Izdavač tjednika Novosti normalnu je biskupovu rečenicu pretvorio u bezumlje

Subota 9. siječnja

KAKO SU U RASPRAVI O TRUMPU GLEDATELJI ŠOKIRALI SMRTIĆA I DRUGE LJEVIČARE

Koje lupanje i lupetanje po američkom predsjedniku, a prednjače ljevičari. Primjer: HTV-ova emisija Otvoreno – ljevičar Smrtić pozvao je četiri umna ljevičara, Grdešića i ostale ljepotane, pa udri po Trumpu – u bradu, u međunožje, u trbuh, gdje god ga dohvate. I to onako s visoka, kao da su oni mjera i svećenici demokracije, a bijedni su baštinici šumske patizanštine od koje se malo razlikuje “demokratska Amerika”. Tek pokoji glas čuli smo u Hrvatskoj protiv trajne cenzure Trumpa na Facebooku i Twitteru, dakle, protiv dokidanja najsvetije američke slobode – slobode govora, kojom se maše po cijelom svijetu. U spomenutoj pak emisiji Otvoreno nisu se sjetili cenzurirati gledatelje pa smo mogli pročitati njihova mišljenja. Osim pokojeg “demokratskog” frazera svi su ostali istaknuli velike Trumpove zasluge: nije pokrenuo nijedan rat, a obustavio je i one u kojima je SAD sudjelovao, pridonio je uspostavi diplomatskih odnosa između Izraela i nekih arapskih država u mržnjom najzatrovanijem području svijeta, zaslužan je za uzlet američkog gospodarstva prije korone... Koji šok za ljevičarski skup na HTV-u te za lijevog direktora HRT-a Bačića i lijevog Plenkovića koji ga je postavio.

Nedjelja 10. siječnja

KATAYAMA IMA HRVATSKO-JAPANSKO LICE I PODRIJETLO I VELIKO HRVATSKO-JAPANSKO SRCE

Čitam u Novom listu intervju s Edouardom Tripkovićem Katayamom, poluhrvatom (po ocu) i polujapancem (po majci) koji je djetinjstvo proveo u Hrvatskoj, a sada živi u Japanu, gdje je godinama bio direktor Hrvatske turističke zajednice, a sada u toj dalekoj zemlji organizira donacije za pomoć stradalima u potresu u Hrvatskoj. S pokojnim njegovim ocem Lukom Tripkovićem bio sam dobar, zajedno smo – on kao urednik, ja kao redaktor – radili Večernjakovu Plavu devetku, a i napisao sam priloge za dvije od podosta njegovih knjiga. On se s obitelji preselio u Pariz, iz kojeg je bio dopisnik Hrvatske televizije i još nekoliko hrvatskih medija. Potvrdila se stara istina da ljubav stvara čuda, a plod ljubavi uvijek vedrog Hrvata i prekrasne Japanke, Edouard već je dugo pouzdan most između male Hrvatske i velikog Japana preko kojeg dvije zemlje razmjenjuju i materijalna i kulturna dobra, a zahvaljujući Katayami, mnogi su Japanci prvi put čuli za Hrvatsku i prvi je put posjetili. Gledam mu lice na slici i divim se na njemu “nacrtanom” skladu dvaju naroda koji kao da oslikava njegova nastojanja da srodstvo s Japankom i Hrvatom učini srodstvom između Lijepe Naše i Zemlje Izlazećeg Sunca.

Ponedjeljak 11. siječnja

KAFIĆI ZATVORENI ZBOG ZARAZE ILI NEPOĆUDNOSTI?

Poduzetnici su ogorčeni, kažu ne da predlažu nego zahtijevaju da se kafići, restorani i teretane otvore 1. veljače. Neki prijete tužbom (tisućama tužbi!) protiv Radimira Čačića, koji bez dokaza tvrdi da su kafići izvor zaraze. Ne idem u restorane i teretane, ali mi osobno kafići i te kako nedostaju. Ne samo zato što u njima mogu popiti kavu ili što drugo, nego zato šro su najpopularnija i najživlja mjesta društvenosti i slika grada, slika bez koje je grad polumrtvo prolazište, poput posječene šume, groblja ili pustih plaža usred ljeta. Nevjerojatno je, nelogično i izvan svake pameti da je kafićima zabranjen rad dok su istodobno u Stožeru Civilne zaštite priznali da nisu žarišta zaraze, ali se tamo “susreću nepoznati ljudi”! U jedan učinak zatvaranja kafića ipak sam siguran – uvelike se smanjio broj izgovorenih riječi protiv vlasti. Nije nemoguće da je i u svijesti i u podsvijesti ove sve totalitarnije vlasti gušenje slobode govora, slobode medija (kafići su vrlo utjecajan medij!) bio glavni cilj. Sve više sličimo na uljuđenu tiraniju, narodu je sve gore dok vlastodršci njegove nevolje iskorištavaju za samohvale i za optužbe zbog “demontiranja države”, u strahu od demontaže sebe samih.

