Jesmo li doista seksisti ako kažemo da nam je predsjednica zgodna i dobro izgleda?

Prošlog je ljeta naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović postala svjetski fenomen. Njezino srčano navijanje i grljenje naših, pa i protivničkih nogometaša, te njezina medijska dominacija nad drugim državnicima, čak i nad domaćinom Putinom, učinilo ju je planetarno poznatom političarkom. Videosnimke na kojima je naša predsjednica briljirala pogledalo je milijardu ljudi širom svijeta, britanski Guardian objavio je temu s naslovom “Tko je zapravo pravi pobjednik SP-a u Rusiji? Hrvatska predsjednica”. Poslije Rusije dala je nekoliko desetaka intervjua za najjače svjetske medije i s punim pravom možemo reći da je, u simbiozi s fenomenalnim našim nogometašima, doslovce nanovo brendirala Hrvatsku.

Predsjednicu je dakle zaguglalo oko milijardu ljudi u svijetu i masovno su zaključili da je ona i jako zgodna žena. Kako su Hrvati odavno zaključili da imamo zgodnu predsjednicu, svakom normalnom i muškarcu i ženi bilo je drago što toliko ljudi na svijetu sada znaju da nam državu vodi atraktivna žena. Naša Kolinda je dobro podnijela taj medijski interes i vidjelo se da joj je ta svjetska pažnja imponirala. U međuvremenu Kolinda je nemalo iznenadila naciju kada je krenula u radikalno tesanje svoje figure, koje je rezultiralo gubitkom za njezinu težinu znatnih 17 kilograma.

Usto, potpuno je promijenila modni stil, koji je sada još elegantniji i naglašeno ženstven, pratile su to i nove frizure, duža kosa, make-up, duže trepavice, čak i promjena načina držanja i govora, a svi su zapazili i da je njezina pojava svaki put unikatna, da se ne pojavljuje u već viđenoj odjevnoj kombinaciji. Osim kada odjene hrvatski dres. Rekli bi obični ljudi, ona je sada još zgodnija. Znamo pak da je ona na sebi radila ne samo iz estetike, nego je imala i zdravstvenih razloga i svi razumiju da je to bio jedan od važnijih motiva za “tesanje”.

Što se, pak, promijenilo? Pa to da naša predsjednica više ne podnosi ni javne ni medijske komentare o svom dobrom izgledu, odijevanju, pojavi. Njoj je to, sudeći prema zadnjem intervjuu u Novom listu, “gotovo nepodnošljivi seksizam”. Kaže da to trivijalizira i minorizira njezine rezultate kao političarke i predsjednice. Tuži se što su njezini državnički rezultati ostali u sjeni tih silnih priča o njezinu sjajnu izgledu. Podebljavajući svoju tezu da je seksistički nju promatrati kao zgodnu i pristalu, ironizira kad kaže da se ne sjeća da su predsjednike Mesića i Josipovića mediji tako proučavali.

Takve njezine tvrdnje nemalo su iznenadile naciju. Kako su Hrvati ipak još uvijek tradicionalni, staromodni, pa drže kako je zgodnoj ženi reći da jest zgodna kompliment, sada su ti u čudu jer prema predsjednici ispadaju gotovo pa nasilnici. Ta primjedba o seksističkim muškarcima, ženama, medijima koji komentiraju njezinu ženstvenost gotovo da je seksistička. Ma komentiraju muškarci, žene, mediji u Hrvatskoj i njezin državnički rad i rezultate, ali ljutiti se sada što u prvom planu nisu njezine mjere demografske obnove, brendiranje Hrvatske i inicijativa Tri mora jest pomalo sitničavo.

Ovdje je naša predsjednica, pretpostavljam, uletjela u klopku nekakve političke korektnosti koja, kada postane pretjerana, dobiva svoju licemjernu notu. Tužno je, a i ljuti, kad tolike ljude u Hrvatskoj optuži da sijanjem komplimenta o njezinoj pojavnosti, zapravo podržavaju fizičku i mentalnu inferiornost žena, pa čak i mržnju prema ženama, što u teoriji (muški valjda) seksizam i znači. I nije točno da drugi političari nisu izloženi istome. Analizirana je jednako tako i nova pojavnost našeg premijera Plenkovića i dijeta s kojom se i on stesao, jednako se govorilo i o novom bradatom imidžu predsjednika Sabora Jandrokovića. Sjetimo se i bivše premijerke Jadranke Kosor koja se svaki put pojavljivala s drugim brošem, a onda su se svi pitali što taj broš poručuje.

Kanadski premijer Trudeau na svjetski forum u Davos došao je u svjetloplavim čarapama s tamnim tufnicama i svi su svjetski mediji o tome pisali. Namjera je tih političara bila jasna – privući pozornost jer, kad privučeš pozornost, onda znaš da će i tvoj “sadržaj” i poruke kao političara i državnika lakše prodrijeti u javnost. Zašto bi mi sad trebali misliti da je naša predsjednica, eto, nesvjesno postala zgodnija i nesvjesno još atraktivnija kad to nije tako. No, ako je željela šokirati i ovom opservacijom da su joj nepodnošljivi ti površni ljudski i medijski pogledi na njezinu vanjštinu, onda je u tome i uspjela. I stoga, zatvorimo oči, ne gledajmo, nego poslušajmo što predsjednica ima reći. Stop seksizmu!

