je najlakše, kupite djeci mobitel i tablet. Želite li ispunjavati svoje građanske dužnosti? I to je lako, nemojte izlaziti na izbore. Želite li spriječiti nadiranje boljševizma i četnika? To je lagano, pogotovo kad se probudite ili vratite iz dijaspore i 2021. odlučite rušiti Jugoslaviju.

Želite li mirno spavati? Ne brinite se, čovjek puno lakše izlazi na kraj s lošom savjesti nego s lošim glasom. Dio ste zajednice. I nije nužno da ona uvijek bude demokratska. Tako vam bog pomogao...