Iza kulisa suđenja Mamiću: kako je 'nudio' krv i džigericu, novinarima obećavao Mercedese...

U srijedu točno u podne bit će izrečena presuda “vladaru” hrvatskog nogometa Zdravku Mamiću u jednom od najintrigantnijih procesa u novijoj hrvatskoj povijesti. Dok se bude penjao stubama Županijskoga suda u Osijeku, sigurno mu neće biti lako. Da nisu krivi, tvrde sva četvorica okrivljenih za izvlačenje 117 milijuna kuna iz Dinama – i braća Zdravko i Zoran Mamić, i Damir Vrbanović te poreznik Milan Pernar. No, ključevi njihove slobode, ili zatvorske ćelije, u rukama su osječkih sudaca Darka Krušlina, Miroslava Rošca i Miroslava Jukića.

Postupak je to u kojemu su sudski spisi doslovce zatrpali sudnicu – premašili su odavno nevjerojatnih 17.000 stranica. Ispitano je 97 svjedoka, od kojih je troje također završilo pod istragom, s optužbom za lažno svjedočenje. Nogometne zvijezde Dejan Lovren i Luka Modrić te Modrićeva punica Vesna Juraić tako su od svjedoka postali osumnjičenici ili okrivljenici. Proces je to koji je na trenutke podsjećao i na reality show.

Moja je koža u pitanju, kupite se!

– Ššššš – smirivala je odvjetnica Jadranka Sloković svoga klijenta Zdravka Mamića kada je u lipnju, za svjedočenja Lovrenova oca Saše, negodovao u sudnici.

– Ma šta pričaš? – dreknuo je Mamić na svoju braniteljicu.

– Što ti vičeš na mene? – uzvratila je ona.

– Što vičeš? – ubacio se odvjetnik Čedo Prodanović.

– Moja je koža u pitanju, kupite se, nećete me braniti! – urlao je Mamić.

– Gospodine predsjedniče, otkazujemo punomoć i nećemo sudjelovati u ovome – rekla je Sloković gotovo se tresući.

– Ja otkazujem i branit ću se sam! – poentirao je Mamić. Potom su i on i odvjetnici krenuli prema vratima.

– Ne možete tako izići iz sudnice! – rekao im je sudac Darko Krušlin.

Zdravko Mamić najurio je svoje branitelje, ali je sudac Darko Krušlin iz sudnice izbacio i njega. Kap je prelila sučevu čašu 1. rujna, na ispitivanju Dejana Lovrena.

– Ma idite više u... Jeste li sad sretni svi, koliko manipulirate... Hoćete li krvi moje, hoćete li džigerice moje? Sramite se svi koliko vas ima! – ispucao je tada Mamić i izjurio iz sudnice.

Imao je već “žuti karton” zbog prijašnjih ispada, pa mu je, nakon što je ponovno izgubio kontrolu, sudac pokazao “crveni karton” i udaljio ga s rasprava do okončanja cijelog dokaznog postupka. Dok je Mamić napuštao dvoranu, nije u tom trenutku ni slutio da kroz ista vrata neće smjeti ući idućih više od sedam mjeseci. Inače, zbog ranjavanja u nogu kod Tomislavgrada, na sud je toga jutra došao na štakama. Izvan sebe od bijesa, zaboravio je štake na izlasku iz sudnice pa se vraćao po njih.

– Neću dopustiti da od mene pravite magraca i da mi se uskraćuju osnovna ljudska prava na pravedno suđenje. Nisam ja pokusni kunić. Nisam frajer bez jaja, ja sam frajer s itekakvim jajima! Tko ima potrebu provjeriti, može i to – komentirao je kasnije pred sudom tu dramu Mamić. I otišao je, kako se pisalo, navodno na ručak s Branimirom Glavašem.

Osim kad mu je ulazak bio zabranjen, i to ne samo u sudnicu nego i u cijelu zgradu, Zdravko Mamić pojavljivao se na svakoj raspravi. Redovit je bio još samo poreznik Milan Pernar, tu i tamo došao bi i Damir Vrbanović, a Zoran Mamić, zbog trenerskog angažmana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, samo se nekoliko puta pojavio pred sucima.

