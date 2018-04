Ipak se (o)kreće; Zemlja nije ravna ploča, ali vinilna ploča sigurno je ravna i okrugla

Tri dana i noći ovaj tjedan posložili su se kao slavlje djelatnosti vezanih uz glazbu i autorstvo. U subotu je u svijetu i kod nas održan je Dan prodavaonice ploča, a zatim u ponedjeljak 23. svibnja Noć knjige, pa zatim u četvrtak 26. svibnja stiže Svjetski dan intelektualnog vlaništva.

Sve tri manifestacije i kod nas imaju vidljive programe koji nastoje senzibilizirati stručnu i širu javnost prema aktivnostima (čitaj, umjetnosti). Koju svakodnevno koriste a možda to i ne znaju. Doduše, za Dan prodavaonice ploča bilo je jasno da nitko slučajno ne ulazi u trgovine i kupuje rijetka, posebno za tu priliku tiskana vinilna izdanja kojima svjetska diskografija godinama daje podršku nezavisnim, malim trgovinama ploča koje su izvan lanca velikih trgovačkih mastodonata.

Povratak vinila

Ako ste čitali knjigu li gledali film “Hi-Fi dućan snova” otprilike vam je jasno o čemu se radi, a radi se o povratku vinila koji je s povećanjem prodaje od 800 posto godišnje na američkom tržištu ponovno postao ključni način slušanja glazbe. Ne samo zbog odličnog zvuka nego i dizajnerskih rješenja koji na velikom formatu LP ploče daju zadovoljštinu vizualnom dijelu priče. Stoga, u ograničenim nakladama tiskani vinili za Record Store Day predstavljaju glavu “lovinu” namjernicima koji ih u ranim jutarnjim satima uspiju kupiti, jer su kasnije rasprodani.

Primjerice, među glavne zgoditke ove godine ulaze mnogi naslovi, među kojima su i prvi album Pink Floyda “The Piper at The Gates Of Down”, ili prvi put objavljen trostruki album Davida Bowieja “Welcome To The Blackout” sa snimkom londonskog koncerta 1978. Tu je i premijerni dvostruki vinil Neila Younga “Tonight’s The Night Live”, snimljen 1973. na otvorenju kluba Roxy u Los Angelesu, ili Tom Waits s tri dvostruka vinila koje ste do sada mogli nabaviti samo na formatu CD-a.

Među desecima takvih raritetnih povijesnih izdanja tiskanih samo za ovu priliku nalaze se i alternativna inačica albuma “Moondance” Vana Morrisona, prošireni dvostruki LP nastupnog albuma “Row Power” Stoogesa i Iggyja Popa, ili pak alternativna verzija drugog albuma Ramonesa “Leaving Home” s različitim tonskim miksevima.

Uglavnom, s obzirom na to da su tiskani u samo nekoliko tisuća primjeraka za cijelo svjetsko tržište, uzrečica “tko je jamio, jamio je” postaje stvarnost samo nekoliko sati nakon otvaranja prodavaonica na njihov dan. Činjenica da mnoga od tih izdanja možemo nabaviti i kod nas, a usput čuti i domaće glazbenike (Kawasaki 3P, Ogenj, Mel Camino, Gretta, Tram 11, Kim Verson) koji u prodavaonicama ploča pripreme prigodne programe, daje sunčanoj suboti u središtu Zagreba dodatni šarm.

Noć knjige

Noć knjige održava se sedmu godinu zaredom i tematizira knjigu i populariziranje čitanja, koje nam prema zadnjim izvještajima o navikama tinejdžera, baš i nije na visokoj razini. Ove godine Noć knjige u povodu Međunarodnog dana knjige i autorskih prava i Dana hrvatske knjige započinje temom “Budućnost knjige”. U zagrebačkom Rockmarku, jedinoj domaćoj knjižari posvećenoj glazbenoj tematici, gostuju Boris Jokić i Mate Škugor na tribini “Koje knjige i koju muziku poslati u svemir”. Budući da je nedavno Elon Musk s Falconom u svemir poslao knjigu Douglasa Adamsa “Vodič kroz galaksiju za autostopere” i pjesmu Davida Bowieja “Space Oddity”, Boris Jokić iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i Mate Škugor iz Žednog uha u Rockmarku predstavit će svoj izbor knjiga i glazbe koje bi trebalo poslati u svemir.

Svjetski dan intelektualnog vlasništva, 26. travnja, slavi hrabrost, znatiželju i odvažnost žena koje kreativnošću i inovativnošću pokreću promjene i oblikuju sutrašnjicu i promišljaju kreativnu sferu glazbe, filma, animacije, mode, dizajna, plesa, književnosti i umjetnosti, te testiraju granice kreativnosti i umijeća. U organizaciji globalne organizacije WIPO, Svjetski dan intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj obilježit će i stručna služba ZAMP Hrvatskog društva skladatelja čije su članice glazbenice – u HDS-u ih je 86 redovitih i nekoliko tisuća pridruženih članica – svojim talentom ispisale desetke pjesama s područja jazza, elektronike, alternativnog rocka i drugih žanrova. Kao i Dan prodavaonice ploča ili Noć knjige, Svjetski dan intelektualnog vlasništva prilika je za istaknuti kako sustav intelektualnog vlasništva može poduprijeti inovativne i kreativne žene da svoje ideje predstave na tržištu..