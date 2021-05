Jedan umirovljenik na 1,2 radnika. Koliko je to održivo?

Nema tome dugo kako se Europskom unijom proširio val poljoprivrednog patriotizma. Proizvodnja hrane nije smjelastati, no kako je proizvoditi kad nema radne snage? Tko će sijati pšenicu i saditi krumpir? Pandemija je zatvorila granice i otvorila oči. Riječ “samodostatnost” postala je vrlo važna.

Pandemija jenjava, a problem više nije samo tko će raditi na polju, nego i tko će posluživati milijune turista, kuhati im kavu i pržiti lignje, čistiti im sobe i animirati ih u vodenim parkovima. I ne samo to. Tko će obnavljati Zagreb i Banovinu, tko će proizvoditi ciglu i stolariju, postavljati klima-uređaje? Broj osiguranika na kraju prošle godine bio je za 17.940 manji nego na kraju 2019. Sad imamo ukupno 1,557.687 osiguranika i 1,240.066 umirovljenika, što znači da je odnos broja korisnika mirovina i zaposlenih 1:1,26. Koliko će još dugo takav omjer biti održiv?

Procjene su da Hrvatskoj nedostaje oko 200.000 radnih mjesta za toliko željenu “samodostatnost” i na tom planu. Topio se lani broj zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu, a tražili su se zidari i tesari. Poslodavci su do prije godinu-dvije iščekivali kolike će im kvote biti odobrene za uvoz stranih radnika, hoće li to biti 5000, 10.000 ili 30.000... Tih kvota više nema. Ukinute su. “S obzirom na globalizaciju, sad nam više nisu daleko ni Bangladeš, Indija, Nepal, Filipini... Snaći ćemo se za radnu snagu, ali nećemo dobiti kvalificirane i tako kvalitetne radnike kao što smo ih prije dobivali iz susjedstva”, rekao je nedavno za Večernji list jedan naš poduzetnik. Prema nekim projekcijama, Hrvatska će do 2030. godine imati oko 3,8 milijuna stanovnika. Građana u radnoaktivnoj dobi bit će sve manje, a nedostatak radne snage rješavat će se pojačanim uvozom.

HUP je proveo anketu koja je pokazala da velik broj poslodavaca kao najveći problem u 2021. ističu upravo nedostatak radne snage, posebno u turizmu, građevini i ICT sektoru. Neki ekonomisti rješenje vide i u reaktivaciji ekonomski neaktivnog radno sposobnog stanovništva jer je stopa aktivnosti u Hrvatskoj među najnižima u EU. Dajte ljudima veće plaće, pa će vam raditi, viču drugi.

Svi su svjesni da je jedino rješenje povećanje standarda i kvalitete života u Hrvatskoj. (Polu)prazni novčanici i patriotizam ne idu zajedno na duge staze.