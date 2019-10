Je li važnije zdravlje ili radno mjesto

I tvornice se zatvaraju štete li zdravlju, bez obzira na sudbinu ljudi i njihovih radnih mjesta. Polemika o tome zagađuje li neka proizvodnja okolicu ili je bolje imati razvitak od zdravog života, podsjeća me na polemike o (ne)štetnosti pušenja. Nekada se pušilo u kinima, tramvajima, restoranima, zrakoplovima, čak i u bolnicama. Najprije je zabranjeno pušenje u bolnicama, a sada se zabranjuje i na otvorenim prostorima u blizini djece i trudnica. No, kada politika ne reagira pravodobno u zaštitu zdravlja građana, onda to čine suci. Godinama se upozoravalo na zagađenje koje okolici i ljudima stvara čeličana Italsider (kasnije je promijenjen vlasnik, pa se zvala Ilva, a sad se zove ArcelorMittal) u Tarantu na jugu Italije.

Sutkinja Patrizia Todisco je u srpnju 2012. potpisala nalog o zatvaranju čeličane, najveće u Europi, s 14.000 zaposlenih, zbog teškog zagađenja okolice što je izazvalo smrt stotinjak osoba u Tarantu. Uhićeni su i vlasnici čeličane Ilva jer nisu ulagali u zaštitu okolice premda ih se na to upozoravalo. Istraživanje je pokazalo da je čeličana 2010. ispustila, uz ostalo, 4159 tona štetnih tvari, 11.000 tona dušikova dioksida… Od tada je proizvodnja gašena, pa otvarana, ali ne budu li zadovoljene norme za zaštitu okoliša, najveća europska čeličana bit će zauvijek zatvorena. Važnije je zdravlje od čelika. Meteorološke postaje na talijanskim Alpama pokazuju da se u posljednjih 15 godina temperatura povećala za dva stupnja, a nulta termička točka iznad koje je temperatura uvijek u minusu pomicala se godišnje za 30 metara više.

Prije je bila ispod 3000 metara nadmorske visine, sada je na 3600, a uskoro bit će iznad 4000 metara, obznanio je Massimiliano Fazzini, klimatolog sveučilišta u Camerinu. Franco Battaglia, docent kemije na sveučilištima u Modeni i Reggio Emiliji, objavljuje na blogu lista Giornale: “Globalno zatopljenje? Činjenice negiraju” ili “Klima? Nikad bolja nego sada”. Pozvan je na raspravu 12. studenoga koju organizira jedna od najstarijih europskih znanstvenih ustanova – Lincei u Rimu. Ima komentatora koji odmah kliču kako je to pobjeda onih koji negiraju klimatske promjene. Nije! Pozvan je samo da se argumentirano sučeli s ostalim znanstvenicima.