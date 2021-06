Je li Tito zaslužan za neovisnu Hrvatsku?

U nedjelju smo slavili Dan državnosti, od prošle godine opet kao državni praznik, kao što je bilo do 2001. godine. Šesteročlana koalicija, koja je na čelu sa SDP-om pobijedila na izborima 2000. godine, taj je dan svela na spomendan.

Za to je po njima glavni razlog bio što je 30. svibnja 1990. konstituiran višestranački Sabor u kojemu je golemu većinu imao HDZ, pa da je to zapravo praznik HDZ-a. To što je rezultat većine u Saboru bio ishod prvih višestranačkih izbora, manje važno. Bilo im je važno mijenjati, pa je i s drugim izmjenama napravljena pomutnja u kalendaru, ali i među ljudima. Jer je među ljudima godinama 30. svibnja već bio uvriježen kao državni praznik, pa su ga mnogi tako obilježavali i nakon 2001. godine, bez obzira na političke promjene i izmjene.

Nadalje, kad smo kod osamostaljivanja Hrvatske, često se čuje s mnogih strana da je za to zaslužan čak i Tito i njegov čuveni ustav iz 1974. godine. O tome je govorio i pokojni Franjo Tuđman. Je li to baš tako? Svojedobno je to pokušao pojasniti dr. sc. Nikica Barić s Hrvatskog instituta za povijest. On je u mojoj knjizi „Tito – tajne vladara“ u izdanju Večernjeg lista 2009. godine napisao: „Tuđman je mnogo puta, kao poslije i Mesić, odavao zahvalnost Titu zbog jugoslavenskog ustava iz 1974., navodeći da je na temelju tog ustava Hrvatska poslije izborila samostalnost.

Istina je da se suvremena hrvatska nacija u dobroj mjeri formirala i ustalila u okviru u kojem je postojala kao jedna od republika socijalističke Jugoslavije – sa svojim granicama, stanovništvom i društvenim elitama koje su dobrim dijelom i danas prisutne u našem javnom životu.”

I onda je nastavio: “No tvrditi da je Tito ustavnim uređenjem koji je ostavio poslije svoje smrti zapravo omogućio hrvatsko osamostaljenje, odnosno da je njime želio otvoriti Hrvatskoj put za izlazak iz Jugoslavije, nije utemeljeno i u tom pogledu jugoslavenskom ustavu iz 1974. ne bi trebalo davati presudnu važnost. Jugoslavenski ustav iz 1974., kao uostalom i svi prethodni ustavi Titove Jugoslavije, definirali su Hrvatsku kao jednu od šest jugoslavenskih republika, ali taj ustav nije sadržavao mehanizam eventualnog osamostaljenja republika, jer to i nije bila intencija sastavljača ustava. Konačnu potvrdu granica samostalne Hrvatske dala je tek Arbitražna komisija Konferencije o Jugoslaviji (Badinterova komisija), koja je početkom 1992. zaključila da granice jugoslavenskih republika trebaju biti i granice novih nezavisnih država.

No, ako je Tito ostavio Ustav iz 1974. zbog kojeg bismo mu, prema Tuđmanu i Mesiću, trebali biti zahvalni, on je također ostavio JNA, koja je trebala braniti Jugoslaviju. Neki su odnos Tita i njegove armije definirali ovako: „Neposredno posle osvajanja vlasti Tito se poziva na narod, onda počne da se poziva na partiju, da bi se na kraju pozivao na armiju. Još je i pretio njome i govorio da ona nema ulogu samo da brani spoljne granice nego da rešava i unutrašnje sukobe. I on vojsku zaista podiže na nivo jednog političkog subjekta“.”

Barić je na kraju zaključio: “Prema tome, upitno je odavati priznanje Titu za Ustav iz 1974. godine, čija je uloga u osamostaljenju Hrvatske, kako sam naveo, ionako precijenjena, a istodobno zanemarivati uništavajuću ulogu Titove JNA u raspadu Jugoslavije, odnosno u ratu u Hrvatskoj 1991. i Bosni i Hercegovini 1992. godine.”

U petak smo proslavili i 30. godišnjicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Hrvatski vojnici i policajci odigrali su nemjerljivu ulogu u ratu, u obrani od agresije na čelu koje je stajala JNA, u obrani od srpske pobune koja je dirigirana iz Beograda i potpomognuta od JNA. Ta i takva JNA bila je izravna Titova ostavština. Cijelo vrijeme svoje diktatorske vladavine on nije dao da mu se itko miješa u zapovijedanje vojskom, jer mu je ona bila glavni oslonac u vladanju i bila je država u državi. Nitko sa strane nije imao nikakvu kontrolu nad JNA. A neki iz JNA opet su znali neke Titove slabosti, pogotovo u njegovim poznim godinama, pa su ih koristili za svoje interese. Kako god, JNA je bila udarna snaga srpske agresije na Hrvatsku, JNA koja je na svojim tenkovima nosila jugoslavensku zastavu s crvenom petokrakom.

Valjda bi svakome trebalo biti jasno da je današnja Hrvatska stvorena u Domovinskome ratu i da glavne zasluge za to pripadaju hrvatskim vojnicima i policajcima. Tražiti neke zasluge za to ranije, u bivšoj Jugoslaviji, kod Tita, čisti je promašaj i ideološka zabluda.

Ni Tuđman nije bio bezgrešan, pa ni svi njegovi stavovi nisu baš utemeljeni na činjenicama. Stoga treba jasno i glasno ponavljati da je Domovinski rat temelj današnje Hrvatske i da trebamo s ponosom proslavljati naše velike obljetnice. Nikad ne smijemo zaboraviti koliko je hrvatskih vojnika i policajaca dalo svoje živote za obranu domovine, koliko ih je ranjeno, koliko je doživotnih invalida, koliki među njima imaju psihičkih problema, koliko ih je još nestalih. No i svima drugima koji su preživjeli rat bez posljedica valjda također odati priznanje.

Državu imamo malo više od 30 godina. Hrvatska je u tih 30-ak godina prošla nevjerojatan put od osamostaljivanja do pobjede u ratu te ulaska u NATO i EU. Državnost smo zaokružili. Kad bismo samo znali što hoćemo za budućnost, pa da se posložimo kao narod. To nam je sad najveći izazov. Povijest ostaje povjesničarima, a politika i narod trebaju sad tražiti što bolji put u našu budućnost. Hoćemo li u tome uspjeti, najviše ovisi o nama samima!