Uvijek vrlo dotjeran

Pred zgradu suda Zdravko Mamić dolazio je najčešće crnim Mercedesovim kombijem zatamnjenih stakala. Isti vozač vozio ih je sve zajedno – braću Mamić, Damira Vrbanovića i njihove branitelje... Uvijek u odijelu, uredan i dotjeran, barem naizgled dobro raspoložen, Mamić bi ulazio u sud. Izlasci bi, nerijetko, davali drukčiju sliku – ljutit, upadljivo gestikulirajući pokušavao je uvjeriti novinare, a tako i hrvatsku javnost, da je proces protiv njega politički montiran, da Luka Modrić i Dejan Lovren nisu promijenili iskaze i nisu lagali, obećavao je kupiti najnoviji Mercedes svakom novinaru koji nađe razliku u iskazima Modrićeve punice...

A dok bi odlazio s rasprava, često su ga na ulici dočekivali građani, stiskali mu ruku, a on je znao pri takvim susretima posegnuti za lisnicom i pružiti im 100, 200 ili više kuna. Zastao je tako jesenas i s građevinarima koji su obnavljali sudsku zgradu. Nabacio je žutu zaštitnu kacigu na glavu i zagrlio radnike. Smijali su se i pozirali za fotografiju. Mamić im je potom izbrojio tisuću kuna.

– Dečki, ovo vam je za cugu! – ispružio je on ruku. Radnika je bilo dvadesetak pa su kasnije, čudeći se i zahvaljujući mu, komentirali da im je to dovoljno svima “i za cugu i za ćevape”.

Za vrijeme stanki tijekom suđenja, dok bi pio kavu u podrumskom sudskom kafiću, telefon mu je stalno zvonio, dogovarao je poslove, nekada i urlao na suradnike u slušalicu, napominjući na kraju da ih ipak voli.

– Ja sam dobro informiran čovjek, više sam na ulici nego svi zagrebački semafori zajedno – rekao je u travnju sucu iznoseći obranu. Da je tako, demonstrirao je nekoliko puta i pred novinarima na hodnicima. Onako usput, dao je do znanja da itekako zna što se događa na Županijskom sudu u Osijeku, tko je kome vuk, tko pod kim jamu kopa i kakve se borbe vode oko izbora novog predsjednika. Za čelnika osječke palače pravde kandidirao se lani i sudac Krušlin, uz još trojicu kolega, no natječaj je u prosincu poništen pa se očekuje novi.

A bivšeg predsjednika, Ninoslava Ljubojevića, Zdravko Mamić pozivao je čak – za svjedoka obrane.

– Ja sam na ovom sudu, u ovoj sudnici, dogovarao s tadašnjim predsjednikom Ljubojevićem podjelu transfera između Dinama i njegova sina Gorana. A on je potvrdio moju optužnicu o podjeli transfera između Modrića i Dinama i Lovrena i Dinama! – iznio je on, kako tvrdi, pravosudni apsurd.

A da spavam na klupi?

Rasprave su obično održavane dva dana zaredom, a Mamić i branitelji prespavali bi tu prvu noć u hotelu “Osijek”. Kuhao bi im osječki chef Tomica Đukić, koji je ujedno i glavni kuhar hrvatske nogometne reprezentacije. Požalio se Mamić svojedobno i na troškove, vlastite i proračunske.

– Platio sam jutros 25.000 kuna spavanje i boravak za branitelje i nas okrivljenike. Išli smo ovih dana i po restoranima, morali smo nešto i jesti – naveo je.

