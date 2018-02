Italija političarima kojima upravlja tvrtka, a novac donosi klik na blogu?!

Cilj vlade Pokreta 5 zvijezda (M5S) apsolutno nije za izlazak Italije iz eurozone, posljednja je izjava Luigija Di Maia, premijerskog kandidata pokreta koji je osnovao i kojim upravlja talijanski komičar Beppe Grillo.

No, to ne znači da za nekoliko dana Luigi Di Maio ili netko iz M5S-a neće reći da Italija treba izaći iz eura jer se bolje živjelo s lirom u džepu nego s eurom u Frankfurtu na Majni.

Pod istragom, a viču: Poštenje

Trenutačno talijanskom gospodarstvu ide bolje pa nitko ne razmišlja o izlasku iz eura. No, prema tom pokretu, koji prema posljednjim ispitivanjima javnog mnijenja vodi u postocima glasova koje bi mogli dobiti na parlamentarnim izborima 4. ožujka, ne isplati se dirati u tu temu. Ali da bi zadovoljili i one koji i dalje drže kako bi im s lirom bilo bolje, a i takvih vjerojatno ima, Di Maio objašnjava kako je njihov izbor glede eura pragmatičan, a ne ideološki, te da bi on, ako bi se eventualno sazvao referendum o euru, glasovao za izlazak iz europske monete. Ima, dakle, za svakoga ponešto. Oni koji su za ostanak u euru dobili su odgovor koji ih zadovoljava, kao i oni koji su za izlazak iz eura. I tako o svemu i o svakom pitanju M5S ima danas jednu, a sutra drugu opciju. Ovisi o raspoloženju koje vlada u društvu. Di Maio je nedavno, zato što zaposleni u velikim trgovačkim lancima prosvjeduju, kazao da bi trebalo zabraniti rad nedjeljom. Došao je i do zaključka da i obiteljske krize nastaju zbog rada nedjeljom, pa je čak i natalitet manji zbog radne nedjelje, kao da su sva djeca začeta neradnim nedjeljama. Onda mu je odgovoreno da radne nedjelje znače obrtaj od devet milijardi eura, veću zaposlenost itd. oa je odjednom prestao biti fanatični zagovornik neradnih nedjelja. No, ako se slučajno nađe u okruženju vjernika koji govore o potrebi ukidanja radnih nedjelja ili sindikalaca koji također to zagovaraju, onda ponavlja da se nedjeljom čovjek treba odmarati. Kao da to što netko hoće i može raditi nedjeljom znači da se nikada ne odmara ili nikad ne odlazi za ženom u krevet ili u crkvu.

“Moramo zatvoriti granice ilegalnim imigrantima. Da, ali moramo biti i kršćani i prihvatiti one koji bježe s ratnih prostora. Ne smijemo uvesti obvezno cijepljenje djece, ali roditelji moraju demokratski odlučivati o tome hoće li cijepiti djecu”, kako vjetar puše okreću su Di Maio i Grillo. Čak je i New York Times posvetio M5S kao pokretu protiv obveznog cijepljenja članak pod naslovom “Populizam, politika i ospice”, na što je Grillo oštro reagirao rekavši da ne postoji ni jedan dokument o njihovu stajalištu o ospicama. Tog trenutka i nije postojao jer su s bloga uklonili svu dokumentaciju o kampanji protiv cijepljenja koju su dotad vodili. Kad im se objasni da znanost ne podliježe demokratskom prepucavanju, nego znanstvenom istraživanju, a ono pokazuje da necijepljeno dijete ne samo što obolijeva već može zaraziti ostale u školi, izjavljuju da se ipak treba cijepiti, ali možda ne za svih 12 bolesti, kako tek usvojeni zakon nalaže. Dakle, M5S je i s onima koji misle da nije potrebno cijepiti djecu, ali i s onima koji cijepljenje opravdavaju podacima o zdravstvenom stanju u državi i zaustavljanju epidemija.

