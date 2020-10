Iznenađenja u zadnji tren: intervencija Rusije uime Trumpa ili izbijanje nasilja

Ovo je moja posljednja kolumna prije američkih predsjedničkih izbora 3. studenoga. Nadam se da će do objave sljedeće moje kolumne za dva tjedna već biti proglašen nedvojbeni pobjednik, čime će nacija biti pošteđena razdoblja opasne neizvjesnosti. Čini se da će rezultat biti jednako dosljedan kao u svim američkim izborima nakon 1930-ih, što odražava posebnu osobnost Donalda Trumpa i njegov destabilizirajući utjecaj na američku politiku i međunarodne odnose.

Završni događaj u kampanji s potencijalom za promjenu ishoda bilo je drugo sučeljavanje Trumpa i demokratskog izazivača Joea Bidena 22. listopada. Iznenađujuće je što je to bilo prilično normalno i izjednačeno nadmetanje. Dovoljno je bodova dobiveno na svim razinama, što je obojici omogućilo da proglase pobjedu

. Biden, iako se pred kraj očito umorio, bio je dobar, osobito u napadu na Trumpa u vezi s njegovim odnosom prema pandemiji koronavirusa te u predstavljanju sebe kao alternative koja ujedinjuje spram kaotičnog Trumpova predsjedanja. Predsjednik SAD-a nije mu pak mogao zadati završni udarac potreban za dramatičnu promjenu putanje utrke, unatoč opetovanom iznošenju nedokazanih navoda o Bidenu i njegovu sinu Hunteru u vezi s korupcijom.

Međutim, učinkovitija je bila razlika koju je Trump naveo između sebe kao odlučnog autsajdera i Bidena političara karijerista koji utjelovljuje status quo. Unatoč njegovu čestom laganju, Trump se pokazao pronicavim i energičnim, a i dobro se ponašao u usporedbi s prvim sučeljavanjem. Nakon sučeljavanja razlika između dvije kampanje pokazala se drastičnom. Za demokrate je riskantan dojam koji je ostao nakon debate da je Trump kandidat u punom zamahu, i to baš u trenutku kada posljednji neodlučni birači donose odluku.

U međuvremenu, Trumpova administracija čini sve da preokrene čak i malen broj birača koji bi mogli biti odlučujući u slučaju da izborni rezultat bude vrlo izjednačen. Primjerice, Trump je najavio da su Sjedinjene Države napokon uspjele u posredovanju u pitanju Sudana i njegova priznanja Izraela i nada se da će to neznatno povećati glasove Židova i evangelista u njegovu korist na Floridi i u Pennsylvaniji. U posljednjem trenutku pokušao je također postići privremeni sporazum s Rusijom o kontroli nuklearnog naoružanja da bi poboljšao svoje vanjskopolitičke referencije. Nastavlja urlati o navodnim financijskim skandalima Bidena i njegove obitelj i nada se da će se ponoviti 2016.

Ono što bi moglo otežati mogući Trumpov povratak činjenica je da je mnogo Amerikanaca već glasalo, što omogućava Bidenu da ostvari prednost iz anketa. Više od 70 milijuna Amerikanaca može glasati ranije, što je više od polovice ukupnog broja glasača iz 2016. Neki predviđaju najveći odaziv birača u više od sto godina. U posljednjem tjednu kampanje ispitivanja javnog mnijenja i dalje daju Bidenu zavidnu prednost od devet postotnih bodova na nacionalnoj razini.

Na državnoj razini, na poprištu utrke, čini se da je u igri gotovo 13 država. Samo u tri pobijedili su demokrati u 2016., što znači da se Trump u osnovi bori iz defenzivne pozicije. Biden je trenutačno u vodstvu u svima osim u dvije od tih država, Teksasu i Ohiju. Međutim, njegovo je vodstvo tijesno u većini njih. Ako Biden može pobijediti Trumpa u jednoj ili dvije države koje su tradicionalno sklone republikancima, vjerojatno će ostvariti odlučujuću pobjedu u cjelini. To uključuje Arizonu, Sj. Karolinu i Floridu.

Trump računa na drugi scenarij koji će mu donijeti pobjedu. Daje zamah na dan izbora i tako si osigura sve zemlje koje naginju republikancima u kojima on mora biti u vodstvu. To ostaje vjerojatan rezultat, ako ankete u ključnim zemljama nastave pokazivati da će utrka biti tijesna. Ako se to dogodi, utrka će se tada svesti na tri tradicionalno demokratske države u kojima je Trump iznenađujuće pobijedio u 2016. razlikom od 70.000 glasova – Wisconsin, Michigan i Pennsylvania. Prema drugom scenariju, Biden bi trebao pobijediti u sve tri da bi osigurao pobjedu; Trump treba pobijediti samo u jednoj. Većina analitičara predviđa Bidenovu pobjedu, ali sjećanje na 2016. tjera na razmišljanje. Iznenađenja u posljednji čas moguća su – primjerice, izbijanje nasilja ili daljnja intervencija Rusije u ime Trumpa. Kažu da se Bidenova kampanja priprema za tijesan rezultat. Ako je to istina, mogao bi to biti indikativan pokazatelj.