– Sramotni je ovo, politički, iskonstruirani proces, u kojem je cijeli pravni sustav upotrijebljen i možete misliti koliko je potrošeno milijuna koje plaćaju porezni obveznici! Stotinu je svjedoka, svi odvjetnici i okrivljenici su iz Zagreba. Naravno da Sud predviđa da se vozimo tramvajem, autobusom, vlakom, i zašto ne bih spavao na klupi na željezničkom kolodvoru? No, ako tužitelji Mišković i Petković mogu piti “orange fresh juice” i jesti dva jaja na oko, zašto ne bi i Mamić mogao? Da ponovim, nisam kriv – istaknuo je par dana kasnije u obrani.

Na dan iznošenja svoje obrane, Zdravko Mamić na sud je došao s dvije plave vrećice, s Dinamovim logom, pune, kako je objasnio, novih dokaza. Čini se da tada nije bio svjestan da je među tim dokumentima, očito pogreškom, bio i famozni “šalabahter” za koji tužitelji tvrde da su to zapravo upute Dejanu Lovenu kako treba svjedočiti na sudu u Osijeku. U ruke sucima, pa tako posredno i tužiteljima, taj je papir, na kojem se predviđaju pitanja tužitelja i potom navode odgovori u prvom licu, predao sam Mamić. Tužitelji su to iskoristili i utvrdili da je nogometaš Liverpoola gotovo identično iskazivao 1. rujna.

Nazvano je to odmah u javnosti nevjerojatnim autogolom.

Ne ulazeći u špekulacije kako će se to odraziti na presudu Mamićima, otežalo je to poziciju Dejana Lovrena u istrazi koju protiv njega vodi Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, zbog sumnje u davanje lažnog iskaza 1. rujna.

Ni jedan sudski postupak u hrvatskoj povijesti, naime, nije povukao toliko posljedica i nije se izrodilo toliko novih istraga kao što je to slučaj s osječkim suđenjem Mamićima, Vrbanoviću i porezniku Pernaru. Luka Modrić već je dobio optužnicu za, kako ga terete, lažno svjedočenje, a isto prijeti i Dejanu Lovrenu te Modrićevoj punici, računovotkinji Vesni Juraić. Pod povećalom istražitelja našli su se i bivša poreznikova supruga Tajana Pernar, ali i njezin otac Marko Atlagić i vodički poduzetnik Leon Zrnić, zbog sumnje u krivotvorenje dokumenata i sprečavanje dokazivanja. Poreznika Pernara terete, inače, za primanje mita od Zorana Mamića. Koliko je novca, navodno, uzeo, ne piše nigdje u optužnici.

– Tužiteljstvo tim istragama i optužnicama pokazuje koliko mu je stalo do postupka. Slučaj Mamić medijski je praćen predmet pa tužitelji, naravno, neće dopustiti da se pred kamerama od njih pravi budale. No, dokazuje to i da se ne postupa jednako prema svima. Gotovo da nema sudskih postupaka bez lažnih svjedoka, i to prolazi – komentirali su nam pravni stručnjaci.

Upita li se javnost za pet ili deset godina čega se najviše sjećaju sa suđenju Mamićima, vjerojatno će odgovoriti – Modrićeve “amnezije”. Kapetan vatrenih nekoliko je puta lani na blagdan svetog Antuna, 13. lipnja, u Osijeku ponovio: “Ne sjećam se, bilo je to davno, ne sjećam se...”. Provlačilo se to kao svojevrsni lajtmotiv, opravdano ili ne, u medijskim izvješćima sve do kraja suđenja.

No, nogometne fanove sigurno nije mučilo kada je uistinu potpisan ugovor o podjeli transfera, dok je Modrić bio u Dinamu ili kada je već prešao u Tottenham, nego to što se kapetan nije mogao sjetiti kada je debitirao u seniorskom dresu hrvatske nogometne reprezentacije. Bilo je to, kako piše na Wikipediji, 1. ožujka 2006. u Baselu, u prijateljskom ogledu s Argentinom.

Uz Mamićevo ime, imena dvojice hrvatskih reprezentativaca najčešće su spominjana u 14 mjeseci suđenja. Podjela novca od Modrićeva transfera iz Dinama u Tottenham, te Lovrenova u Olympique iz Lyona predmet su optužbe. Tužitelji, naime, tvrde da su milijuni koje je Dinamo od transfera isplatio svojim bivšim igračima na kraju završili u Mamićevim džepovima.

