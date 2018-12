Je li ubrojiv onaj tko zbog populizma svoj život dovodi u opasnost?

Vjerojatno bi svaka druga osoba s medicinskim dosjeom zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića već bila u prijevremenoj mirovini. Ali zagrebački dotepenec Bandić em voli izigravati supermena, em javnosti baš ne otkriva sve detalje svojih problema sa zdravljem.

Pitanje zdravstvenog stanja privatna je stvar, osim kad si na visokoj političkoj dužnosti, a funkcija zagrebačkog gradonačelnika treća je izvršna pozicija u državi, nakon premijera i predsjednice RH, kada se u obzir uzme da je riječ o metropoli i najvećem budžetu jednog grada u Hrvatskoj.

Prvo, prilično je neobično i nejasno kako je to Milan Bandić na tri mjesta slomio potkoljenicu dok je obilazio radove na zagrebačkim cestama. Gadni lomovi za jednu šetnju, ali očito mogući.

Drugo, Bandić je u petak navečer hitno završio u bolnici, ali o tome se iz medija doznalo tek sutradan. Tek od tog trenutka Grad Zagreb i službeno počinje priopćavati o zdravstvenoj situaciji koja je snašla Bandića, plućnoj emboliji kao posljedici prijeloma noge koji nije odmirovao, nego je na štakama skakutao po Zagrebu.

Treće, do danas je ostalo nerazjašnjeno zašto je Bandić tako često putovao u Rim, posebice jer je bilo nagađanja (možda je samo riječ o tračevima) da su ta putovanja bila zbog njegovih problema sa zdravljem. Gradonačelnik i fizički u zadnje vrijeme izgleda oronulo, no to može biti i posljedica njegova ubitačnog tempa koji je sam sebi postavio kao dio imidža supermena koji vječito dela.

Budući da se Bandić posve neodgovorno ponaša prema svom zdravlju, svjesno se dovodeći u smrtnu opasnost, sasvim se legitimno nameće pitanje je li on uopće sposoban racionalno razlučivati i je li uopće radno sposoban kada je zbog populizma u stanju i svoj život dovesti u rizik.

Namjerno smo radikalizirali potonja dva pitanja jer Milan Bandić nije “običan dečko” iz Pogane Vlake, on upravlja metropolom i najveći je partner premijera Plenkovića u saborskoj većini koja drži Vladu.

Zaposjeo je preozbiljne funkcije da bi na njima bila osoba koja nije u doticaju sa stvarnošću. A Bandić svojim ponašanjem već dugo odaje dojam osobe koja živi u svom svemiru...