Utorak 12. siječnja

RJEŠENJE ZA PREPREKE U OBNOVI – SELITE SE IZ HRVATSKE

Ako vam je kuća stradala u potresu u Zagrebu, a valjda je tako i u Petrinji, Glini i okolici, i ako imate pravo na 80 posto novca za obnovu od države i lokalne samouprave, uza zahtjev za obnovu morate priložiti 90 dokumenata! Osim imena, prezimena, OIB-a, podataka o vlasništvu, s kojima nećete imati teškoća, morat ćete priložiti dokaze da ste ovlašteni zatražiti obnovu, izvadak iz zemljišne knjige, građevinsku i uporabnu dozvolu, glavni projekt za izvođenje radova, dokaz da vaša kuća ili zgrada danas uopće postoji, nalaz statičara koji vam je svojedobno pregledao dom, detaljne fotografije oštećenja, dokaz da u toj kući danas živite, dokaz o tome jeste li u braku, životnom partnerstvu ili možda živite sami... Za to vam treba pola godine, a kad sve skupite, čeka vas još natječaj na kojemu ne morate proći. Ako ga prođete, slijedi skupljanje dokumentacije za obnovu, narudžba radova itd., itd. Očito je državi stalo da odustanete jer joj uz pomoć te lopovštine ostaje novac koji po zakonu pripada vama. Ostaje njezinoj eliti za goleme plaće, raskošne vozne parkove, viletine, luksuzna ljetovanja, provode, školovanje djece na najpoznatijim svjetskim sveučilištima... A vi? Selite se iz Hrvatske!

Srijeda 13. siječnja

IŠIJAS U DUBAIJU, IZBJEGLICA U BiH, SUDSTVO NA MARSU

Mediji su objavili izvještaj sa “suđenja” Zdravku Mamiću i drugima optuženima za krađu 200 milijuna kuna zagrebačkom HNK Dinamu. Zasvijetlila su dva bisera: prvi – većina je uz tekst objavila sliku Z. Mamića premda je on u izbjeglištvu u BiH, i drugi – raspravljalo se samo o njegovu također optuženom sinu Mariju Mamiću i dokumentaciji o njegovu išijasu, zbog kojeg iz Dubaija nije mogao doći na raspravu. Kad bi sudski vještak pobio neke razloge iz liječničke dokumentacije kojima je obrana pravdala izostanak M. Mamića, odvjetnici su, sprdajući se sa sudom, pokazivali nove dokaze koje prije uopće nisu bili priložili. Nije došao ni Zoran Mamić, jer je imao trening!!! Tako se komedija nastavlja, optuženi iz susjedstva, iz dalekih zemalja i bliskog Maksimira izvrgavaju ruglu Hrvatsku i njezino pravosuđe nemoćno da procesuira Mamićevu skupinu. A ruglu ih izvrgava i uprava Dinama koja je Zorana Mamića, već osuđenog na gotovo pet godina zatvora, imenovala za trenera. I dokad će biti tako? Sve dok se s lakoćom bude moglo u inozemstvo i tamo izbjegavati izručenje ili dobivati liječničke potvrde, a ljudi koji imaju novca i koji su u Dinamu toliko uzeli i još uzimaju, mogu to činiti zauvijek.

Četvrtak 14. siječnja

KOŠIĆEV UM I PUPOVČEVO BEZUMLJE

Bezbrojne su uvrede, neistine i optužbe koje su Milorad Pupovac, tjednik Novosti koji on potpisuje kao izdavač, i cijela njegova družina izgovorili i napisali o pojedinim Hvatima, institucijama i pojavama u državi, o Domovinskom ratu i Oluji. Svakako je jedna od najsramotnijih rečenica napisana u Novostima u povodu Plenkovićeve nazočnosti na komemoraciji u Jasenovcu 2018. godine, ali je jednako sramotno što i poslije nje HDZ kukavički i dalje koalira sa SDSS-om. Rečenica glasi: “Ako su žrtve fašizma, voljom vlasti, u Hrvatskoj nepoželjne čak i u nazivima ulica, zašto bi nazočnost hrvatske vlasti na komemoraciji žrtvama fašizma bila poželjna? Svaki je obredni izraz pijeteta prema ‘žrtvama fašizma’, koji dolazi od strane licemjernog šljama, to jest od najviših političkih autoriteta ove zemlje, vrijedan najdubljeg prezira”. Pupovac, koji potpisuje “slavljenje” svoga političkog partnera Plenkovića kao šljama, sad je jednu normalnu rečenicu biskupa Košića o tome kako se protiv nepredvidiva potresa ne možemo boriti “kao protiv Turaka, komunista ili Srba” opisao kao posljedicu “ozbiljne zarobljenosti uma i ozbiljne zagađenosti uma” sisačkog biskupa. Dakle, Košićev um i Pupovčevo bezumlje.

Petak 15. siječnja IZDVOJI LI SE RS IZ BiH, MORA I HERCEG-BOSNA

Čitam kako pod naslovom “Bosanska nacija nerealna, kao i to da će se Europa uskoro spojiti u jednu naciju” Večernji.ba prenosi pisanje njemačkog Frankufurter Algemeine Zeitunga (FAZ). FAZ piše kako je “pomisao o jedinstvenoj bosanskoj naciji i centraliziranoj državi jednako nerealna kao očekivanje da se narodi Europe u doglednoj budućnosti mogu pretvoriti u jednu europsku naciju”. Hvala Bogu što netko značajan u Europi i svijetu shvaća da jednonacionalna ili centralizirana Bosna i Hercegovina znači nove sukobe, sve do prolijevanja krvi. BiH se mora podijeliti ili tako što će se raspasti, kako su neki uvaženi autori već pisali, ili tako što će svaki narod imati svoj teritorij, svoju politiku i institucije, a u toj podjeli BiH bi bila labavi savez s nekim zajedničkim poslovima i službama. U Budućnosti bi i Hrvati u BiH i Hrvatska u svojoj viziji budućnosti, što, na žalost dosad nisu činili, morati naglašavati, da će, ako se Republika Srpska izdvoji iz Bosne i Hercegovine, isto učiniti i Herceg-Bosna. Hrvatima bi ostanak u BiH samo s Bošnjacima bio nepodnošljiviji od sadašnjeg stanja, jer bi se njihovo nezadovoljstvo izrazito pojačalo, kao što bi se pojačao i bošnjački većinski teror.