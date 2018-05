Plenković se okružio oportunistima, a ne domoljubima

Od premijera Plenkovića puno smo dosad čuli o „europskim vrijednostima“ koje oživotvoruju on osobno te HDZ i država pod njegovim ravnanjem. Puno smo čuli, ali malo ili ništa vidjeli.

Afera s mailovima dojučerašnje ministrice Martine Dalić i način na koji se Plenkovićeva Vlada s njom nosila puno više govore o premijerovim vrijednostima od nagrađenog govora na pet jezika pred Europskim parlamentom. Dalić je otišla, ali tek nakon što je postalo jasno da se štetu za Vladu i Plenkovića osobno više neće moći kontrolirati. Iz mailova je očito da je premijer za ovu muljažu znao puno prije i da nije poduzeo ništa.

Štoviše, sve što je grupa Martine Dalić osmislila, on je, po svemu sudeći, odobrio jer se u protivnom ne bi realiziralo. Nekome tko se diči „europskim vrijednostima“ ovakva je prljava rabota od početka trebala biti neprihvatljiva. Jedini dio Europe u kojem to prolazi jest onaj istočni. Istočnoeuropske „vrijednosti“ podrazumijevaju da su institucije i interes javnosti podređeni partikularnim interesima, a političari se rugaju građanima i dnevno ih obmanjuju spinovima u medijima koji su sve samo ne nezavisni. Kad ih se pak pozove na odgovornost, bahati su i nepopustljivi jer sebe vide gospodarima života i smrti. Narod je tu zbog njih, a ne oni zbog naroda.

Država je najveći igrač na tržištu i odlučuje o sudbinama privatnih tvrtki i cijelih industrija. Subvencijama i posebnim zakonima kupuje i „spašava“ jedne, a druge striže do gole kože. Korupcija cvate, a podršku na izborima osigurava se uhljebljivanjem na javnim jaslama. Nikoga ne treba čuditi to što je bivša potpredsjednica Vlade svom kružoku namještala Agrokor. Tako se to radi u Hrvatskoj.

Najveći je Plenkovićev grijeh to što nije učinio ništa da na vrijeme zaustavi loše obrasce ponašanja, već je samo nastavio kročiti dobro utabanim stazama svojih prethodnika. On govori o vrijednostima kojih u HDZ-u nema ni u tragovima. Ta je stranka kokošinjac u koji je od prvog dana lisicama slobodan ulaz.

S godinama su se lisice namnožile i poklale sve kokoši, no ljudima se tu nastambu i dalje predstavlja kao kokošinjac. Tako HDZ navodno baštini kršćanske vrijednosti i državotvorstvo Franje Tuđmana, ali kad birači i članovi zatraže jasnu potvrdu proklamiranih vrijednosti, kao što je to bilo u slučaju Istanbulske konvencije, dogodi se razočaranje. Lisice ne mogu nesti jaja. Na isti će se način razočarati i oni koji od Plenkovića očekuju veliko pospremanje koje je Hrvatskoj prijeko potrebno. Martina Dalić pometena je samo zato što je postala prevelik uteg.

Pravosudni epilog ove afere pravi je test za našu mladu državu i novog glavnog državnog odvjetnika. Ono što razlikuje zrelu zapadnu demokraciju od istočnoeuropske prćije upravo su vladavina prava i neovisnost institucija. Padnemo li na tom testu, a dosadašnja iskustva ne nude puno razloga za optimizam, potvrdit će se da je Hrvatska obično Potemkinovo selo. Izgleda pristojno kad eurokrati dođu u inspekciju, ali iza kulisa nema ničega što bi podsjećalo na uređenu europsku državu ili barem onu koja to teži postati.

Bivša potpredsjednica Vlade svom je društvancu znanom kao Grupa Borg dala naputak da inozemnim financijerima u uho bace bubu kako Hrvatska nije Amerika. Zanemarimo na trenutak činjenicu da su to vjerojatno znali i sami. Skandalozno je to da je u Plenkovićevoj Vladi do jučer sjedila osoba koja detektirane slabosti vlastite države nije nastojala popraviti, nego iskoristiti za probitak ljudi iz svog kružoka. U tome je ključna razlika između domoljuba i oportunista, a Plenković se, na žalost, okružio ovim drugima.