M5S zagovara, na primjer, ukidanje ekonomskih sankcija koje je Europska unija uvela protiv Rusije jer s njima, kažu, gube talijanski izvoznici. Onda im se odgovori da se Rusija predsjednika Vladimira Putina ipak ogriješila o međunarodno pravo oduzimanjem Krima Ukrajini pa čelnici Pokreta 5 zvijezda odmah promijene ploču. A prema nekim informacijama, upravo Rusija financira i taj pokret jer je on destabilizirajući za tradicionalne stranke.

M5S ima odgovore za sve, ali ponajprije prihvatljive raznim nezadovoljnicima. Tko su birači M5S-a? Svaki nezadovoljnik, od blagajnice u supermarketu koja nije dobila bolje radno mjesto do profesora na sveučilištu kojega je u karijeri prestigao neki njegov kolega, od studenata koji misle da ne može položiti ispit jer je sve u rukama korumpiranih političara. Štoviše, jedan od stalnih slogana M5S-a jest “poštenje” (onestà), kao da su svi političari, osim njih, a priori nepošteni. No, u gradovima u kojima su predstavnici M5s-a postali načelnici ima i onih koji su pod istragom (pa i rimska je gradonačelnica Virginia Raggi pod istragom) zbog sumnje na zloporabu položaja. Prije negoli što su i načelnici M5s-a počeli biti pod istragama pravilo je bilo kako bi političari za koje se i samo sumnja da su počinili neko kazneno djelo trebali odmah podnijeti ostavku. Sada su malo ispravili to stajalište, odnosno kažu da političar treba podnijeti ostavku kad se protiv njega podigne optužnica, a možda će to stajalište proširiti i na to dok ne bude osuđen na prvom stupnju... Unatoč tome, i dalje viču “poštenje”, kao da je to jedina vrlina koju političari trebaju imati. Zapravo to je, možda, jedina koju oni imaju, jer za sve ostalo nisu osposobljeni, već kao u nekoj sekti slušaju zapovijedi Beppea Grilla i ponavljaju ih bez obzira na to što ih se pita.

Na nedavnim izborima za regionalnu vlast na Siciliji bili su u prednosti, ali nisu pobijedili. Bili su jako razočarani, čak su u jednom trenutku tvrdili da je bilo prijevara u prebrojavanju glasačkih listića. O tome smo u udruženju stranih novinara u Rimu razgovarali s talijanskim kolegama koji prate M5S, s Claudijom Mazzolom s televizije RAI i Jacopom Iacobonijem iz lista La Stampa. Mazzola nam je rekla kako je Di Maio bio gotovo utučen poslije izbora na Siciliji. Oni jednostavno ne mogu shvatiti da ima ljudi koji ih ne vole i koji im ne daju svoje glasove, objašnjavala nam je Mazzola.

Ispred zgrade parlamenta u Rimu svaki je dan nekoliko skupina prosvjednika. Nedavno, nakon što nije izglasan jedan njihov amandman (uglavnom njihovi amandmani ne prolaze jer su neprihvatljivi), Alessandro Di Battista, jedan od čelnika M5S-a koji je trebao biti premijerski kandidat, istrčao je iz parlamenta, došao do skupine prosvjednika, govorniku oduzeo megafon i počeo govoriti. Nakon nekoliko minuta počeli su mu zviždati i vikati buuu. Ostao je začuđen i pobjegao je. Bio je govorio pred pogrešnom skupinom prosvjednika, ne pred onima koji podupiru M5S.