Kako sam ja oštetio Dinamo?

– Navodi se u optužnici da je Dinamo oštećen. Tko ga je oštetio? Zdravko Mamić. Neka mi netko objasni kako sam ja to oštetio Dinamo! Naravno da svatko prepoznaje da bi na ovoj klupi trebali biti i Modrić i Lovren, ako smo učinili takvo djelo. Jer, ili smo ga učinili zajedno, ili nije nitko. Pa naravno da nije nitko počinio kazneno djelo i da sam ja sretan što Modrić i Lovren nisu tu i što igraju za svoje klubove i reprezentaciju. Ali, ne znam što ja tu radim, ako njih nema. To razobličuje nakanu USKOK-a – naveo je on u obrani. – Kako je to Dinamo oštećen? Pronašao sam izbjeglice iz Obrovca i Zenice, ulagao u njihov razvoj, doveo ih svojim autoritetom u Dinamo, prodao ih, priskrbio milijune klubu, milijune igračima, a državi uplatom poreza, i sad ovdje sjedim kao okrivljenik.

Nestvarno! – ponovio je.

Da bi znao stiže li Mamić određenog jutra na sud, “obični” građanin ne mora pretraživati i provjeravati na sudskom ročišniku, dovoljno je samo da prođe Europskom avenijom i proviri kroz vrata. Jer, sud je tada doslovce pod opsadom policije – ona temeljna dežura na glavnom ulazu, a pravosudna pretresa svakoga tko prijeđe prag. Policajci u civilu sjede u raspravnoj dvorani, a osječkim snagama osiguranja priskočili su u pomoć i kolege iz Zagreba. Opsadu suda dodatno je “pojačao” i sam Zdravko Mamić jer je u intervjuu za jedan tjednik rekao da će, osude li ga, “napraviti isto što i general Praljak”, koji je u haaškoj sudnici popio otrov. A potom je, ogorčen što je okružen policajcima, otišao s rasprave.

– Hoće li oni cijelo vrijeme biti tu? Onda vam ja ne trebam, ne želim sudjelovati u takvoj predstavi – poručio je i zatvorio vrata za sobom.

Prijeti mu 15 godina

Kulisa je tog suđenja, inače, secesijska sudnica u Osijeku, u kojoj su, svojedobno, sjedili i general Mladen Kruljac, i poduzetnik Ivan Rimac, i bivši vukovarski gradonačelnik Željko Sabo, a pogledamo li dublje u prošlost, i slavonski drumski razbojnik Jovo Stanisavljević Čaruga, davne 1925. Kad bi zidovi mogli govoriti, imali bi što ispričati...

– Neću govoriti da ne pokvarim sve što su rekli branitelji, jer onda znanje i struka neće prevladati, ali ja imam itekako što reći. Od osme godine, kad sam došao do prve svijesti što je to Dinamo, i kad sam slušao tranzistor legendarnog Hrvoja Horvata i lupao glavom o asfalt kad bi Dinamo gubio...

Došao sam 1971. u Dinamo, sad je 2018., to je 47 godina. Donio sam Dinamu pola milijarde eura neto, znate li koliko bih ja o tome mogao pričati? Teško je bilo o svemu slušati, imam majku, djecu, obitelj, samljevena mi je obitelj! Članovi sudskog vijeća, vodite se pravdom istinom, strukom! – poručio je Mamić sucima, nakon što je njegova obrana iznijela završne riječi.

Prijeti mu kazna od čak 15 godina zatvora. Naime, ime mu se spominje u dvije točke optužnice, za svako to (ne)djelo propisana je zatvorska kazna do 10 godina, no jedinstvena kazna ne može prelaziti 15. Osude li ga u srijedu, nepravomoćno, na pet ili više godina iza rešetaka, odmah ga iz sudnice vode u osječki zatvor, koji se naslanja na sudsku zgradu i dijeli ih samo dvorište.