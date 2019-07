Jakuševac kao zagrebački mini-Černobil u nastavcima

Nije li paradoksalno da dok po televizijama često gledamo službene "protupožarne" reklame o opasnostima vatre i požara, namijenjene prvenstveno turistima po obali, veliki požar bukne na Jakuševcu u Zagrebu?

Bilo bi, da nije tragikomčno kako se propalo "Ljeto na Savi" pretvorilo u uspješno "Ljeto na Jakuševcu". Uz sve idilično problematične gradske projekte poput "Manhattana na Savi", stadiona, prenamjene zemljišta - jer, zaboga, Grad mora nešto i uprihoditi, ali i daje šakom i kapom - milijuna bačenih u fontane, još se nije našlo novca za sanaciju Jakuševca i gradnju spalionice otpada. On ionako sam izgori, a biznis otpadom ozbiljan je biznis i treba ga razvijati. Najlakše bi bilo spaliti i Velesajam i ubrzati procese gradnje nebodera.

Općenito, Zagreb daje mogućnosti za dobar biznis, od središta grada do periferije i između oko Save. Jakševac nije Černobil, ali podsjeća na "bombu" na kojoj "sjedi" Zagreb, kao i mnogi drugi gradovi. Znaju to stanovnici okolnih kvartova, sve do zračne luke i Buzina, gdje se prozori po kancelarijama ljeti ne otvaraju zbog smrada.

Ali, lakše je zatvoriti prozore nego izgraditi spalionicu otpada. Kao što ćemo zimi pojesti snijeg, pojeli smo i ljetni požar. Zapravo su ga pojeli vrijedni vatrogasci koji su vjerojatno primili depešu da zaliju sve što se može iznadljudskim naporima i golemom tehnikom koja se sakupila u roku pola sata. Samo su nedostajali kanaderi.

Gradonačelnik Mlan Bandić već je sinoć na trećem Dnevniku lošim glasom rekao da opasnosti nema, niti za zdravlje građana, niti je dim otrovan, niti su plinska postrojenja u blizini, kako su naveli neki skloni paničarenju.

Znači, sve smo saznali unaprijed i možemo biti mirni, jer mjesta za paniku nema i sve je bilo pod kontrolom. I doista, ujutro je ostala samo dimna zavjesa, ni traga vatri. Potvrdio je to sinoć i Bandićev sugovornik, neko službeno lice kojem nažalost nisam zapamtio ime, koji je potvrdno klimao glavom na sve što je Milan Bandić govorio.

Ako ste toliko sitničavi da vas jutros u Zagrebu peckaju oči ili grlo, uzmite neke bombone, ali nemojte širiti loše vijesti. A svi vi nezadovoljni Bandićevom gradskom vlašću koja traje 19 godina možete biti sigurni. Kao što možete biti i sigurni da se spalionica neće uskoro izgraditi, a da će Milan Bandić vašim glasovima i igrom žetončićima pobijediti i na idućim izborima. E, to je već paradoksalno.