Sve svoje izjave članovi pokreta M5S ostavljaju na blogu www.beppegrillo.it kojim upravlja privatna tvrtka Casaleggio Associati s.r.l., osnovana 2004., kojoj je najprije na čelu bio Gianroberto Casaleggio, a od njegove smrti 2016., tvrtku koja se bavi konzultacijama za internetsko poslovanje preuzeo je njegov sin Davide. Gianroberto Casaleggio bio je neka vrsta gurua i svojim je idejama ne samo o izravnoj demokraciji preko internetskog izjašnjavanja zaokupio pažnju Beppea Grilla. Casaleggio je bio mozak, a Grillo govornik pokreta. Casaleggio je 2007. na You Tubeu objavio svoj pogled na svijet koji je, dakako, postao i Grillov. Platforma, odnosno operativni sustav, na kojem je postavljen Grillov blog, a koji je jedini službeni pokreta M5S, nazvana je Rousseau po švicarsko-francuskom filozofu Jean-Jacquesu koji je, dakako, i nadahnuće za političke ideje čelnika M5S-a. Budući da je taj blog-veza Grillo-M5S bio predmet polemika, od 24. siječnja Grillo ima svoj blog na kojem više nema M5S-a. Dakle, odvojili su se, ali to ne znači da se ne mogu opet spojiti, tim više što se naglašava da Grillo ostaje “otac domovine M5S-a” i jamac Pokreta.

Prije nego što uđu u politiku svi članovi M5S-a moraju potpisati ugovor s tvrtkom Casaleggio Associati da će se ponašati na određeni način i da će, uz ostalo, sva svoja priopćenja plasirati preko bloga koji je donedavno bio i Grillov. Tako, na primjer, gradonačelnica Rima Virginija Raggi ne postavlja svoje objave na web stranicu talijanskog glavnog grada, već na Grillov blog. A, svaki klik na blogu donosi novac tvrtki Casaleggio Associati.

Ovisi o godinama, ali prihodi od klikova dosegnu od 1,2 do 1,5 milijuna eura (bilo je i godina s dva milijuna eura). Dakle, jednom strankom, koja se priprema za pobjedu na parlamentarnim izborima, pa prema tome i za vladanje Italijom, vlada privatna tvrtka nekolicine osoba na čelu s Davidom Casaleggiom koji ipak nema očeve sposobnosti gurua.

I ne samo to, već je Grillo nekom vrstom jamca M5S-a, što znači osoba koja odlučuje o svemu bez obzira na klikove kojima se glasuje unutar pokreta. Primjerice za kandidata pokreta na izborima u Milanu 2016. glasovali su upisani na Grillov blog, jer samo oni smiju glasovati, a ima ih manje od 130 tisuća, i izabrali su nezaposlenu Patriziju Bedori (52). No, ona se kao kandidatkinja za gradonačelnicu Milana nije svidjela društvu Casaleggio Associati i morala je odustati. Na njezino mjesto kao kandidata za gradonačelnika Milana Grillo je postavio Gianlucu Corrada, koji nije ušao ni u drugi krug izbora za milanskog gradonačelnika. Tako se dogodilo i kandidatkinji za gradonačelnicu Genove Mariki Cassimatis, koju je Grillo jednostavno odbacio bez obzira na to što je dobila potporu klik-naroda, kako mnogi nazivaju one koji glasuju na blogu M5S-a.

Upisani na Grillov blog birali su i kandidata M5S-a za premijera. Od 130.000 birača, koliko ih ima pravo klikanja, kliknulo je samo 37 tisuća od kojih je za Luigija Di Maija glasovalo nešto više od 30 tisuća. Di Maio nije imao pravog konkurenta, odnosno nitko od ključnih imena pokreta nije se htio kandidirati. Grillo je rekao da je Di Maio najbolji kandidat pa onda nitko drugi i nije mogao proći, a da je kojim slučajem prošao, dogodilo bi mu se ono što se dogodilo kandidatkinji za gradonačelnicu u Milanu. Govore o velikoj demokraciji izjašnjavanja preko interneta, a ne samo da mali broj osoba ima pravo klikati (na izborima kandidata Demokratske stranke na birališta postavljena po trgovima odazove se više od dva milijuna osoba), već na kraju konačnu odluku donosi dvojac Casaleggio – Grillo. A, i sada, dakle prije odvajanja dva ju blogova, svi članovi M5S-a su preko Grillo-M5S bloga “birali” koga će se kandidirati na parlamentarnim izborima.

