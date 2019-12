Je li HNK dobio svoju drugu scenu u zgradi NSK?

U petak je hrvatski premijer Andrej Plenković, na jedan pomalo tajnovit i konspirativan način otvorio do sada nedovršeni dio Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u kojem će narednih šest mjeseci Hrvatska predsjedati Vijećem Europske unije.

Tom je prilikom Plenković održao i kraći govor koji je Hrvatska televizija prenosila na svom četvrtom programu uz pomoć samo jedne kamere. Druge su kamere, valjda, bile zauzete ili im je poziv u NSK došao u posljednji tren. A od NSK pa do HRT-a udaljenost je doista velika, ima tu možda i dvije stotine metara.

Plenković je u svom, očito krajnje improviziranom govoru najavio da je za uređenje NSK i pripremu zgrade za hrvatsko predsjedanje utrošeno čak 95 milijuna kuna. I potom je pozvao uzvanike da, sukcesivno, zbog njihova velikog broja, pogledaju preuređeni prostor koji je do sada bio građevinski konzerviran čekajući gotovo dva i pol desetljeća na trajnije uređenje. Premijer je istaknuo kako će obnovljena NSK nakon predsjedanja poslužiti za razne aktivnosti poput konferencija i kongresa, vladinih aktivnosti, te sveučilišne i alternativne scene HNK!?

Video: Prvi pogled na novi prostor za predsjedanje Vijećem EU

Što to konkretno znači, javnost od inače žovijalnog i ponekad čak i prebrbljavog premijera Plenkovića nije doznala. Kao što nije vidjela na što je to utrošeno čak 95 milijuna kuna i kakva je to dvorana od 550 četvornih metara koja će nakon hrvatskog predsjedanja ‘poslužiti’ za konferencije, kongrese, vladine aktivnosti te sveučilišne i alternativne scene HNK. Javnost, dakle, ne zna tko će upravljati tim prostorom i po kakvim principima.

Kada će se uređenom dvoranom koristiti Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, kada zagrebačko Sveučilište, kada Vlada za svoje aktivnosti, a kada nepoznat netko za kongrese i konferencije. Hoće li o tome odlučivati nova glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice Ivanka Stričević koju je Vlada imenovala na dužnost usred temeljitog preuređenja NSK, odlučivši tako ne produžiti mandat dosadašnjoj glavnoj ravnateljici Tatijani Petrić?

Hoće li o tome odlučivati rektor zagrebačkog Sveučilišta Damir Boras ili pak ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, koji se, poznato je svima, istinski ne podnose i zapravo ne komuniciraju? Hoće li se išta pitati zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića ili pak intendanticu HNK u Zagrebu Dubravku Vrgoč koja se s pravom veselila tome što će njezino kazalište napokon dobiti prijeko potrebnu drugu scenu za dramske predstave kako bi u staroj zgradi HNK prodisali i Opera i Balet? Otvorenje konačno dovršene zgrade NSK-a bilo je prilika da premijer Plenković kaže koju rečenicu i o tome. Ali ne, njemu očito nije bitna buduća namjena NSK na koju je utrošeno 95 milijuna kuna. Njemu nije bitno sadržajno informiranje javnosti. Njega ne zanima druga scena HNK i pravila po kojima će se ta scena koristiti. Njemu je očito bitno samo da se u toj impozantnoj i veličanstvenoj zgradi koju je Stipe Šuvar započeo, a Franjo Tuđman dovršio, održe sve one brojne aktivnosti koje je Vlada Hrvatske preuzela kao predsjedateljica Vijeća Europske unije. A što će biti nakon toga? Improvizacija, u čemu smo svjetski prvaci.