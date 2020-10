Janusovsko lice predsjednika Zorana Milanovića

Predsjednik Zoran Milanović ponovno je jučer zasjao u svojoj kontradiktornosti, pokazavši svoje janusovsko lice. Na jednoj je strani održao još jedan važan govor, u kojem je komemorirao pomalo zaboravljeni talijansko-četnički zločin nad mještanima Gata i okolnih poljičkih sela u zaleđu Omiša. Riječ je o strašnom zločinu koji su počinili četnici iz zapadne Bosne po nalogu talijanskih fašista, koji su četnike na poprište zločina doveli svojim kamionima. U pokolju je ubijeno 79 žitelja Gata i 16 stanovnika obližnjih zaselaka. Najmlađa ubijena osoba bila je beba od devet mjeseci, a najstarija starica imala je 87 godina.

Milanović je kazao kako je za pokolj krivo ljudsko zlo osudivši talijanske fašiste. Prisjetio se i svojih predaka koji su sudjelovali u ratnim događajima. Kazao je i da nije religiozan, ali da zna što ljudima znače vjera, Bog i domovina te dodao kako i njemu domovina puno znači i da danas imamo svoju državu u kojoj se pokolj kao što je bio onaj u Gatima više nikad neće dogoditi.

"Ovdje su ubili ljude jer su mogli", kazao je predsjednik Milanović. No onda je sve zasjenio još jednom tiradom u kojoj je pokušao opravdati svoje seksističke, uvredljive i necivilizirane tvrdnje što ih je dan ranije izrekao na račun dviju saborskih zastupnica, Dalije Orešković i Marijane Puljak. Milanović, naime, smatra da su, de facto, Orešković i Puljak dobile što su zaslužile jer, kako je figurativno kazao, svatko tko dođe "na hrvački meč s nožem" mora očekivati da će mu biti vraćeno jednakom mjerom.

Time je Milanović samo potvrdio ne samo da se ne zna kontrolirati nego i da nije kadar procijeniti težinu vlastitih riječi niti priznati da je pogriješio, pa i onda kada je ta pogreška velika i vidljiva kao planina. Umjesto da prizna pogrešku, on samo sve dublje tone u kaljužu koju je sam stvorio, kao da Slovenska 9 skriva tko zna kakve kosture u ormaru. Predsjednik države u našem političkom sustavu ima skromne ovlasti i, ako ne želi potratiti svoj predsjednički mandat, mora biti i moralni uzor građanima, baš kao što su to i predsjednici u Italiji, Austriji i Njemačkoj - koliko god to u ovom trenutku u hrvatskom slučaju zvučalo nezamislivo - i ne smije funkcionirati po onoj biblijskoj "oko za oko, zub za zub".

