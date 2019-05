Izbori za liječničku komoru su puni mrlja

Na izborima prije četiri godine Hrvatsku liječniku komoru preuzela je garnitura iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL). Komoru je do tada tri uzastopna mandata vodila “stara garda” pod vodstvom dr. Hrvoja Miniga. Ekipa “mladih lavova” bila je odlučna, a sve na krilima borbe za liječnička prava koja ih je i spojila, jer HUBOL je nastao u vrijeme velikog štrajka liječnika krajem 2013. godine.

Nastupali su oštro i jasno, ukazivali na stvari koje su se stavljale pod tepih, glasno upozoravali na loše trendove u zdravstvu, prozivali i pritom se ograđivali od svake politike. Mnogi su im zamjerali pomalo agresivan nastup, no uspjeli su osvojiti vlast u Komori. Ljetos je pak među njima došlo do velikog raskola. Svrgnuli su svog predsjednika dr. Trpimira Golužu, unisono ga optuživši za samovoljno trošenje komorskog novca. A Goluža možda jest nesmiljeni autokrat, ali lopov nije, priznat će oni kojima njegova smjena ni u džep ni iz džepa. No, kako revolucija jede svoju djecu, dojučerašnji saveznici postali su neprijatelji. Komora nastavlja naizgled mirnim profesionalnim vodama, sve do izbora za novi mandat.

A onda dolazi do novog cijepanja dojučerašnjih kamerada. Iako su dr. Krešimir Luetić i dr. Ada Barić Grgurević, nekoć s Golužom trolist HUBOL-a, navodno trebali zajedno nastupiti, v. d. predsjednika Luetić na svoju listu stavlja čelnicu obiteljskih doktora okupljenih u KoHom-u dr. Vikicu Krolo. Jer to nosi glasove primaraca. No Ada Barić to očito nije htjela progutati i ide s vlastitom listom, pa je i taj savez neslavno propao. U kampanji pljuštale su optužbe. Glasati se moglo i prije službenog početka. Sve se vrti oko 21 milijun kuna komorskog novca. Onemogućeno je elektroničko glasanje za 5000 liječnika.

Ravnatelj najveće bolnice prikuplja glasačke listiće u svom uredu. Izbori su nelegalni, optužuju kandidati, poništite ih! Zbog svega je i resorni ministar poslao inspekciju u Komoru, no ova je poljubila vrata jer bila je subota. Kruna svega:izborno povjerenstvo napušta ugledni kirurg dr. Danko Mikulić, koji je nedavno sudjelovao u razdvajanju sijamskih blizanki. Zbog svih tih mrlja, ovi doktorski izbori danas previše nalikuju na ponašanje političara, zbog čega su mnogi građani ogorčeni i razočarani.