Pokret kao sekta

I tako svaka odluka koju donese neki gradonačelnik pokreta M5S, primjerice gradonačelnice Rima Raggi, to nije njihova odluka, već Grillova, odnosno Casaleggiova. Sve treba proći kroz prethodnu analizu tvrtke Casaleggi Assiociati koja treba ocijeniti ne samo bi li se to i to moglo svidjeti ljudima, već koliko će novca donijeti blogu. Ne samo novinari, kao Massimo Giannini iz lista La Repubblica, već mnogi političari i promatrači drže da je M5S zapravo sekta. I ne samo što kao kandidate jednostavno otklanjaju osobe nepoželjne čelniku “sekte”, već ih i brišu sa slika. Sa slike na kojoj su Grillo i vijećnici M5S-a u regiji Piemonte nestala je Stefania Batzella jer više nije poželjna šefu. Tako se, koliko se sjećamo, događalo osobama u Sovjetskom Savezu koji više nisu bili na liniji s čelnikom, pa su nestali čak i sa slika. Evo sada se to, samo je s photoshopom mnogo lakše, događa i u M5S-u koji se hvali da je poštena, transparentna i demokratska stranka.

A, M5S je ne samo stranka koja ne bi smjela imati licenciju za izlazak na izbore – jer njome upravlja društvo s ograničenom odgovornošću i “jamac” Grillo, koji se nikada ne kandidira i kada kaže glupost, onda to opravdava svojom karijerom komičara – već nema ni statut stranke, osnovni dokument. Ne ulazimo u “lapsuse” koje su izrekli glavni predstavnici M5S-a o tome da griješe u zemljovidima i događajima, ali kažemo da i ondje gdje su na vlasti, kao primjerice u Rimu, nisu pokazali neku sposobnost. Virginia Raggi gradonačelnica je Rima od ljeta 2016., a situacija u gradu, istina, naslijedila je jako tešku, nije izmijenjena nabolje, dapače. No, jednu njezinu opservaciju od 18. prosinca 2017., moramo prenijeti. Nastala je, naime, u Italiji polemika jer su posmrtni ostaci kralja Vittorija Emanuelea III., onog koji je vladao za vrijeme fašizma i prije kraja rata pobjegao u Egipat gdje je umro te je i pokopan, vraćeni u Italiju, ali nisu pokopani u rimskom Pantheonu, kao što su njegovi prethodnici, već na groblju u regiji Piemonte. Raggi je na Twitteru napisala: “Srećom, monarhija čini dio povijesti ove republike. Smatram neoportunim da leš Vittorija Emanuelea III. bude premješten u Pantheon.” Raggi je inače završila pravni fakultet i radila je kao odvjetnica u rimskim advokaturama, a o državnim se uređenjima uči i u osnovnoj školi.

Pa kako se biraju takvi kadrovi da postanu kandidatima M5S-a za načelnike, pa i premijera? Prema onome što smo doznali od talijanskih kolega koji prate pokret M5S, Gianroberto Casaleggio hvatao se za glavu kada je vidio tko je među zastupničkim kandidatima njihova pokreta ušao 2013. u parlament. Kako od njih stvoriti lidere koji će privući birače. Izabrao je, kao manje zlo, Di Maia, Di Battistu (jer su se njihovi očevi bavili politikom pa su nešto znali o tome, a istina obojica su bili fašisti) i Raggi jer je stažirala u odvjetničkom uredu. Osim toga sve troje dobro izgledaju. Svima je najprije rekao kako na sve trebaju odgovarati: Mladi smo, ali učimo. I učio ih je ponašanju i odgovaranju na pitanja. Prvih godina nisu smjeli sudjelovati u TV-emisijama jer bi bili “progutani”. Opravdavali su se da će komunicirati samo putem interneta. No, kad su naučili kako-tako odgovarati samo unaprijed naučene fraze, mogli su, ali samo neki, odlaziti na televiziju. Zar je stvarno moguće da “sekta” preuzme vlast u Italiji? I Silvio Berlusconi, čelnik pokreta Naprijed Italijo, koji se opet pojavljuje na izborima, kaže da je M5S sekta dodajući da je 1994. ušao u politiku kako bi se borio protiv komunista, a sad se mora boriti protiv sekte M5S.