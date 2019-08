Jesi li u Hrvatskoj bogataš s plaćom od 12.000 kuna?

Bogatstvo je relativno. Ovu staru izreku očito potvrđuje i nova analiza njemačkog Poslovnog instituta koja je pokazala da se u, prema imovinskom stanju, gornjem sloju njemačkog društva, odnosno u deset posto najbogatijih nalaze svi oni koji primaju neto mjesečnu plaću veću od 3440 eura.

Iznos koji pomalo začuđuje, jer bogataše povezujemo sa skupim autima, vilama, zatvorenim bazenima...

Pokazuje se kako je mjerilo bogatstva ipak nešto drukčije, niže u odnosu na ono što očekujemo, čak i u Njemačkoj koja je prosječnom Hrvatu zemlja meda i mlijeka.

Foto: SINA SCHULDT/DPA/PIXSELL

Isto istraživanje pokazalo je kako i veliki dio Nijemaca koji ulaze u kategoriju bogataša sebe ne drži dijelom te elite, već se u najboljem slučaju osjećaju kao pripadnici gornjeg srednjeg sloja. No stvarnost je drukčija.

Prosječna plaća od nekih 1600 eura, na koliko prosječni zaposlenik u Njemačkoj najčešće može računati, odnosno nekih dvanaestak tisuća kuna nije pretjerano velika ni za hrvatske okvire.

Pogotovo kada se u obzir uzmu cijene stanova. Jer stan kakav se u Zagrebu unajmljuje za 3000 kuna, u Münchenu je nemoguće naći za manje od 800 eura, pa razlika u plaći prosječnog Hrvata i prosječnog Nijemca i nije toliko drastična.

Kolika je granica bogatstva u Hrvatskoj, odnosno donji prag primanja visoke klase, vjerojatno nitko nije računao. No ako bi se išlo analogijom s Njemačkom, i ako bi se bogataška plaća računala kao dvije prosječne plaće, znači da bi ova granica bila oko 12.000 kuna na mjesec.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

A to nije nedostižno. Ovakve plaće nisu česte, no nisu ni nečuvene i cijeli je niz industrija u kojima su realno ostvarive. Standard je u Hrvatskoj još uvijek nizak, posebice u odnosu na zemlje zapada. No pomaka ima.

Samo prije tridesetak godina prosječna plaća bila je stotinjak njemačkih maraka, manje od 400 kuna. I preživljavalo se. Danas su plaće višestruko više, standard je bolji. No sigurno je da ni kod nas bogataša, onih pravih s početka teksta gotovo i nema, a niti će ih uskoro biti.